I juli måned ses en stigning i kryptohack, 266 millioner dollars tabt i 16 større brud

Kryptovalutasektoren stod over for en betydelig sikkerhedskrise i juli 2024, da hackere orkestrerede 16 større brud, der resulterede i cirka $266 millioner i stjålne aktiver.

Denne dramatiske stigning i tyverier fremhæver en bekymrende tendens, hvor julis tab oversteg junis $176 millioner på tværs af 20 hændelser.

Større brud og ofre

Det mest bemærkelsesværdige angreb fandt sted den 18. juli, da den indiske kryptobørs WazirX blev brudt, hvilket førte til et svimlende tab på over $230 millioner – svarende til 86,4 % af månedens samlede tab.

Undersøgelser tyder på, at nordkoreanske cyberkriminelle kan have stået bag dette massive hack.

Ifølge blockchain-sikkerhedsfirmaet PeckShield var de stjålne WazirX-midler, i alt 61.154 Ether, stadig under hackernes kontrol pr. 1. august.

Andre betydelige ofre i juli omfattede Compound Finance, som tabte 24 millioner dollars, og brobygningsprotokollen Li.Fi, som blev udsat for et tyveri på 10 millioner dollars.

Derudover oplevede den decentraliserede AI-protokol Bittensor og likviditetsudbyderen Rho Markets hver $8 millioner i tab.

Mange af de stjålne aktiver blev ført gennem kryptovaluta-mixeren Tornado Cash, en almindelig taktik, der anvendes af hackere for at sløre oprindelsen af stjålne midler og undgå opdagelse.

Terra blockchain ramt af $6 millioner hack

I slutningen af juli stod Terra blockchain over for en større sikkerhedshændelse.

Hackere udnyttede en kendt sårbarhed, hvilket førte til tyveri af 60 millioner ASTRO-tokens, 500.000 USD, 3,5 millioner USD-mønter og 2,7 Bitcoin, i alt et tab på 6 millioner USD.

Angrebet tvang Terra til midlertidigt at stoppe operationerne i blokhøjde 11430400.

Udviklere reagerede hurtigt med en nødkædeopgradering og genoptog blokproduktionen samme dag.

Terras team rapporterede, at validatorer med over 67% af stemmestyrken havde opdateret deres noder for at forhindre fremtidige udnyttelser, med yderligere validatorer, der forventes at følge trop.

Deddy Lavid, medstifter og administrerende direktør for Web3-sikkerhedsfirmaet Cyvers, bemærkede et bekymrende skift i hackermål for 2024.

Centraliserede finansieringsenheder (CeFi) er dukket op som primære mål med et stigende antal angreb rettet mod smarte kontraktbaserede projekter.

Lavid tilskrev disse brud til både kodningssårbarheder og personlig uagtsomhed.

Rekord opsvingsrate midt i vedvarende trusler

På trods af stigningen i hacks og svindel, har kryptomarkedet vist modstandsdygtighed.

Andet kvartal af 2024 oplevede en rekordinddrivelsesrate på 77 % for stjålne midler.

Ifølge Hackens Web3 Security Report Q2 2024, blev 347,4 millioner dollars ud af 512,9 millioner dollars tabt i tyverier med held gendannet eller frosset.

Rapporten fremhævede, at “for andet kvartal i træk giver mængden af inddrevne midler en guldkant midt i de alarmerende tyverier.”

Truslen om cryptocurrency-svindel fortsætter dog, og platforme som X (tidligere Twitter) fortsætter med at være et hotspot for svigagtige aktiviteter.

Scam Sniffer, en web3 anti-scam-virksomhed, afslørede, at næsten 50 millioner dollars går tabt hver måned på grund af kontoefterligning på platformen.

Denne stigning i kryptotyverier understreger behovet for forbedrede sikkerhedsforanstaltninger og årvågenhed i branchen.

