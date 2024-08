Er Nvidia i en ‘boble’? Hedgefonden Elliott Management vækker bekymring over AI-investeringer

Elliott Management, en Florida-baseret hedgefond, der forvalter cirka 70 milliarder dollars i aktiver, har udstedt en skarp advarsel til sine investorer vedrørende Nvidia og hævder, at chipfremstillingsgigantens aktie er fanget i en “boble” drevet af overdrevne forventninger omkring kunstig intelligens (AI) .

Firmaet overbragte dette budskab i et nyligt brev til kunder, hvoraf en kopi blev anskaffet af Financial Times.

Elliott skeptisk over AI’s langsigtede levedygtighed

I brevet udtrykte Elliott Management skepsis over for Big Tech-virksomheders igangværende højvolumenkøb af Nvidias grafikprocessorenheder (GPU’er).

Hedgefonden satte spørgsmålstegn ved, om AI-teknologien, der driver Nvidias aktiekurs, virkelig er så revolutionerende, som den er fremstillet.

Mange af AI’s formodede anvendelser vil aldrig være omkostningseffektive, vil aldrig faktisk fungere rigtigt, vil optage for meget energi eller vil vise sig at være utroværdige.

Nvidia er blevet en dominerende spiller på markedet for kraftfulde processorer, der kræves til at bygge og implementere store AI-systemer, såsom teknologien bag OpenAIs ChatGPT.

Virksomheder som Microsoft, Meta og Amazon har investeret titusindvis af milliarder af dollars for at udvikle AI-infrastruktur, med en betydelig del af denne kapital rettet til Nvidia. På trods af dette er Elliott Management fortsat ikke overbevist om disse investeringers langsigtede levedygtighed.

Markedsreaktioner og bredere implikationer

Hedgefondens advarsel kommer på et tidspunkt, hvor chipaktier, som har oplevet et markant opsving drevet af entusiasme over generativ AI, står over for en nedtur.

Bekymringer om, hvorvidt store virksomheder vil fortsætte med at bruge store penge på kunstig intelligens, har ført til en revurdering af aktiekurserne i sektoren.

For eksempel faldt Intels aktier med 20% efter annonceringen af planer om at nedlægge cirka 15.000 arbejdspladser.

Nvidias aktie, som kortvarigt gjorde den til verdens største virksomhed med en markedsværdi på over 3,3 billioner dollars i slutningen af juni, er siden faldet med mere end 20%. På trods af dette fald er Nvidias aktie steget med ca. 120% for året og over 600% siden begyndelsen af sidste år.

Denne volatilitet afspejler den bredere usikkerhed, som teknologivirksomheder, der er stærkt investeret i kunstig intelligens, står over for.

Elliott Managements forsigtige tilgang

Elliott Management har stort set undgået at investere i, hvad det kalder “bobleaktier”, inklusive dem inden for Magnificent Seven-gruppen af teknologigiganter.

Lovpligtige ansøgninger indikerer, at Elliott havde en lille position i Nvidia til en værdi af omkring $4,5 millioner i slutningen af marts, selvom varigheden af denne investering er uklar.

Hedgefonden har også været forsigtig med at shorte højtflyvende teknologiaktier og har beskrevet en sådan strategi som “selvmordsagtig”.

Grundlagt af milliardæren Paul Singer i 1977, Elliott Management har en stærk track record, der kun har haft tab i to kalenderår siden starten.

Firmaet rapporterede en stigning på 4,5% i første halvår af dette år. I sit brev fremhævede Elliott kløften mellem AI’s lovede produktivitetsgevinster og dens faktiske ydeevne.

Firmaet hævdede, at AI-applikationer til dato har været begrænset til opgaver som at opsummere mødenotater, generere rapporter og hjælpe med computerkodning, hvilket ikke lever op til den omfattende hype.

Potentiale for en AI-markedskorrektion

Elliott Management foreslog, at AI-investeringsboblen kunne briste, hvis Nvidia rapporterer skuffende økonomiske resultater, som kan “bryde fortryllelsen” af investorernes tillid.

Dette scenarie kan føre til en bredere revurdering af AI-relaterede investeringer og deres sande indvirkning på produktivitet og markedsværdi.

Elliott Managements advarsel om Nvidia og det bredere AI-investeringslandskab fremhæver voksende bekymringer over bæredygtigheden af det nuværende teknologiboom.

Efterhånden som AI-teknologier fortsætter med at udvikle sig, vil udfordringen for både investorer og virksomheder være at skelne mellem ægte innovation og spekulativ hype.

Hedgefondens forsigtige holdning tjener som en påmindelse om behovet for målte forventninger og omhyggelig evaluering af langsigtet værdi i teknologiens hurtige verden.