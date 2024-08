CrowdStrike står over for aktionærretssag på grund af massivt it-udfald

I en dramatisk vending har aktionærer i cybersikkerhedsgiganten CrowdStrike anlagt et gruppesøgsmål mod selskabet.

Retssagen hævder, at CrowdStrike kom med “falske og vildledende” udsagn om deres softwaretestprocesser, hvilket førte til et katastrofalt it-udfald, der påvirkede over otte millioner computere verden over.

Denne hændelse har ikke kun rejst spørgsmål om virksomhedens softwareintegritet, men har også ført til betydelige økonomiske konsekvenser.

Vildledte CrowdStrike-ledere investorer?

Sagen blev anlagt ved den føderale domstol i Austin, Texas, og hævder, at CrowdStrike-direktører vildledte investorer ved at forsikre dem om, at virksomhedens softwareopdateringer blev grundigt testet.

Centralt i klagen er udtalelser fra CEO George Kurtz under et telefonmøde den 5. marts, hvor han hævdede, at firmaets software var “valideret, testet og certificeret.”

Aktionærer søger erstatning for de betydelige økonomiske tab, de har pådraget sig, hvilket peger på et fald på 32 % i CrowdStrikes aktiekurs efter hændelsen.

Dette fald svarede til et svimlende 25 milliarder dollars tab i markedsværdi.

Det foreslåede gruppesøgsmål har til formål at inddrive uspecificeret skadeserstatning for investorer, der havde aktier mellem den 29. november det foregående år og den 29. juli.

CrowdStrike har afvist anklagerne og erklæret sin hensigt om kraftigt at forsvare sig mod retssagen.

“Vi mener, at denne sag mangler berettigelse, og vi vil energisk forsvare virksomheden,” sagde CrowdStrike i en erklæring.

Afbrydelsen resulterede i 5,4 milliarder dollars i tab

Den defekte softwareopdatering, som fandt sted den 19. juli, førte til omfattende forstyrrelser på tværs af forskellige sektorer, herunder flyselskaber, banker og hospitaler.

Ifølge skyrisikofirmaet Parametrix resulterede udfaldet i 5,4 milliarder dollars i direkte tab.

Sundhedssektoren led mest med et tab på 1,9 milliarder dollar, mens bankindustrien led et tab på 1,4 milliarder dollar. Virksomheder i hver branche anslås i gennemsnit at have haft et tab på 43,6 millioner dollars hver.

Delta Air Lines var blandt de hårdest ramte, hvor administrerende direktør Ed Bastian rapporterede om et tab på 500 millioner dollars på grund af flyafgange og passagerkompensation.

Spirit Airlines forventede også et hit på 7,2 millioner dollars til dets driftsindtægter i tredje kvartal på grund af udfaldet, hvilket tvang luftfartsselskabet til at aflyse 470 flyvninger.

CrowdStrike anerkendte problemet og tilskrev nedbruddet til en “bug” i et system designet til at sikre den korrekte funktionalitet af softwareopdateringer.

Virksomheden har siden udtalt, at de berørte computere blev gendannet til normal kl. 17.00 lokal tid den 29. juli, ti dage efter den første hændelse.

Som svar på retssagen understregede CrowdStrike sit engagement i at forhindre fremtidige hændelser ved at forbedre sin softwaretest og implementere mere strenge kontroller.

Derudover forbereder Delta Air Lines efter sigende sin egen retssag mod CrowdStrike for at søge kompensation for de betydelige tab, det har lidt.

Denne potentielle retssag kan yderligere påvirke CrowdStrikes omdømme og finansielle stabilitet.

Eksempler på aktionæraktivisme

CrowdStrikes juridiske problemer er en del af en bredere tendens til aktionæraktivisme efter virksomheders uheld.

Boeing stod over for en aktionærretssag efter hændelsen med udblæsning af dørstik i januar med påstande om, at selskabet prioriterede overskud frem for sikkerhed.

Tilsvarende blev Tesla sagsøgt af institutionelle investorer for angiveligt at omdirigere sit AI-talent til Elon Musks nye AI-fokuserede virksomhed, xAI.

Disse eksempler understreger det voksende pres på virksomhedernes ansvarlighed fra deres investorer, især når økonomiske tab og sikkerhedsspørgsmål er på spil.

Mens CrowdStrike navigerer i denne udfordrende periode, kan retssagen og dens implikationer have vidtrækkende konsekvenser for virksomhedens drift og markedsstatus.

Med høje indsatser, både for virksomheden og dets aktionærer, vil resultatet af denne juridiske kamp blive nøje overvåget af både brancheanalytikere og investorer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.