WazirX hacks krisehåndtering er ‘dybt mangelfuld’ siger Mudrex CEO

Nøglefigurer i den indiske kryptosektor råber WazirX over dets post-hack krisestyringsforanstaltninger.

Ifølge Edu Patel, administrerende direktør for kryptobørsen Mudrex, har børsens reaktion på hændelsen været “dybt mangelfuld.”

I et LinkedIn-indlæg den 31. juli sagde Patel, at angrebet på WazirX var “uheldigt”, men den tilgang WazirX tog for at håndtere situationen blev “ikke værdsat.”

Mumbai-baserede WazirX, en af Indiens største børser, blev hacket for 230 millioner dollars i kryptovalutaer.

Over 15.000 Ethereum, sammen med andre tokens som Shiba Inu og Polygons Matic, blev drænet fra børsens multi-sig-pung, hvilket lammede børsens evne til at opretholde en 1:1 sikkerhed.

Hændelsen påvirkede 45 % af kundernes midler ifølge børsens post-hack-rapport.

Ifølge Patel fungerede WazirX bevidst i tre dage efter hacket, da det skulle have stoppet tjenester med det samme. Han fortsatte:

Denne beslutning kompromitterede ikke kun brugersikkerheden, men udhulede også tilliden.

Skylden spillet post-hack

Patel kritiserede yderligere børsens forvirrende retsmedicinske rapport, som har efterladt brugere forvirrede.

Den 25. juli offentliggjorde WazirX sin interne undersøgelse, der offentligt oplyste, at hændelsen involverede signaturer fra tre WazirX-underskrivere og en fra Liminal – dets udbyder af cryptocurrency-depottjeneste.

Børsen hævdede dog, at deres underskriveres maskiner ikke var “kompromitteret.” Dage senere udgav Liminal også en rapport, der hævdede, at dens systemer forblev upåvirket og ikke var blevet brudt.

Patel kritiserede manglen på samarbejde og udtalte, at begge parter burde have fokuseret på “samarbejde” og “ansvar” i stedet for at dele ukoordineret og engagere sig i et “blame game.”

At pege fingre forringer kun at tage fat på de reelle problemer og finde løsninger.

En kontroversiel genopretningsplan

Desuden slog Mudrex-medstifteren også imod børsen for sin kontroversielle genopretningsstrategi, som foreslog en 55/45 aktivadgangsplan.

Kaldet den socialiserede tabsstrategi foreslog den at give brugerne øjeblikkelig adgang til 55 % af deres aktiver, men resten ville blive låst i Tethers USDT.

Til manges overraskelse inkluderede dette også brugere, der havde aktiver, der ikke var påvirket af angrebet.

WazirX hævdede, at dette ville hjælpe med at bevare platformens stabilitet, som i øjeblikket har stoppet alle tjenester.

Planen fik øjeblikkelig tilbageslag for dens opfattede uretfærdighed over for brugerne. Indflydelsesrige stemmer i branchen hævdede, at det uretfærdigt belaster brugerne med tabet. Efterfølgende trak WazirX planen tilbage, hvor CEO Nischal Shetty bad om feedback fra samfundet for at finde en løsning.

Quick update about the poll. Your suggestions and feedback is how we'll be able to find a feasible solution 🙏 https://t.co/StawTcB1BP pic.twitter.com/XkLs5Jlmx9 — Nischal (Shardeum) 🔼 (@NischalShetty) July 29, 2024

Patel hævdede, at dette “burde have været det første skridt” snarere end en reaktionær foranstaltning efter at have mødt modreaktioner. Han opfordrede WazirX til at udarbejde en genopretningsplan, der prioriterer at gøre brugerne hele.

På tidspunktet for offentliggørelsen havde angriberen byttet alle de stjålne midler til 59.097 ETH fordelt på flere tegnebøger.