Khalid Sheikh Mohammed, to andre, indgår en aftale med USA om terrorangreb den 11. september

Khalid Sheikh Mohammed, anklaget for at være bagmanden bag 9/11-angrebene i USA, har ifølge forsvarsministeriet indvilliget i at erklære sig skyldig.

Dette sker næsten treogtyve år efter, at terrorgruppen Al-Qaeda udførte det dødeligste terrorangreb i USA’s og verdens historie.

Mohammed forventes sammen med medsammensvorne Walid bin Attash og Mustafa al-Hawsawi at indgive deres skyldige anklager ved militærkommissionen i Guantanamo Bay, Cuba, så snart som i næste uge.

Udviklingen kan bringe en længe forsinket løsning på angrebet, der krævede tusindvis af liv og ændrede det globale sociale og politiske landskab for altid.

Forsvarsadvokater har anmodet om, at mændene får livstidsdomme

Forsvarsministeriet sagde,

Den indkaldende myndighed for militærkommissioner, Susan Escallier, har indgået aftaler før retssagen med Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin ‘Attash og Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, tre af de medtiltalte i 9/11-sagen. De specifikke vilkår og betingelser for forhåndsaftaler er ikke tilgængelige for offentligheden på nuværende tidspunkt.

Forsvarsadvokater har anmodet om, at mændene modtager livstidsdomme til gengæld for deres skyldige erklæringer.

Denne anmodning blev beskrevet detaljeret i breve sendt af den føderale regering til pårørende til nogle af de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt i 9/11-angrebene.

Et brev fra kontreadmiral Aaron Rugh, chefanklageren i sagen, sendt til familierne, sagde, at til gengæld for at tage dødsstraffen fra bordet, ville de tre erkende sig skyldige i alle anklager, inklusive drabet på 2.976 mennesker.

De vil blive dømt af et panel af militærofficerer, rapporterede ABC News.

De indvilligede også i at svare på spørgsmål fra de verificerede 9/11-familiemedlemmer “angående deres roller og årsager til at udføre” angrebene.

De tiltalte vil afgive deres svar inden for 90 dage.

Selvom ikke alle familier til ofrene er enige i tiltaget og er frustrerede over manglen på en dødsstrafssag, har menneskerettighedsorganisationer hilst beslutningen velkommen og kalder den et “retfærdigt” svar på den amerikanske regerings tortur af de tiltalte.

Blandede reaktioner fra familier til 9/11 ofre

De tre mænd vil stå over for en militær jury for at høre beviser og afsige dom, potentielt næste år.

Mens nogle familiemedlemmer til ofrene er lettet over, at der er en løsning i sigte, er andre synligt oprørte over manglen på en dødsstrafsag.

Brett Eagleson, præsident for 9/11 Justice, en organisation, der repræsenterer overlevende og familiemedlemmer til ofrene, sagde, at familierne var “dybt urolige” over anbringendeaftalerne og pressede på for mere information om Saudi-Arabiens involvering i angrebene.

“Selvom vi anerkender beslutningen om at undgå dødsstraf, er vores primære bekymring fortsat adgang til disse personer for information. Disse anbringendeaftaler bør ikke videreføre et system af lukkede døre-aftaler, hvor afgørende information skjules uden at give ofrenes familier chance for at lære den fulde sandhed,” sagde han, som citeret af CNN.

Terry Strada, lederen af en anden gruppe for familierne, påkaldte de mange slægtninge, der er døde, mens de afventede retfærdighed, og sagde om de tiltalte,

De var kujoner, da de planlagde angrebet. Og de er kujoner i dag.

Strada sagde, at mange familier bare har ønsket at se mændene indrømme skyld, men hun forventede personligt en retssag og straffen.

Michael Burke, hvis bror, en brandkaptajn, døde i angrebene, sagde:

Det tog måneder eller et år ved Nürnberg-processen. For mig har det altid været skammeligt, at disse fyre 23 år senere ikke er blevet dømt og straffet for deres angreb eller forbrydelsen. Jeg har aldrig forstået, hvordan det tog så lang tid.

