Vaccinex lagertanke 40% trods positiv Alzheimers undersøgelse opdatering

Vaccinex Inc (NASDAQ: VCNX) havde en alarmerende 40% i onsdags på trods af, at de rapporterede positive resultater i de tidlige stadier for sin Alzheimers behandling.

Bioteknologiselskabet sagde, at deres SIGNAL-AD-forsøg viste, at dets pepinemab-antistof var veltolereret af patienter med AD. I alt 16 kliniske steder deltog i undersøgelsen, hvoraf ingen rapporterede nogen behandlingsrelateret alvorlig bivirkning.

Tidligere forsøg har allerede vist, at pepinemab også tolereres godt hos patienter med multipel sklerose og Huntingtons sygdom.

Eric Siemers – hovedforskeren præsenterede toplinjeresultaterne af SIGNAL-AD-studiet i dag på Alzheimers Association International Conference i Philadelphia.

Vaccinex-aktien er nu faldet godt over 50 % i forhold til dets højeste niveau i midten af februar.

Betydningen af SIGNAL-AD forsøgsresultater

Pepinemab leverede også en statistisk signifikant stigning i FDG-PET-signalet hos patienter med Alzheimer-relateret mild kognitiv svækkelse (MCI), ifølge pressemeddelelsen onsdag.

Et tidligere HD-studie viste, at pepinemab er effektivt til at forbedre ydeevnen på en række centrale kognitive og psykologiske mål. Maurice Zauderer – administrerende direktør for Vaccinex Inc fortalte investorer i dag:

Vi mener, at resultaterne af SIGNAL-AD-studiet viser, at pepinemab forhindrer det karakteristiske sygdomsrelaterede fald i hjernens metaboliske aktivitet i en hjerneregion, der vides at være påvirket tidligt i sygdomsprogression.

Resultaterne er betydelige i betragtning af, at omkring 7,0 millioner amerikanere i øjeblikket lever med Alzheimers. Op til 18 % af de over 60 år lider af AD-relateret MCI ifølge Alzheimers Association. Over 30 % af dem er i risiko for at udvikle demens inden for fem år.

En behandling, der kan hjælpe med at bremse udviklingen af mild kognitiv svækkelse, kan i det væsentlige forlænge den produktive levetid for risikobefolkningen.

Alligevel har Vaccinex-aktien indtil videre ikke reageret på den positive opdatering onsdag.

Vaccinex-aktien er faldet på trods af et indsnævret tab i 1. kvartal

Nyheden kom et par måneder efter, at Vaccinex rapporterede sine økonomiske resultater for første kvartal.

VCNX havde $3,0 millioner i kontanter, inklusive likvider og omsættelige værdipapirer i slutningen af marts – det dobbelte af de $1,5 millioner, det havde i starten af 2024.

Bioteknologiselskabet tabte 3,9 millioner dollars i første kvartal eller 2,94 dollars pr. aktie mod 5,0 millioner dollars eller 20,89 dollars pr. aktie for et år siden. År-til-år faldet i nettotab var delvist relateret til F&U-omkostninger, der faldt i forhold til samme kvartal sidste år.

Generelle og administrative omkostninger steg dog op til 1,8 millioner dollars mod 1,7 millioner dollars sidste år. Vaccinex-aktien er ikke særlig bredt dækket af Wall Street.

