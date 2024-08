Meta stiger med 8 % før markedet efter indtjeningen i 2. kvartal: Skal du købe nu?

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) har igen fanget investorernes opmærksomhed og steg over 8 % i førmarkedshandel efter deres imponerende indtjeningsrapport for 2. kvartal 2024.

Teknikgiganten rapporterede en indtjening per aktie (EPS) på $5,16, hvilket slog analytikernes forventninger med $0,40, og en omsætning på $39,07 milliarder, hvilket oversteg forventningerne med $760 millioner.

Denne omsætningsvækst på 22,1 % år-til-år viser Metas fortsatte dominans i det digitale rum.

Analytikere hæver kursmålet

Investorer og analytikere summer af begejstring, da Metas aktie fortsætter med at stige. Efter indtjeningsmeddelelsen gentog Rosenblatt-analytiker Barton Crockett sin overvægtsvurdering på aktien og hævede sit kursmål fra $545 til $575.

På samme måde øgede Piper Sandler-analytiker Thomas Champion sit kursmål fra $572 til $643, mens han bibeholdt en Køb-vurdering. Disse optimistiske udsigter fra analytikere afspejler tillid til Metas strategiske retning og vækstudsigter.

Q2 indtjeningsoplysninger og vækstdrivere

Metas robuste indtjening er understøttet af flere nøglefaktorer.

Virksomhedens familie af apps, inklusive Facebook, Instagram og WhatsApp, så daglige aktive brugere nå 3,27 milliarder i juni 2024, hvilket er en stigning på 7 % fra året før.

Annoncevisninger leveret på tværs af disse platforme steg med 10 %, og den gennemsnitlige pris pr. annonce steg også med 10 %.

Annoncesegmentet er fortsat hjørnestenen i Metas omsætning, der tegner sig for 98 % af dens samlede indtægt i 2. kvartal 2024.

Virksomheden rapporterede 38,3 milliarder dollars i annonceindtægter, en stigning på 22% i forhold til året før.

På trods af disse succeser forbliver Metas engagement i innovation, især inden for kunstig intelligens (AI), et omdrejningspunkt. CEO Mark Zuckerberg understregede virksomhedens investering i AI, hvor Meta AI er klar til at blive den mest brugte AI-assistent globalt ved årets udgang.

Meta har også udgivet den første open source AI-model på grænseniveau og er på fremmarch med sine AI-drevne Ray-Ban Meta-briller.

Økonomisk rapporterede Meta driftsindtægter på $14,85 milliarder, en stigning på 58% og en nettoindtægt på $13,5 milliarder, en stigning på 73% fra året før.

Virksomhedens driftsmargin blev forbedret til 38%, hvilket indikerer effektiv styring og omkostningskontrol.

Metas anlægsudgifter forventes dog at stige, med en forventet 37 milliarder dollar til 40 milliarder dollar ved årets udgang og en betydelig vækst forventet i 2025.

Denne stigning er drevet af behovet for at opbygge infrastrukturkapacitet til at understøtte avancerede AI-modeller, såsom den kommende Llama 4.

Reality Labs-divisionen, mens den stadig lider tab, repræsenterer Metas langsigtede vision inden for augmented reality og AI. Reality Labs rapporterede et tab på $4,49 milliarder på $353 millioner i omsætning for kvartalet.

Metas vækst er ikke uden udfordringer, især hvad angår dens store afhængighed af reklameindtægter. Mens virksomheden udforsker nye veje som AI og AR, udgør den nuværende afhængighed af annoncer en risiko, hvis markedsdynamikken ændrer sig.

Metas strategiske diversificeringsbestræbelser, herunder udvidelsen af tråde og forretningsmeddelelser, tilbyder dog potentielle indtægtsstrømme for at mindske denne risiko over tid.

Med hensyn til fremtidsudsigter forventer Meta, at omsætningen for tredje kvartal 2024 vil være mellem $38,5 milliarder og $41 milliarder, lidt over analytikernes forventninger. Mens udsving i udenlandsk valuta giver modvind til omsætningsvækst, positionerer Metas strategiske investeringer og fokus på kunstig intelligens det godt for vedvarende vækst.

Virksomhedens balance er fortsat stærk med cirka 40 milliarder dollars i nettolikviditet, hvilket giver rigelige ressourcer til fortsat innovation og aktionærafkast.

Værdiansættelse og aktionærafkast

Metas værdiansættelse forbliver attraktiv på trods af den seneste aktiestigning. Virksomhedens forhold mellem pris og indtjening ligger på 23x, hvilket er rimeligt for en tech-gigant med tocifrede vækstudsigter.

Metas disciplinerede tilgang til kapitalallokering, herunder et aktietilbagekøbsprogram på 50 milliarder dollar, understreger dets engagement i at returnere værdi til aktionærerne. Virksomheden tilbagekøbte aktier for 6,32 milliarder dollars i 2. kvartal, hvilket styrkede investorernes tillid til dets fremtidige vækst.

Med dets stærke fundamentale og strategiske fokus på innovation er Meta Platforms fortsat en overbevisende investeringsmulighed.

Efterhånden som vi går over til teknisk analyse, giver virksomhedens robuste økonomiske resultater og lovende vækstudsigter en solid baggrund for at undersøge dets aktiekursbane. Lad os nu se, hvad diagrammerne har at sige om aktiens fremtidige retning.

Mellemlang modstand ved $532 skal krydses

Metas aktie havde en fænomenal stigning mellem starten af 2023 og frem til 1. kvartal 2024, hvor den steg tæt på 500 %. Siden april i år har aktien dog haft svært ved at handle over $532, hvilket fungerer som en modstand på mellemlang sigt.



META-diagram af TradingView

Dagens stigning vil helt sikkert give håb til tyrene, men investorer, der endnu ikke har købt aktien, må ikke springe ind med det samme, da aktien udviser interval-bundne bevægelser på mellemlang sigt.

De kan indlede en lille position i dag nær $510, men bør kun tilføje mere til den, hvis aktien lukker over $532 på de daglige diagrammer.

Handlere, der har et bearish bearish syn på aktien, skal undgå, at den shorter den i øjeblikket. De skal indlede en kort position kun i nærheden af $532 med et strengt stop loss på $546, ellers kan de vente på, at aktien viser svaghed og falder til under $500 igen for at tage nye positioner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.