Rolls-Royce-aktien stiger med 11% på stærke H1-resultater, genindsættelse af udbytte

Aktierne i Rolls-Royce (LON: RR) steg mere end 11% for at nå et rekordhøjdepunkt torsdag efter selskabets meddelelse om robuste resultater for første halvår, genindsættelse af dets udbytte og en optimistisk resultatprognose.

Aktien handlede 10,7 % højere klokken 11:30 London-tid.

Imponerende præstation i første halvår og opgraderede prognoser

Rolls-Royce rapporterede et underliggende overskud på £1,1 milliarder ($1,4 milliarder) for første halvår, hvilket oversteg markedets forventninger og markant op fra £673 millioner i samme periode sidste år.

Selskabet forventer nu, at det underliggende overskud vil stige til mellem 2,1 og 2,3 milliarder pund i 2024, en stigning fra de 1,7 milliarder til 2,0 milliarder pund, som blev forventet i 2023-helårsresultatet.

Derudover hævede virksomheden sit frie pengestrømsfremskrivning for hele året til et interval på £2,1 milliarder til £2,2 milliarder, op fra den tidligere prognose på £1,7 milliarder til £1,9 milliarder.

Disse reviderede prognoser afspejler virksomhedens tillid til dens igangværende transformation og evne til at navigere i det udfordrende forsyningskædemiljø.

Rolls-Royces udbyttegenindsættelse signalerer finansiel robusthed

I et væsentligt skridt annoncerede Rolls-Royce genoptagelsen af udbytte for hele året 2024, startende med en udbetalingsprocent på 30 % af det underliggende resultat efter skat.

Denne beslutning markerer en tilbagevenden til aktionærudlodninger, efter at udbetalingerne blev suspenderet i 2020, da COVID-19-pandemien ramte luftfartsindustrien alvorligt.

Administrerende direktør Tufan Erginbilgic, som tog over i 2023 med et mandat til at revitalisere virksomheden, udtrykte optimisme med hensyn til fremtiden.

Vores transformation af Rolls-Royce til en højtydende, konkurrencedygtig, robust og voksende virksomhed skrider frem med tempo og intensitet. Vi udvider virksomhedens indtjening og kontante potentiale i et udfordrende supply chain-miljø, som vi proaktivt forvalter.

Erginbilgic fremhævede også den øgede økonomiske modstandskraft, der har gjort det muligt for virksomheden at hæve sin 2024-vejledning og genindsætte aktionærudlodninger.

Hans strategiske fokus på optimerings- og omkostningseffektivitetsprogrammer ser ud til at betale sig, og positionerer Rolls-Royce til vedvarende vækst.

Stærk omsætningsvækst og driftsforbedringer

Rolls-Royces koncernomsætning steg til £8,2 milliarder i første halvår, op fra £7 milliarder i samme periode sidste år. Det underliggende driftsresultat nåede £1,15 milliarder, hvilket er en væsentlig stigning fra £673 millioner året før.

Disse tal understreger virksomhedens succesfulde bestræbelser på at øge dens operationelle effektivitet og udnytte genopretningen i luftfartssektoren.

Den britiske rumfarts- og forsvarsvirksomhed, som leverer til store luftfartsproducenter som Boeing og Airbus, har været under en betydelig fornyelse under Erginbilgics ledelse.

Administrerende direktørs initiativer har fokuseret på at transformere Rolls-Royce til en mere agil og konkurrencedygtig enhed, der er i stand til at trives i et industrilandskab i hastig udvikling.

Hvordan reagerede markederne?

Markedets positive respons på Rolls-Royces udmeldinger afspejler tillid til virksomhedens strategiske retning og finansielle sundhed.

Aktiens stigning til et rekordhøjt niveau betyder, at investorer godkender virksomhedens præstationer og fremtidsudsigter.

Når vi ser fremad, sigter Rolls-Royce på at fortsætte med at bygge på sin stærke præstation i første halvår med fokus på at opretholde operationel ekspertise og finansiel robusthed.

Virksomhedens evne til at navigere i forsyningskædens udfordringer og udnytte sin markedsposition vil være afgørende for at nå sine ambitiøse mål for 2024 og fremover.

Rolls-Royces robuste resultater for første halvår opjusterede overskudsprognoserne, og genindsættelsen af udbytte har øget investorernes tillid markant, hvilket har ført til en markant stigning i aktiekursen.

CEO Tufan Erginbilgics strategiske initiativer driver virksomhedens transformation og positionerer Rolls-Royce til fortsat vækst og modstandsdygtighed i et udfordrende industrimiljø.

