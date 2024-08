UBS har lige anlagt en retssag mod Bank of America

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

UBS Group AG (NYSE: UBS) er i fokus her til morgen efter at have anlagt en retssag på $200 millioner mod Bank of America Corp (NYSE: BAC).

Den schweiziske bankgigant hævder, at Bank of America ikke overholdt aftaler om skadesløsholdelse i forbindelse med risikable realkreditlån udstedt af Countrywide Financial, som BAC købte i 2008.

Retssagen, der er anlagt i New York State Supreme Court, er centreret om pantesikrede værdipapirer, som UBS oprettede ved hjælp af lån, der stammer fra Countrywide.

Ifølge UBS har Countrywide indvilliget i at holde de finansielle tjenester skadesløs mod krav, der stammer fra dårligt tegnede eller svigagtige realkreditlån.

UBS aktie er nogenlunde flad for dagen ved skrivning.

Hvordan nåede UBS tallet 200 millioner dollars?

De førnævnte realkreditsikrede værdipapirer har allerede resulteret i betydelige økonomiske konsekvenser for UBS.

I 2013 annoncerede banken et forlig på 885 millioner dollars med US Federal Housing Finance Agency.

Derudover afgjorde UBS med Federal Home Loan Bank of San Francisco i 2016 for et ikke oplyst beløb. Begge forlig var relateret til Countrywides lån.

På trods af udvidede drøftelser med Bank of America om erstatning, herunder omkring 53 millioner dollars i sagsomkostninger, hævder UBS, at den næststørste amerikanske bank nægtede at overholde sine forpligtelser.

UBS tilbød dog ikke mere farve på, hvordan det nåede $200 millioner.

Sagen understreger det igangværende juridiske udfald fra finanskrisen i 2008, især med hensyn til boliglånesikrede værdipapirer.

UBS’ retssag er imidlertid unik, idet den søger dækning for forlig relateret til disse værdipapirer snarere end direkte ansvar for deres forringede værdi.

Landsomfattende bidrog til finanskrisen i 2008

Countrywide Financial blev under ledelse af Angelo Mozilo den største amerikanske realkreditudbyder ved at fokusere på subprime-låntagere.

Deres udlånspraksis, som ofte involverede lave indledende månedlige betalinger og minimale dokumentationskrav, bidrog væsentligt til boligboblen, der i sidste ende brast, hvilket førte til finanskrisen og efterfølgende recession.

Bank of Americas opkøb af Countrywide for 2,5 milliarder dollars i juli 2008 har vist sig at være ekstremt dyrt.

Banken har stået over for titusindvis af milliarder af dollars i juridiske og andre udgifter relateret til både Countrywide og Merrill Lynch-opkøbene.

Indtil videre har Bank of America ikke reageret på anmodninger om kommentarer til retssagen.

Sagen, anlagt som UBS Americas et al. mod Countrywide Home Loans Inc., vil blive overvåget nøje af finansielle og juridiske eksperter, da den kan skabe præcedens for lignende erstatningskrav fra krisetiden.

Aktierne i Bank of America Corp faldt onsdag morgen.