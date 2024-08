Poodlana trodser tyngdekraften, mens meme-mønter som MOG, WIF og Jasmy synker

Meme-mønter som Mog Coin (MOG), Dogwifhat (WIF) og JasmyCoin (JASMY) førte an i torsdagens tab, da bekymringerne for kryptobranchen fortsatte. MOG-tokenet faldt med over 14 %, mens WIF og Jasmy faldt med 10 %. Andre populære tokens som Book of Meme (BOME) og Bonk var blandt de største tabere.

Salget af Poodlana-tokenet trives

Poodlana ignorerede den aktuelle dommedagsstemning i kryptobranchen, da projektet fortsatte med at rejse betydelige beløb. Udviklerne har rejst over $4 millioner på mindre end tre uger, hvilket gør det til et af årets bedst præsterende token-salg.

Brugerne kan købe deres tokens ved hjælp af flere kryptovalutaer og endda amerikanske dollar. Nogle af de mest populære tokens, der bruges til at betale for tokens, er Ether, Tether (USDT) og USD Coin (USDC).

Poodlana satser på at blive den næste store ting i kryptobranchen. Den håber, at den vil gentage succesen fra andre meme-mønter som Shiba Inu, Floki, Pepe og Dogwifhat og blive et stort navn.

Poodlanas navn kommer af to ting: Pudel og Solana. Puddel er en førende hunderace, som er elsket i Japan. Lana kommer fra Solana, en blockchain, der er blevet meget populær blandt meme-mønt udviklere.

Udover Poodles popularitet håber udviklerne, at projektet vil opnå momentum ved at fokusere på luksusmarkedet. I sin markedsføring har Poodlana udråbt sig selv som kryptobranchens Hermes.

Poodlanas token-salg har to unikke aspekter. For det første stiger prisen konstant og blev handlet til $0,0335 denne torsdag. Ved afslutningen af salget vil prisen ligge på $0,060, hvilket betyder, at de første købere vil få fordel af at købe flere tokens.

For det andet er det andet unikke aspekt, at POODL-token vil begynde at blive handlet kun 60 minutter, når forsalget slutter. Det betyder, at køberne ikke skal vente længe på at kunne sælge deres tokens. Du kan købe POODL-tokenet her.

Derfor falder meme-mønterne

Der er to hovedårsager til, at meme-mønter som Mog Coin, WIF, Bonk og Jasmy falder. For det første skyldes faldet hovedsageligt Bitcoins prisudvikling. Efter at være steget til over $70.000 i mandags er Bitcoin faldet til under $64.000. I de fleste tilfælde har disse tokens en tendens til at være mere ustabile end Bitcoin. De stiger kraftigt, når Bitcoin stiger, og omvendt.

For det andet skyldes faldet de fortsatte geopolitiske spændinger i Mellemøsten. Der er tegn på, at krisen mellem Israel, Libanon og Iran vil eskalere i de kommende måneder.

Endelig sker krakket, fordi investorerne sælger nyhederne fra Federal Reserve. Fed gjorde, som de fleste analytikere forventede. Den besluttede at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 % og lod døren stå åben for en rentenedsættelse i september. Selvom dette var en god ting for risikoaktiverne, så var det allerede indkalkuleret af markedsdeltagerne.