Taco Bells AI drive-thru triumfer, hvor McDonald’s automatisering vaklede

Taco Bell sætter en ny standard inden for fastfood-service ved at udvide sin Voice AI-teknologi til flere lokationer i hele landet. Denne innovative tilgang øger ikke kun den operationelle effektivitet, men placerer også Taco Bell foran sine konkurrenter, især McDonald’s, som for nylig kæmpede med lignende AI-initiativer.

Effektivitet og kundetilfredshed

Taco Bells AI-system er allerede operationelt i over 100 restauranter, primært med fokus på at strømline drive-thru-ordrer. Teknologien har til formål at reducere ventetider, forbedre ordrenøjagtigheden og reducere omkostningerne – nøglefaktorer, der bidrager til en bedre bundlinje og øget kundetilfredshed.

Dette er, hvad Chief Innovation Officer for Yum! Brands, Taco Bells moderselskab, var nødt til at sige om integration af kunstig intelligens i sin forretning:

Mums! Brands integrerer digital og teknologi i alle aspekter af vores forretning med spændende nye muligheder, og kunstig intelligens er en kerne af denne strategi. Med over to års finjustering og afprøvning af drive-thru Voice AI-teknologien er vi overbeviste om dens effektivitet til at optimere driften og øge kundetilfredsheden. Lawrence Kim

AI-systemet øger ikke kun effektiviteten, men omfordrer også personale til mere kritiske roller i restauranten. Selvom dette træk i øjeblikket fokuserer på drive-thru, kan teknologiens succes snart udvides til at omfatte spise-in-tjenester, hvilket yderligere transformerer kundeoplevelsen.

Hvordan går det med konkurrenterne?

Taco Bells præstationer med kunstig intelligens er bemærkelsesværdige, især i betragtning af McDonald’s seneste tilbageslag.

Fastfood-giganten afsluttede sit partnerskab med IBM, efter at AI-teknologien, der var beregnet til at optimere drive-thru-drift, blev udsat for kritik for unøjagtigheder.

Negativ kundefeedback, forstærket af sociale medier, fik McDonald’s til at genoverveje sin strategi, hvilket kulminerede med opsigelsen af det to-årige samarbejde.

Trods tilbageslaget giver McDonald’s ikke op på projektet.

Efterhånden som vi bevæger os fremad, har vores arbejde med IBM givet os tillid til, at en stemmebestillingsløsning til drive-thru vil være en del af vores restauranters fremtid. McDonald’s talsmand

At gå internationalt

Taco Bells engagement i teknologisk innovation strækker sig ud over USA. Virksomheden planlægger at implementere sin Voice AI-teknologi på fem KFC-lokationer i Australien.

Selvom omfanget kan være beskedent, afspejler det virksomhedens tillid til sin teknologi. Succes på internationale markeder kan sætte et nyt benchmark for industrien.

Taco Bells tilgang repræsenterer mere end blot en teknologisk opgradering; det har potentiale til at omdefinere operationelle standarder i fastfood-sektoren.

Ved at prioritere nøjagtighed, effektivitet og kundetilfredshed baner Taco Bell vejen for en AI-drevet transformation i hotelbranchen.

Dette strategiske træk forbedrer ikke kun den nuværende drift, men positionerer også Taco Bell som en leder i det udviklende landskab inden for foodserviceteknologi.

