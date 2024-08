Kampen om den bedste blockchain for udviklere og brugere er vundet af folk som Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum og Base. Mange kandidater, der håbede på at tage imod Ethereum, har stået over for betydelige udfordringer og udviklet sig til spøgelseskæder.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

En spøgelseskæde er defineret som et blockchain-netværk, der mangler enhver udvikling og dApps i sit økosystem. Denne artikel ser på nogle af disse kæder.

Tezos | XTZ

Copy link to section

Tezos er en af de bedste spøgelseskæder i blockchain-industrien. Det blev lanceret i 2018 for at tage imod Ethereum, et blockchain-netværk kendt for sine langsomme hastigheder og høje transaktionsomkostninger.

Tezos er en utrolig hurtig blockchain med lave transaktionsomkostninger og er meget skalerbar takket være dens modulære arkitektur. Gennem årene har netværket brugt millioner af dollars på markedsføring.

Dens mest populære markedsføringstilgang var dets partnerskab med Manchester United, en af de mest populære klubber i den engelske Premier League (EPL). Det var også en førende partner til Red Bull Racing, et hold, der har vundet de seneste to mesterskaber i Formel 1.

Disse partnerskaber har hjulpet det med at nå millioner af mennesker fra hele verden. Dets økosystem halter dog stadig efter populære blockchains som Solana og Base. Dets hjemmeside viser 85 projekter, hvoraf 17 er i den decentraliserede finansindustri (DeFi).

Yderligere data viser, at dets DeFi-økosystem er relativt mindre sammenlignet med andre større kæder. Den har en samlet værdi låst (TVL) på over $54,2 millioner og en stablecoin markedsværdi på $50,2 millioner. På sit højeste havde Tezos en markedsværdi på over $6,7 milliarder, et tal, der er faldet til $743 millioner.

Sjov fakta: Tezos er den syvende største private virksomhedsindehaver af Bitcoin. Den rummer 6.170 mønter til en værdi af over 400 millioner dollars.

Zilliga | ZIL

Copy link to section

Zilliqa er et andet blockchain-netværk, der har gennemgået betydelige udfordringer i de sidste par år. I denne periode har den bevæget sig fra en top-20 kryptovaluta til en værdi af over 2,65 milliarder dollars til en lille til en værdi af 314 millioner dollars. Det er nu den 163. største kryptovaluta i verden.

Zilliqas undergang har været en trist historie, da det er en stor innovator, der introducerede begrebet sharding, som nu er blevet omfavnet af blockchains som Near, Ethereum og MultiverseX, tidligere kendt som Elrond.

Zilliqas økosystem er fortsat med at indsnævre sig. For eksempel har den kun en DeFi TVL på kun $1,74 millioner og en stablecoin-værdi på $3,18 millioner.

EOS | EOS

Copy link to section

EOS er et andet blockchain-netværk, der er faldet fra nåde i de sidste par år. Netværket er støttet af Block.one, et firma, der rejste over 4 milliarder dollars i sit oprindelige møntudbud (ICO). Block er også en af de største Bitcoin-indehavere med over 164.000 mønter til en værdi af over $10 milliarder.

EOS’ mål har været at skabe et solidt alternativ til Ethereum, hvilket det ikke er lykkedes at opnå gennem årene. Det har også indarbejdet Ethereum Virtual Machine (EVM)-funktioner i sit netværk.

Data viser, at EOS har en TVL på over $133 millioner i aktiver, ned fra et toppunkt på $350 millioner i 2021. Nogle af de bedste dApps i økosystemet er EOS REX, EOS RAM og DefiBox. Undervejs er markedsværdien faldet fra over 15 milliarder dollars til 900 millioner dollars. Tether er også stoppet med at præge sin stablecoin på EOS.

Velas Blockchain | 86

Copy link to section

Velas Blockchain har også haft et stort fald fra nåden. Dens markedsværdi er faldet fra over $1,2 milliarder til over $18,4 millioner i dag. Den er flyttet fra en top 100 mønt til at blive rangeret som 818.

Samtidig er mængden af aktiver i deres DeFi-platforme flyttet fra over 50 millioner dollars i 2021 til kun 1,29 millioner dollars. Dens 24 timers volumen stod på kun $9.

Dette er et stort fald for en blockchain, der brugte millioner af dollars som hovedsponsor for Ferraris Formel 1-hold. I mange tilfælde forpligter virksomheder sig over $50 millioner årligt for at blive Ferrari-sponsor.

Selv | PANDE

Copy link to section

Celo er et blockchain-netværk, der overgik til et Ethereum-lag 2-netværk i 2023. Et lag 2-netværk er en blockchain, der har til formål at overlade den primære blockchain ved at håndtere transaktioner uden for kæden. Industrien er nu domineret af folk som Arbitrum, Polygon og Base Blockchain.

I modsætning til de andre blockchains på denne liste har Celo tiltrukket mange udviklere. DeFi Llama-data har identificeret over 40 dApps i sit økosystem. Imidlertid er den samlede værdi låst (TVL) i netværket faldet fra over 1,2 milliarder dollars i 2021 til kun 95 millioner dollars. De fleste af disse fonde er i Mento, Uniswap og Moola Market, som har $65 millioner, $22,2 millioner og $2,91 millioner i aktiver.

Der er andre netværk, der har udviklet sig til spøgelseskæder. Måske, Cardano, er et netværk til en værdi af over 15 milliarder dollar det største. De andre bemærkelsesværdige er Algorand, Mina Protocol og Kadena.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.