US Fed holder renterne stabile, Powell signalerer en nedsættelse i september

Federal Reserve har indikeret, at den kan begynde at sænke renten allerede i september, efter en beslutning om at holde låneomkostningerne på deres 23-årige højeste for ottende møde i træk.

Under en pressekonference onsdag bemærkede Fed-formand Jay Powell, at en reduktion af styringsrenten kunne være på bordet til Federal Open Market Committees (FOMC) næste møde.

Skift i fokus fra inflation til stabilitet på arbejdsmarkedet

Powell understregede, at der havde været “en reel diskussion” blandt politikere om at sænke renten, hvor FOMC citerede “yderligere fremskridt” i retning af at reducere inflationen til sit 2%-mål.

Men embedsmænd bemærkede, at de ville kræve “større tillid”, før de forpligtede sig til en rentenedsættelse.

Powell fremhævede, at andet kvartals inflationsmålinger har styrket deres tillid, og yderligere positive data ville forstærke denne holdning.

Feds seneste holdning afspejler et skift fra at være “100 procent fokuseret på inflation” til også at sikre arbejdsmarkedet. FOMC anerkendte nyfundne bekymringer over arbejdsmarkedet og bekræftede, at de ikke længere betragter inflation som det vigtigste problem. Stigende arbejdsløshedsrater er nu en væsentlig overvejelse, når Fed navigerer sin politiske vej.

Økonomiske data understøtter potentielle rentenedsættelser

De seneste økonomiske data har understøttet Feds forsigtige optimisme.

Feds foretrukne inflationsmåler, baseret på kerneprisindekset for personlige forbrugsudgifter, er faldet til 2,6 %, ned fra et toppunkt på over 5 % i 2022.

Dette konstante fald i inflationen stemmer overens med Feds bestræbelser på at nå sit mål på 2 %.

Samtidig viser det amerikanske arbejdsmarked tegn på afkøling, hvor arbejdsløsheden er steget til 4,1 % i de seneste måneder, og lønpresset er aftaget.

Denne opbremsning i arbejdsmarkedsaktiviteten indikerer en potentiel blød landing, hvor inflationen bringes under kontrol uden at udløse en recession.

Markedsreaktioner og politisk kontekst

Som svar på Powells bemærkninger faldt de kortsigtede statsrenter en smule, hvor den toårige statsrente faldt med 0,01 procentpoint til 4,35 %.

Investorer har beskedent øget deres satsninger på rentenedsættelser i år, hvor forhandlere på futuresmarkedet forventer mellem to og tre nedsættelser, den første sandsynligvis i september.

Aktiemarkedet reagerede positivt, hvor blue-chip S&P 500 og den teknologitunge Nasdaq begge bidrog til opgangen.

Denne reaktion afspejler markedets tillid til Feds evne til at håndtere økonomiske udfordringer effektivt.

Feds potentielle rentenedsættelse i september ville finde sted lige før præsidentvalget i november. Denne timing har vakt politisk opmærksomhed, med

Den republikanske kandidat Donald Trump advarede Powell mod at sænke renten før valget. Powell gentog imidlertid Fed’s uafhængighed og udtalte,

Vi bruger aldrig vores værktøjer til at støtte eller modsætte os et politisk parti eller en politiker eller noget politisk resultat.

Langsigtede udsigter og politiske forventninger

Fed’s enstemmige beslutning om at holde renterne stabile i denne måned var meget forventet. Ser man fremad, forventer de fleste politiske beslutningstagere fra juni, at renterne vil falde til 4-4,25 % ved udgangen af næste år, med yderligere fald til omkring 3 % i 2026.

Denne forventede bane indikerer en gradvis lempelse af pengepolitikken, der sigter mod at opretholde økonomisk vækst og samtidig styre inflationen og stabiliteten på arbejdsmarkedet.

Centralbankens strategi sigter mod at opnå en “blød landing” ved at sænke inflationen uden at forårsage væsentlig økonomisk forstyrrelse. Indtil videre ser Fed ud til at være på rette spor med et faldende prispres og en håndterbar stigning i arbejdsløsheden.

Federal Reserves indikation af potentielle rentenedsættelser fra september afspejler en nuanceret tilgang til styring af økonomisk stabilitet.

Ved at balancere behovet for at kontrollere inflationen med vigtigheden af at støtte arbejdsmarkedet, navigerer Fed i et komplekst økonomisk landskab. Det kommende FOMC-møde i september vil være afgørende for udformningen af den fremtidige retning for den amerikanske pengepolitik.

