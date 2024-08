XRP stiger til 4 måneders højde under aggressiv hvalaktivitet

XRP, kryptovalutaen af Ripple og indbygget token til XRP Ledger, overgår Bitcoin og Ethereum med en prisstigning på 8 % inden for de seneste 24 timer.

XRP-kursdiagram

Som det kan ses i det daglige diagram nedenfor, har XRP-prisen krydset over $0,63. Det betyder, at den gentestede og brød højere for første gang siden faldet på 8 % den 19. juli.

Derved besøgte tyre $0,65, det højeste prisniveau siden XRP’s bearish flip i marts. Et bullish breakout er sandsynligvis givet det bullish vimpelmønster.

Ripple-tokenet er i øjeblikket steget med mere end 7 % i løbet af den seneste uge og 35 % på 30 dage – afkast, der placerede XRP blandt de bedste vindere i juli. Hvorfor stiger XRP-prisen? Her er et kig på nogle af de mulige katalysatorer.

Hvaler køber aggressivt XRP

On-chain indsigt og markedsintelligens platform Santiment bemærker, at XRP-prisydelsen i de sidste par dage er kommet midt i en bemærkelsesværdig stigning i hvalakkumulering. I de seneste fem uger har antallet af nye adresser med 10.000 eller mere XRP oversteget 2.380.

Som et resultat heraf overstiger hval- og hajadresserne på XRP Ledger 279,4K – et maksimum på seks måneder.

“Korrelationen mellem disse tegnebøger og XRP’s markedsværdi har været ubestridelig gennem hele 2024,” skrev Santiment-analytikere på X.

Er SEC ved at tage et forlig med Ripple?

XRP’s outperformance af de 10 bedste kryptovalutaer på dagen kommer også midt i nye spekulationer omkring Ripple vs. SEC retssagen.

Samfundet ser optimistisk ud på baggrund af den opfattelse, at et kommende møde med SEC, der er planlagt til den 1. august 2024, kan se tilsynsmyndigheden indgå et forlig med Ripple.

I juli 2023 eksploderede XRP med mere end 73 % på 24 timer, da det steg fra $0,47 til at nå toppen på $0,94. Piggen fulgte en amerikansk dommers afgørelse om, at XRP ikke var en sikkerhed.

En meddelelse om et forlig kunne se en sådan reaktion fra Ripple-samfundet. SECs seneste træk for at tage fat på emnet kryptoværdipapirer kan også være et stort løft til det samlede marked.

Ripples partnerskab med brasilianske Fenasbac

Nogle af fordelene kan også være relateret til den nylige meddelelse om, at Ripple havde indgået et samarbejde med Fenasbac, National Federation of Associations of Central Bank Servers.

Samarbejdet, det andet mellem de to parter, ser ud til at udnytte Ripples blockchain-teknologi for at forbedre fintech-innovation i Brasilien. Ripple og Fenasbac vil fremme dette via et acceleratorprogram kaldet ‘Næste’.

Ripple har indgået adskillige partnerskaber, og dets trækkraft i Latinamerika er betydelig.

Men virksomheden sagde i et blogindlæg, at det havde valgt Brasilien som sit første land for “målrettede investeringer”. Det bemærkede Brasiliens udviklerfællesskab, digitale betalingsinfrastruktur og kryptovaluta-relaterede politikker som nøglen til dette skridt.

Støtte til initiativer, der udnytter XRPL, bidrager til den overordnede stemning omkring XRP.