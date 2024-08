Nancy Pelosi køber Nvidia for 1,13 millioner dollars: 3 grunde til at følge hendes spor

Den tidligere taler for det amerikanske Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har igen skabt overskrifter med sin seneste handel, idet hun købte Nvidia-aktier for 1,13 millioner dollars den 26. juli.

Pelosis fortsatte ophobning af Nvidia-aktier, der er kendt for sin succesrige investeringshistorie, sætter gang i spekulationer om chipgigantens fremtidsudsigter.

Bare en måned før købte Pelosi 10.000 Nvidia-aktier til $126,40 hver.

Hendes konsekvente investering i Nvidia antyder, at hun forventer en betydelig udvikling fra virksomheden.

Her er tre overbevisende grunde til, hvorfor investorer bør overveje at følge Pelosi’s spor.

Nvidias Blackwell GPU’er

Nvidias kommende Blackwell GPU’er, baseret på Blackwell-arkitekturen, lover op til 18 gange ydelsen af den nuværende A100-serie og forventes at komme på markedet ved udgangen af 2024.

Efterhånden som disse GPU’er bliver tilgængelige, vil virksomheder blive tvunget til at adoptere dem for at forblive konkurrencedygtige i AI-kapløbet.

Når strømforbruget i datacentre bliver et kritisk problem, vil effektiviteten af Blackwell GPU’er desuden drive efterspørgslen. Nvidias vækstbane ser ud til at være stærk, og disse fremskridt positionerer virksomheden til fortsat succes langt ind i det næste år.

Pelosi’s dokumenterede investeringsresultater

Nancy Pelosi har en dokumenteret track record for at klare sig bedre end markedet. Hendes handler har stor indflydelse på Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC), som sporer handler udført af medlemmer af det demokratiske parti.

ETF’en har givet et afkast på 50 % på mindre end halvandet år. Selvom det er rigtigt, at ETF’er som disse kun har været her i kort tid, viser deres resultater, at det kan have værdi at følge politikerne selektivt.

Nvidias stærke fundamentale forhold og markedsposition

Ud over Pelosi’s track record og løftet om Blackwell GPU’er, gør Nvidias robuste fundamentals det til en attraktiv investering.

Virksomhedens omsætning og overskud er steget i de seneste kvartaler, primært drevet af fremskridt inden for kunstig intelligens. Nvidias fokus på spil, kunstig intelligens og datacentre placerer det på forkant med den teknologiske udvikling.

For eksempel har virksomheder investeret kraftigt i AI-infrastruktur, og Wall Street er begyndt at undersøge investeringsafkastet (ROI) af disse udgifter.

Mens generativ AI’s evne til at generere indtægter proportionalt med udgifter stadig diskuteres, er efterspørgslen efter Nvidias hardware stadig ubestridt.

Uanset ROI er hardwarevirksomheder som Nvidia klar til at drage fordel af igangværende AI-investeringer.

At følge Nancy Pelosi’s investeringsrejse med Nvidia ser ud til at være et klogt valg.

Nvidias strategiske position inden for vigtige teknologiske segmenter og dets stærke økonomiske resultater gør det til en solid investering.

Fra i dag handlede Nvidia-aktier sidst til $118,55, og Pelosi har allerede realiseret en gevinst på $50.000 på sin investering på få dage.

