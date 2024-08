Eli Lillys tirzepatid-injektionsresultater kunne udløse endnu et tyreløb: Her er hvorfor

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) annoncerede for nylig lovende resultater fra deres SUMMIT fase 3-forsøg med fokus på effektiviteten af tirzepatid-injektionen.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

De positive resultater har vakt investorinteresse og drev aktien op med 3 % i dag.

Disse resultater er ikke kun væsentlige for Eli Lilly, men rummer også potentiale for millioner af patienter, der lider af hjertesvigt med bevaret ejektionsfraktion (HFpEF) og fedme.

Lovende forsøgsresultater

Copy link to section

Resultaterne fra SUMMIT fase 3-undersøgelsen viste, at tirzepatid reducerede risikoen for hjertesvigt med 38 % sammenlignet med placebo. Derudover blev alle vigtige sekundære endepunkter opfyldt, herunder:

Det reducerede risikoen for hjertesvigt med 38 % sammenlignet med placebo.

Alle l vigtige sekundære endepunkter blev opfyldt med succes. Disse omfattede træningskapacitet, gennemsnitlig kropsvægtreduktion fra baseline ved 52 uger og reduktion i inflammationsmarkøren højfølsomt C-reaktivt protein.

For effektivitetsvurderingen førte det til en vægtreduktion på 15,7 % sammenlignet med 2,2 % for placebo.

For behandlingsregimets vurdering førte det til en reduktion på 13,9 % i kropsvægt sammenlignet med 2,2 % for placebo.

Hvorfor er dette resultat væsentligt?

Copy link to section

Resultatet vejer tungt, fordi HFpEF (hjertesvigt med bevaret ejektionsfraktion) står for 50 % af alle hjertesvigtstilfælde. I USA lider 60% af dem også af fedme.

Det er en tilstand, hvor hjertets venstre pumpekammer bliver stift og ikke er i stand til at fylde normalt. Takket være tirzepatid kan dette problem endelig løses.

Virksomheden vil nu indsende resultaterne af SUMMIT-undersøgelsen til FDA og håber på et positivt svar fra dem. Hvis lægemidlet godkendes, kan tirzepatid blive hjørnestenen i Eli Lillys portefølje og øge omsætningen væsentligt.

CEO siger, at mangel på tirzepatid snart bør ophøre

Copy link to section

CEO David Ricks havde flere gode nyheder til investorerne i dag, da han hævdede, at manglen på tirzepatid snart skulle ophøre. Det afslørede han under et interview med Bloomberg.

Nogle doser af LLYs vægttabsmedicin Zepbound og Mounjaro har været på FDA’s mangelliste i nogen tid nu. Faktisk har Mounjaro været på den liste siden 2022.

Selskabet havde i første omgang udtalt i april, at det forventer, at udbuddet forbliver stramt. Den administrerende direktørs kommentarer har dog øget investorernes tillid og håb.

Hvad siger diagrammet?

Copy link to section

LLY-aktien har været i et fald for nylig, da det amerikanske marked korrigerer over hele linjen. Annonceringen af lægemiddelforsøget kommer på et tidspunkt, hvor aktien var ved at teste et vigtigt støtteniveau som vist i diagrammet nedenfor.

Trendlinjen, der startede for over et år siden, var ved at blive nærmet, men aktiekursen nåede aldrig der. Handlende vil sandsynligvis stadig vente på en gentestning af den linje, men investorer vil på baggrund af ovenstående positive udvikling håbe, at gentestningen ikke er nødvendig, og aktien kan fortsætte sin opadgående rejse.

Mens markedet falder i dag, vil investorerne finde trøst i, at LLY-aktien stadig er steget 3%. Kun tiden vil vise, om det er midlertidigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.