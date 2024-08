Vil Verge (XVG) gentage prismønsteret for Q4 2020 og Q2 2021?

Verge (XVG) er en kryptovaluta, der støt har fået opmærksomhed siden starten, især for sit fokus på privatliv og decentralisering.

Lanceret i oktober 2014 som DogecoinDark (DOGED), var Verge en forgrening af Peercoin (PPC). I februar 2016 blev projektet omdøbt til Verge Currency for at adskille sig fra Dogecoin og for at appellere til et bredere marked.

På trods af rebranding fortsætter Verge med at bruge den samme underliggende teknologi som sin forgænger.

Biconomy har opført XVG-token

Den 15. marts 2024 noterede Biconomy Verge (XVG) til spothandel med XVG/USDT handelsparret. Denne notering markerede et bemærkelsesværdigt øjeblik for Verge, da den åbnede indbetalings- og udbetalingstjenester for XVG kl. 12:00 (UTC) samme dag.

Noteringen på Biconomy repræsenterer et vigtigt skridt i at øge Verges markedstilstedeværelse og tilgængelighed.

Prisen på XVG oplevede en markant stigning i begyndelsen af april, primært på grund af virkningen af Biconomy-noteringen, men har siden oplevet et markant fald i løbet af de sidste tolv måneder. Tokenet ramte et højdepunkt på $0,01241 den 3. april 2024, før markedet blev bearish, hvilket har været trenden indtil nu.

På pressetidspunktet var Verge (XVG) prissat til $0,003686, hvilket repræsenterer et fald på 11,0% i de seneste 24 timer og et fald på 27% i løbet af det seneste år. Tokenet handles dog til 52.445,39% højere end dens oprindelige pris.

Nogle analytikere spekulerer i, at Verge kan være på randen af en betydelig prisbevægelse, hvilket potentielt afspejler den dramatiske stigning, der er observeret mellem Q4 2020 og Q2 2021, som vist på skærmbilledet nedenfor.

Iagttagere tyder på, at en stigning på 10 % til 15 % i prisen kan være nært forestående, når vi bevæger os ind i 4. kvartal 2024.

Funktioner, der kan presse Verge-prisen højere

En af de definerende træk ved Verge er dens forpligtelse til at beskytte brugernes anonymitet, mens du bruger en åben blockchain. Kryptovalutaen opnår dette ved at inkorporere sikre protokoller såsom TOR (The Onion Router), I2P (Invisible Internet Project) og dens unikke Wraith-protokol.

TOR og I2P er anonymiserende netværk, der skjuler brugernes IP-adresser og transaktioner, mens Wraith-protokollen giver brugerne mulighed for at vælge mellem en offentlig eller privat distribueret hovedbog. Denne kombination af teknologier sikrer, at Verge-transaktioner kan foretages med forbedret privatliv.

Med hensyn til tekniske specifikationer er Verge baseret på Bitcoin (BTC) kildekoden, men har implementeret ændringer for at forbedre den originale Bitcoin blockchain.

Verge fortsætter med at positionere sig selv som en førende privatlivsfokuseret kryptovaluta, der udnytter avancerede teknologier til at beskytte brugerdata og samtidig sigter mod at tilbyde et mere effektivt alternativ til Bitcoin.

Med den seneste udvikling som dets notering på Biconomy og potentiale for fremtidig vækst, er Verge fortsat et projekt at se i det udviklende kryptovalutalandskab.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.