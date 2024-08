Roblox Corp (NYSE: RBLX) oplever et løft før markedet på torsdag efter at have rapporteret imponerende økonomiske resultater for sit andet kvartal, der viser en stigning på 21 % år-til-år i antallet af daglige aktive brugere (DAU’er). Denne stærke ydeevne signalerer et bredere opsving i spilindustrien.

I 2. kvartal indsnævrede Roblox sit tab til 32 cents pr. aktie og oplevede en stigning på 31 % i omsætningen og nåede op på 893,5 millioner dollars.

Analytikere havde forudsagt tab på 37 cent per aktie og en omsætning på 898 millioner dollars. Virksomheden sluttede kvartalet med 79,5 millioner DAU’er, op fra 65,7 millioner for et år siden og oversteg de forventede 76,39 millioner. Denne stigning i brugerengagement fremhæver Roblox’ voksende indflydelse i spilsektoren.

Robust brugerengagement øger Roblox’ ydeevne

Roblox rapporterede et samlet tab på $206 millioner for kvartalet, en væsentlig forbedring fra $283 millioner tab året før.

Virksomhedens bookinger steg med 22% år-over-år til $955 millioner, hvilket overgik analytikernes forventninger på $897 millioner.

David Baszucki, administrerende direktør for Roblox Corp, fremhævede virksomhedens succes og udtalte: “Det dynamiske Roblox-indholdsøkosystem er unikt og fortsætter med at tiltrække brugere i alle aldre fra hele kloden. Fremover vil vi fortsætte med at investere i vores kerneplatform for at hjælpe vores skaberfællesskab bygger bedre og sikrere oplevelser og når ud til flere mennesker.”

Roblox’ andet kvartal oplevede også en stigning på 24 % i beskæftigede timer, i alt 17,4 milliarder timer.

Dette understreger populariteten af det mangfoldige indhold af høj kvalitet på platformen. Wall Street-analytikere vurderer i øjeblikket Roblox-aktien som “overvægtig” i gennemsnit, hvilket afspejler tilliden til dens fremtidige vækst.

Roblox vinder på optimistisk vejledning

Roblox forbedrede en smule sin gennemsnitlige booking pr. bruger til $12,01 i andet kvartal og forudser reservationer på op til $4,23 milliarder for 2024.

På trods af den positive præstation i 2. kvartal faldt virksomhedens helårsprognose for justeret EBITDA og omsætning, sat til henholdsvis $92 millioner til $132 millioner og $3,49 milliarder til $3,54 milliarder, under eksperternes forventning om en omsætning på $4,08 milliarder.

Stigningen i Roblox’ aktiekurs er bemærkelsesværdig, især givet den beskedne helårsprognose.

Markedsanalytiker Ritesh A. forudsagde i juni, at hvis det bullish momentum fortsatte, kunne Roblox-aktien nå $50 i de kommende måneder.

I øjeblikket handler RBLX til $45. Det forbliver dog mindre attraktivt for indkomstinvestorer, da det ikke betaler udbytte.

Roblox’ stærke indtjeningsrapport for 2. kvartal, præget af betydelig vækst i dagligt aktive brugere og forbedrede økonomiske resultater, understreger et lovende opsving i spilindustrien.

Med fortsatte investeringer i sin platform og fokus på brugerengagement er Roblox godt positioneret til fremtidig vækst på trods af nogle konservative helårsprognoser.

Virksomhedens innovative tilgang og udvidede brugerbase gør det til en nøglespiller at se i det udviklende spillandskab.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.