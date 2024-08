Microchip-aktien stiger før indtjening: varebeholdninger vil være nøglen

Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) aktiekursen har haltet bagefter det bredere marked og halvlederindustrien. Det er faldet med 1,55% i år, selvom andre chipaktier som Nvidia og ASML er steget kraftigt. Dets præstationer har også haltet efter det teknologitunge Nasdaq 100-indeks og S&P 500-indeks.

Væksten er aftaget

Microchip Technology er en stor halvledervirksomhed, som de færreste kender til. I modsætning til AMD og Nvidia fremstiller firmaet ikke de populære GPU- og CPU-produkter, der findes i hverdagsprodukter som smartphones og tablets.

I stedet fremstiller Microchip Technology produkter som traditionelle halvledere, som for det meste er analoge. Dens andre produkter er mikroprocessorer, forstærkere, descretes og hukommelsesprodukter.

Dens produkter bruges i vid udstrækning i de fleste teknologiartikler. Nogle af de største kunder er virksomheder inden for bil- og andre industrisektorer. Det konkurrerer med virksomheder som Texas Instrument og NXP Semiconductor.

Som vi så under COVID-19-pandemien, er disse produkter meget vigtige i det globale industrielle rum. I dette bruges disse produkter inden for områder som sensorer, strømstyring, timing-enheder og datakonvertere.

Microchip Technology og andre lignende virksomheder oplevede en robust omsætningsvækst under pandemien, da mangel førte til højere priser. Som et resultat er dens årlige omsætning steget fra over 5,27 milliarder dollars i 2019 til et højdepunkt på 8,4 milliarder dollars i 2022.

For nylig er MCHP dog bremset, da efterspørgslen fra bilproducenter og andre industrivirksomheder trak sig tilbage. Det har også lidt betydeligt på grund af forhøjede lagre efter øget produktion efter pandemien.

Microchip er ikke alene. Texas Instruments aktie er kun steget med 13% i de seneste 12 måneder, mens NXP Semiconductors er steget med kun 18% i samme periode.

Microchips forretning er under pres

De seneste økonomiske resultater viste, at Microchips omsætning faldt med 25% i første kvartal til 1,32 milliarder USD fra 4. kvartal. Det faldt med 40 % fra samme periode i 2023. Virksomheden tilskrev dette fald til den igangværende afmatning i dets vigtigste analoge segment og høje lagerniveauer. CEO sagde:

“Vi mener, at vi er under forsendelse for at stoppe efterspørgslen på markedet, da kunder og kanalpartnere fortsatte med at reducere lagerbeholdningen. Denne situation har krævet, at vi implementerer løbende spareforanstaltninger, herunder at træffe foranstaltninger for at reducere fabriksudnyttelsen, som vil vare ved ind i juni-kvartalet.”

Microchip Technologys driftsindtjening kom på 253 millioner dollars, mens dens nettoindtægt trak sig tilbage til 154,7 millioner dollars. For året faldt dens omsætning med 9,5% til $7,6 milliarder.

Microchip Q1 indtjening forude

Den næste vigtige katalysator for Microchip aktiekursen vil være dens indtjening planlagt til torsdag. I sidste kvartal guidede ledelsen til en nettoomsætning på mellem 1,22 milliarder og 1,26 milliarder dollar. Dens nettoindtægt forventes at komme på mellem $103 millioner og $128 millioner.

Det gennemsnitlige estimat blandt analytikere er, at dens omsætning vil komme på 1,24 milliarder dollars, et fald fra 2,29 milliarder dollars et år tidligere. De forventer også, at dens årlige omsætning vil falde fra $7,63 milliarder i 2023 til $5,48 milliarder.

Derfor er der bekymring for, at Microchip, en virksomhed, der ser negativ vækst i omsætning og rentabilitet, er alvorligt overvurderet. Det har et fremadrettet P/E-forhold på 66, højere end Nvidias 39 og sektormedianen på 29.

Det har også et fremadrettet EV-til-EBITDA-multipel på 25, højere end sektormedianen på 14,5. Dette er et klart tegn på, at virksomheden er overvurderet i betragtning af dets markedsværdi på 45 milliarder dollars.

Værdiansættelsen betyder, at ledelsen bliver nødt til at eksekvere godt og forbedre sine forretningsmål. Det bliver også nødt til at udføre en god turnaround og øge sin rentabilitet. Vigtigst er det, at virksomheden skal forbedre sine lagerniveauer.

På trods af disse udfordringer er mange analytikere positive over for virksomheden. De mest bemærkelsesværdige er dem fra Rosenblatt, Susquehanna og Citigroup, som har en købsvurdering. Mizuho opgraderede aktien fra neutral til køb i maj.

Ikke alle er overbeviste. I en nylig erklæring nedjusterede analytikere hos Morgan Stanley virksomheden fra overvægt til ligevægt.

Microchip aktiekursanalyse

MCHP-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at MCHP aktiekursen har været i en langsom opadgående tendens i de seneste par måneder. Det er steget fra sit laveste niveau i 2022 på $52,32 til det højeste på $100 tidligere i år. På det seneste er aktien dog trukket tilbage til $88.

Aktien dannede for nylig et doji-mønster, et populært bullish vendingstegn. Denne doji skete efter at den gentestede den nedre side af det stigende kanalmønster.

Aktien har holdt sig lidt under Fibonacci Retracement-punktet på 23,6 %. Det er også faldet under det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Derfor formoder jeg, at aktien vil have et bearish breakout i efterindtjeningen. Hvis dette sker, vil det sandsynligvis genteste nøglesupportpunktet til $83,6, dets laveste punkt i juli.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.