Britiske aktier er klar til potentielle gevinster efter Bank of Englands (BOE) beslutning om at sænke styringsrenten med 25 basispoint til 5,0 %.

Dette tiltag, der har til formål at stimulere økonomisk vækst, stemmer overens med historiske tendenser, der tyder på positive udsigter for benchmark britiske indekser i de kommende måneder.

Historisk ydeevne af FTSE 100 og FTSE 250

Historisk set har FTSE 100 og FTSE 250 indekserne reageret positivt på BOE rentenedsættelser.

I tre ud af de sidste fire tilfælde, hvor Bank of England nedsatte satserne – specifikt i 1986, 1990 og 1998 – så FTSE 100 en gennemsnitlig stigning på over 20 % inden for de efterfølgende 12 måneder.

Tilsvarende oplevede FTSE 250 endnu større fremgang, idet den steg med 25 % eller mere i disse perioder.

Det er dog værd at bemærke, at den eneste undtagelse fra denne tendens fandt sted i 2007, hvor begge indeks oplevede fald.

FTSE 100 faldt med 38 %, og FTSE 250 faldt med 46 % i løbet af året efter en rentenedsættelse.

Denne afmatning blev i vid udstrækning tilskrevet den globale finanskrise, hvilket gjorde den til en outlier i de historiske data.

Indvirkning af lavere priser på GBP og boligmarkedet

BOE’s beslutning om at sænke renterne blev godkendt med en snæver margen på fem til fire stemmer i den monetære politikkomité (MPC).

Denne beslutning afspejler centralbankens fokus på at fremme økonomisk stabilitet uden at udløse nyt inflationspres.

Forbrugerprisinflationen i Storbritannien er aftaget betydeligt og lå på 2,0 % årligt i maj og juni, ned fra et toppunkt på 11,1 % i oktober 2022.

Den nuværende rentenedsættelse kommer midt i markedets forventninger om yderligere reduktioner.

Pengemarkederne signalerer, at BOE kan gennemføre yderligere to rentenedsættelser i løbet af de næste fem måneder. Som reaktion på rentenedsættelsen svækkedes det britiske pund (GBP) i første omgang over for den amerikanske dollar, men begyndte senere at komme sig. Denne volatilitet understreger markedets følsomhed over for fremtidige pengepolitiske signaler.

BOE’s rentenedsættelse forventes også at give et tiltrængt løft til boligmarkedet.

Stephanie Daley fra Alexander Hall kommenterede de potentielle positive virkninger og udtalte: “BOE’s beslutning giver en betydelig mulighed for boligejere og boligkøbere. Selvom realkreditrenterne måske ikke falder med det samme, skulle denne ændring hjælpe med at frigøre indestængt efterspørgsel og genoprette tilliden til boligsektoren.”

Samlet set kan BOE’s seneste træk sætte scenen for en gunstig periode for britiske aktier, især hvis historiske mønstre holder stik.

Investorer og markedsanalytikere vil nøje følge med i, hvordan denne udvikling udvikler sig, og hvilken indflydelse de vil have på det bredere økonomiske landskab.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.