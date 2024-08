Kryptobørser i Sydkorea for at betale tilsynsgebyrer

Kryptovalutaudvekslinger, der er licenseret i Sydkorea, vil være underlagt et tilsynsgebyr. Det nye mandat er en del af landets Virtual Asset User Protection Act.

Lokale medierapporter tyder på, at gebyrer vil blive pålagt baseret på driftsindtægterne fra kryptobørsens driftsindtægter for det seneste regnskabsår.

Konkret er gebyrerne beregnet ved hjælp af en bidragssats sat til 2,686818 pr. 10.000 won.

Som sådan, for hver 10.000 vundne en børs genererer i omsætning, vil den være underlagt cirka 2,686818 vundet som et tilsynsgebyr til Financial Supervisory Service (FSS).

Større børser vil mærke presset

Ifølge estimater kan gebyrerne for førende kryptobørser som Upbit, Bithumb og Coinone beløbe sig til 300 millioner won.

Tilsynsgebyrerne vil finansiere FSS’s reguleringsaktiviteter, herunder inspektioner og tilsyn, som sikrer, at VASP’er (Virtual Asset Service Providers) opererer inden for retningslinjerne fastsat af Virtual Asset User Protection Act.

Dette gebyr gælder dog kun for børser med driftsindtægter på 3 milliarder won eller mere i det seneste år.

For eksempel vil kryptobørsen Korbit blive fritaget for disse udgifter på grund af dens indtægter på 1,7 milliarder won sidste år.

I mellemtiden forventes kryptobørsen Upbit at betale tæt på 272 millioner won (ca. $200.000) baseret på dens omsætning.

Mandatet blev indført som en del af den reviderede ‘tvangsfuldbyrdelsesbekendtgørelse af lov om oprettelse af Finanstilsynet mv.’ og den opdaterede ‘Regler om opkrævning af pengeinstitutbidrag mv.’ annonceret den 1. juli.

Oprindeligt forventedes implementeringen af dette gebyr at blive forsinket, men processen blev fremskyndet på grund af FSS’s kommende inspektion efter håndhævelsen af Virtual Asset User Protection Act, der gik live den 19. juli.

The Virtual Asset User Protection Act

Under den nye lov er der indført forskellige krav til VASP’er, herunder et mandat til at opbevare mindst 80 % af brugernes aktiver i kølerum. Yderligere skal disse midler adskilles fra virksomhedens midler og skal investeres i “risikofrie” aktiver for at generere et afkast.

Ydermere vil kryptobørser også revurdere kryptovalutaer, der er noteret til handel, såsom at verificere deres cirkulation og gennemgå hvidbøger.

Ethvert kryptoaktiv, der ikke opfylder det givne krav, skal afnoteres.

Virtual Asset User Protection Act var et direkte svar på FTX- og Terra Luna-nedbruddene. Sydkorea var et stort marked for begge disse enheder, og deres implosion resulterede i tab for milliarder af dollars for sydkoreanere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.