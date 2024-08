Den amerikanske arbejdsløshed stiger til 4,3 % i juli midt i en bredere økonomisk afmatning

Den amerikanske arbejdsløshed steg til 4,3 % i juli, hvilket understreger en markant opbremsning i ansættelsesforhold og forstærkede bredere økonomiske bekymringer.

Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede økonomien kun 114.000 job i sidste måned, den mindste gevinst siden december 2020, en periode præget af pandemi-induceret økonomisk forstyrrelse.

Denne jobvækst levede ikke op til økonomernes forventninger, som havde forventet, at arbejdsløsheden ville forblive på junis 4,1 %.

Feds politiske svar under lup

Denne seneste beskæftigelsesrapport har antændt bekymringer om Federal Reserves pengepolitik, især dens timing i at justere renten.

Fed-formand Jay Powell havde tidligere foreslået, at centralbanken kunne indlede sin første post-pandemiske rentenedsættelse allerede i september.

Den træge jobvækst og stigende arbejdsløshed sår nu tvivl om, hvorvidt Fed har ventet for længe med at imødegå inflationen gennem rentenedsættelser.

Stigningen i arbejdsløsheden skyldtes delvist midlertidige fyringer og vejrrelaterede forstyrrelser.

BLS indikerede, at ugunstige vejrforhold midlertidigt havde fordrevet nogle arbejdere, hvilket bidrog til stigningen i arbejdsløsheden.

På trods af disse kortsigtede faktorer peger den overordnede tendens i retning af en bredere afmatning på arbejdsmarkedet.

Lønstigninger og arbejdsstyrkedeltagelse

Midt i den stigende arbejdsløshed er der nogle positive tegn.

Lønstigninger er blevet ved med at overgå inflationen, en tendens, der er blevet fastholdt i de seneste måneder.

Derudover steg erhvervsfrekvensen i juli, hvilket afspejler en stigning i antallet af personer, der aktivt søger arbejde.

Men jobvæksten i sektorer uden for sundhedspleje, byggeri og visse transport- og lagerroller var minimal.

Det er bemærkelsesværdigt, at fremstilling kun oplevede en beskeden stigning på 1.000 job, mens professionelle og forretningsmæssige tjenester oplevede et fald på 1.000 stillinger.

I en kommentar til den seneste arbejdsløshedsrapport sagde Jag Kooner, leder af derivater hos Bitfinex: “Udgivelsen af jobrapporten har øget potentielle recessionsspændinger. Tallet på 4,3% kan udløse Sahm-reglen, historisk set en pålidelig recessionsindikator.”

“Faktorer som øget arbejdsstyrkedeltagelse, især blandt indvandrere, og det vedvarende misforhold mellem jobsøgende og ledige stillinger har også bidraget til arbejdsløshedssituationen. Disse kompleksiteter kombineret med en omvendt afkastkurve – endnu et recessionssignal – har skabt en atmosfære af usikkerhed. .”

“Hvis arbejdsløshedstallet understøtter FEDs synspunkt om, at inflationen er ved at komme under kontrol, kan vi se en rentenedsættelse komme i september, hvilket gør en bullish sag for bitcoin,” tilføjede Kooner.

Federal Reserves kontrol over de økonomiske udsigter er fortsat afgørende. I sin seneste meddelelse besluttede Fed at fastholde sin styringsrente på cirka 5,5 pct. Powell indikerede, at en rentenedsættelse overvejes til næste møde, et skridt, der kan sænke låneomkostningerne og potentielt stimulere efterspørgsel og ansættelse i hele økonomien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.