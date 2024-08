Amerikanske aktier falder midt i svage økonomiske data: Hvad gik galt?

Amerikanske aktier stod over for et betydeligt salgspres torsdag eftermiddag, drevet af skuffende økonomiske data og et kraftigt fald i chip-aktier. Dette førte til tab på tværs af alle tre store indekser, efter Federal Reserves indikation af en sandsynlig rentenedsættelse i september.

S&P 500 faldt næsten 1,5 %, og Nasdaq Composite vendte sine tidligere stigninger og faldt næsten 2,5 % efter en stærk lukning i onsdags. Dow Jones Industrial Average oplevede et fald på næsten 600 point, eller 1,4%.

Hvis denne tendens fortsætter, kan det markere den værste dag på året for markedet.

Ind i ugen overvågede investorer nøje Big Techs indtjening.

Microsoft og AMD startede meddelelserne med anstændige indtjeningsrapporter.

På trods af en afmatning i væksten for Microsoft, gav virksomhedens engagement i AI-udgifter en vis optimisme.

META fulgte efter med imponerende resultater og holdt sin aktie op 5 % på trods af det bredere markedskrak.

Teknologisektoren klarede sig dog ikke så dårligt som forventet. Så hvad forårsager markedsuroen?

Hvad er årsagen til styrtet?

De seneste økonomiske data udgivet i dag genoptog frygten for en recession. Antallet af arbejdsløse steg mest siden august sidste år, hvilket forstærkede bekymringerne, da ISM Manufacturing Index rapporterede en skuffende 46,8 %, hvilket indikerer økonomisk tilbagegang.

Dette skræmte investorerne og skubbede den 10-årige statsrente til under 4 %.

Federal Reserve-formand Jerome Powells seneste meddelelse om, at renten ville forblive uændret med en potentiel rentenedsættelse i den nærmeste fremtid, bidrog også til markedsangst. Investorer frygter nu, at Fed kan have fejlvurderet den økonomiske situation.

Økonomiske data peger fortsat i retning af en nedtur, hvis ikke en fuldstændig recession. Aktiemarkedet er i en tilstand af forvirring, da det kæmper med muligheden for tre rentenedsættelser fra Fed i år og 10-årige obligationsrenter, der falder til under 4,00 %.

“Recessionens vinde blæser hårdt,” sagde Chris Rupkey, økonom. “Aktiemarkedet ved ikke, om de skal grine eller græde.”

Bør investorerne være bekymrede?

Det er udfordrende at afgøre, om denne situation ligner en recession eller dot-com-boblen.

Tech-aktier har været afgørende for at hæve markedet, men deres høje værdiansættelser har altid været begrundet i deres præstationer.

Der er dog en voksende følelse af, at teknologiaktier ikke kan opretholde deres forrige års momentum på ubestemt tid.

“Der er en implicit forventning om lavere ydeevne fra megacaps nu end i 2000,” udtalte GMO-porteføljeforvaltere. “I en reel forstand er indsatsen lavere i dag.”

Mens højteknologiske værdiansættelser ikke er den primære årsag til det nuværende markedskrak, kan dårlig indtjening fra teknologivirksomheder forværre situationen. Apple er indstillet på at offentliggøre sin kvartalsvise indtjening efter markedets lukning i dag, og en skuffende præstation kan komplicere sagerne yderligere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.