Burke fremhævede uoverensstemmelsen i anbringendeaftalen med forventningerne om øjeblikkelig retfærdighed, der fulgte efter angrebene.

Hans bror, Billy Burke, demonstrerede heltemod ved at bo hos to mænd, der ikke var i stand til at evakuere World Trade Centers nordtårn, hvilket understregede de personlige tab, som mange familier følte.

Forsinket retfærdighed og historisk indvirkning

Den amerikanske aftale med de tiltalte kommer mere end 16 år efter, at deres retsforfølgning begyndte, og over 20 år efter 9/11-angrebene.

På den skæbnesvangre dag kaprede militante fire kommercielle passagerfly, hvoraf tre styrtede ind i World Trade Center i New York og Pentagon, mens det fjerde styrtede ind i et Pennsylvania-felt, efter at passagerer forsøgte at overmande flykaprerne.

Mohammed, der menes at have udtænkt ideen om at bruge fly som våben, blev taget til fange i 2003.

Han blev udsat for waterboarding 183 gange, mens han var i CIA’s varetægt, før han blev overført til Guantanamo Bay.

Brugen af tortur har været en væsentlig hindring i anklagemyndigheden, hvilket har gjort mange af beviserne uantagelige og forårsaget længerevarende forsinkelser i retssagen.

Daphne Eviatar, direktør hos Amnesty International USA, hilste ansvarligheden velkommen, men opfordrede også til lukning af Guantanamo Bay-fængslet og opfordrede Biden-administrationen til at sikre, at sådanne statssanktionerede overgreb ikke gentager sig.

“Biden-administrationen skal også tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at et program med statssanktioneret tvungen forsvinden, tortur og anden mishandling aldrig vil blive begået af USA igen,” sagde hun.

Angrebene udløste den amerikanske regerings “krig mod terror”, hvilket førte til militære invasioner af Afghanistan og Irak og omfattende operationer mod ekstremistiske grupper i Mellemøsten.

Denne periode oplevede væltning af regeringer, omfattende ødelæggelse og betydelige politiske omvæltninger, herunder oprøret fra det arabiske forår i 2011.

American Civil Liberties Union (ACLU) sagde, at DoD’s beslutning var den “rigtige opfordring”. Anthony D. Romero, administrerende direktør for ACLU, sagde:

Det er også den eneste praktiske løsning efter næsten to årtiers retssager. For længe har USA gentagne gange forsvaret sin brug af tortur og forfatningsstridige militærdomstole i Guantánamo Bay. Militærkommissionerne var dødsdømt fra starten, og regeringens tortur af disse tiltalte gør denne bøn både nødvendig og retfærdig. Endelig vil en afslutning af kapitlet om disse sager med en klageaftale også give en vis grad af gennemsigtighed og retfærdighed for 9/11-familiemedlemmer.

Et politisk spørgsmål forud for det amerikanske præsidentvalg?

Det tog ikke lang tid, før beslutningen blev påberåbt i den amerikanske præsidentkampagne af det republikanske parti.

Under en kampagnetale onsdag i Glendale, Arizona, slog Trump-kampagnens vicepræsidentkandidat, senator JD Vance, skarpt imod aftalen.

“Tænk nu bare på det punkt, at vi er nået frem til, at Joe Biden, Kamala Harris, har bevæbnet justitsministeriet til at gå efter deres politiske modstandere, men de indgår en kæresteaftale med 9/11-terrorister,” sagde Vance .

“Vi har brug for en præsident, der dræber terrorister, ikke forhandler med dem.”

Husets formand Mike Johnson fordømte også anklagernes beslutning.

The Biden-Harris Administration has done the unthinkable: they’ve agreed to a plea deal with Khalid Sheikh Mohammed, the mastermind of the September 11th attacks, and two of his accomplices.



23 years ago, America watched in horror as thousands of innocent Americans died. America… https://t.co/r8f1afkRKm — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) August 1, 2024

