Byju’s undviger konkurs med 19 millioner dollars gældsafvikling, får forlænget for at tilbagebetale BCCI

I en afgørende kendelse i fredags gav Indiens National Companies Law Appellate Tribunal (NCLAT) Byju’s, den belejrede uddannelsesteknologigigant, chancen for at afvikle en gæld på $19 millioner med Board of Control for Cricket in India (BCCI).

Denne beslutning standser insolvensbehandlingen, der var blevet indledt af BCCI mod den engang 22 milliarder dollars værdsatte startup.

Nøglekendelse om gældssanering

NCLAT’s Chennai-bænk tillod Byjus grundlægger, Byju Raveendran, at appellere en underrets afgørelse om insolvensbehandling fra sidste måned.

Domstolens afgørelse var påvirket af en tilsagn om, at tilbagebetalingen ville blive personligt finansieret af Riju Raveendran, Byjus bror, i stedet for at blive omdirigeret fra midler beregnet til finansielle kreditorer.

Retten understregede vigtigheden af et kompromis i sådanne sager og udtalte:

“Den første time af retfærdighed er kompromisets time, og hvor tilbuddet er blevet fremsat af en af de suspenderede direktører på ordre fra virksomhedens debitor om at begrave stridsøksen med CD, kan retten påberåbe sig regel 11 med det formål at udforske en forlig På baggrund af disse forhold godkendes forliget hermed, og anken får medhold, og den påklagede kendelse ophæves.”

Denne dom giver Raveendran mulighed for at bevare kontrollen over Byju’s. BCCI bevarer dog retten til at genoptage sin appel, hvis Byju’s undlader at betale kontingentet som aftalt.

Løbende økonomiske kampe

På trods af denne sejr er Byju’s endnu ikke ude af økonomiske problemer.

Virksomheden står over for flere konkurssager både i Indien og i udlandet.

Tidligere i år indgav Byjus amerikanske enhed kapitel 11-konkurs i Delaware, med en liste over forpligtelser mellem 1 og 10 milliarder dollars.

Byju oplevede hurtig vækst under COVID-19-pandemien, drevet af stigningen i fjernundervisning.

Opstarten tiltrak betydelige investeringer fra store spillere som Sequoia Capital, Tiger Global Management og Silver Lake.

Denne tilstrømning af kapital finansierede en aggressiv opkøbsstrategi, hvor Byju købte omkring 20 virksomheder globalt til en pris på næsten 3 milliarder dollars.

Men da pandemien aftog, stod Byju over for økonomisk belastning. Et fald i efterspørgsel efter fjernundervisning, kombineret med en generel afmatning i opstartssektoren, førte til reducerede værdiansættelser og finansieringsudfordringer.

I november 2023 markerede Prosus Byjus værdiansættelse til under 3 milliarder dollars.

BlackRock reducerede yderligere sin værdiansættelse til cirka 1 milliard dollars i januar.

For regnskabsåret, der sluttede 31. marts 2023, rapporterede Byjus tab på 8.553 crore Rs (næsten 1 milliard USD), hvilket understreger alvoren af dets økonomiske vanskeligheder.

Midlertidig udsættelse

Forliget med BCCI giver Byju’s en midlertidig udsættelse for konkurs, men virksomhedens bredere økonomiske udfordringer forbliver uløste.

Udfaldet af dets andre konkurssager og dets evne til at stabilisere sine operationer vil være afgørende for dets fremtidige forløb.

Investorer og industriobservatører vil følge nøje med for at se, hvordan Byju’s styrer sin finansielle omstrukturering og navigerer i det løbende markedspres.

Virksomhedens rejse afspejler de bredere kampe for tech-startups, der kæmper med post-pandemiske justeringer og skiftende økonomiske forhold.

