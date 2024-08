Notcoin, Lost Dogs NFTs og Getgems for at lancere historiedrevet spil på TON

Notcoin, et fremtrædende navn i Web3-spilverdenen, skal afsløre et nyt historiedrevet spil i samarbejde med Lost Dogs NFT-samlingen og Getgems NFT-markedspladsen på The Open Network (TON).

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette træk markerer et markant skift fra dens tidligere klikerspilsmodel, som oplevede eksplosiv vækst, men stod over for bæredygtighedsudfordringer.

Notcoin bygger på sit klikkerspil

Copy link to section

Tidligere fik Notcoin bred opmærksomhed med sit klikkerspil, som tiltrak over 30 millioner brugere på under to måneder.

På trods af dets succes viste projektets tap-to-earn-model sig imidlertid utilstrækkelig til langsigtet engagement og vækst.

I erkendelse af dette besluttede Notcoin at afslutte sin minedriftsfase den 1. april og drejede mod et mere bæredygtigt og engagerende format.

Lost Dogs NFT’er som spilbare karakterer

Copy link to section

Det kommende spil vil inkorporere Lost Dogs NFT’er som spilbare karakterer. Spillere vil interagere med disse NFT’er i en narrativ-drevet oplevelse, fuldføre opgaver og træffe valg, der påvirker spillet.

Denne overgang fremhæver Notcoins forpligtelse til at skabe en dybere og mere meningsfuld brugeroplevelse ud over rene cryptocurrency-incitamenter.

Mad Tail, chief barking officer for Lost Dogs-samlingen, understregede vigtigheden af historiefortælling i spil.

Halen sagde det, fordi alt i vores liv er en form for fortælling. Livet i sig selv er et narrativt koncept, og det er derfor, de besluttede at etablere denne synkronicitet i deres spil.

Denne filosofi understøtter det nye spils design, der sigter mod at give genlyd hos spillerne personligt og følelsesmæssigt.

På trods af nylige nedture i NFT-salget, er mange i branchen, inklusive Mad Tail, fortsat optimistiske med hensyn til teknologiens potentiale.

Tail argumenterede for, at NFT’er forbedrer spiloplevelsen ved at give en større følelse af ejerskab og fordybelse og sagde, at de ser NFT’er som et værktøj, der kan berige spiloplevelsen ved at forbedre følelsen af ejerskab i spillet.

Udover gameplay kan spillere tjene Notcoin (NOT) tokens og et nyt in-game token.

Dette dual-token-system er designet til at belønne spillerengagement og integreres problemfrit med de historiedrevne elementer i spillet.

Da Notcoin går i gang med denne nye satsning, repræsenterer den en bredere trend i Web3-spilsektoren, hvor historiefortælling og samfundsengagement bliver centralt for spildesign.

Med sin innovative tilgang sigter Notcoin mod at omdefinere spillerinteraktion og sætte en ny standard for bæredygtige og fordybende spiloplevelser i blockchain-området.

Notcoin prisreaktion

Copy link to section

Nyheden har haft minimal indvirkning på prisen på Notcoins NOT-token, som har været på en bearish trend siden juni 04.

NOT token-prisen steg kortvarigt til $0,01351, før den faldt med over 5% til $0,01256 på pressetidspunktet, hvilket fremhæver det komplicerede scenarie, der IKKE befinder sig midt i et øget bjørnepres.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.