Interview: Indien er nødt til at revidere skattemæssig holdning til krypto, siger Sumit Gupta fra CoinDCX

Kryptovalutaens økosystem i Indien er ved at gå gennem en omvæltning.

På den ene side er investorernes interesse for aktivklassen stigende, idet mindre byer også aktivt omfavner den sammen med personer med høj nettoværdi, på den anden side er beskatningen af aktivet ikke faldet i god jord hos interessenterne.

Det seneste budget gav heller ikke nogen lempelse på den front. Yderligere har et nyligt cyberangreb på en af de fremtrædende børser fremhævet behovet for investorbeskyttelse.

Invezz talte med Sumit Gupta, medstifter af CoinDCX, en af de førende kryptobørser i Indien og landets første krypto-enhjørning, om en række emner – fra virksomhedens planer om at gå ind i nye geografier til at opmuntre til nye trends inden for indisk krypto og hvorfor Indien er klar til at bidrage væsentligt til den globale Web3-sektor. Redigerede uddrag:

Invezz: Du udvidede for nylig til UAE med købet af BitOasis. Hvilke andre markeder er inden for dit syn for ekspansion på kort til mellemlang sigt?

Vores første internationale ekspansion var i UAE med BitOasis. Vi ønsker at følge et progressivt kryptoreguleret marked.

De Forenede Arabiske Emirater er et godt eksempel på et sådant marked, med klare og understøttende regler, der tiltrækker mange globale virksomheder. Dette danner en stærk base for, at vi kan udvide yderligere til GCC-regionen.

Indrejse i Tyrkiet, Sydøstasien og Europa på kort?

Vi evaluerer også andre regioner med progressive regler, såsom Tyrkiet, Sydøstasien og Europa.

Singapore har længe været førende inden for lovgivningsmæssig klarhed, og Europa vokser hurtigt som et betydeligt marked.

Mens vi aktivt evaluerer disse regioner, er vores primære fokus fortsat på at finde de rigtige partnere at samarbejde med for at sikre en vellykket ekspansion.

Invezz: Med mange udviklede økonomier, der lancerer Bitcoin og ETH ETF’er, tror du, at Indien skal revidere sin holdning til krypto nu? Hvad er den retning, landet bør gå i, når det kommer til regulering i rummet?

Introduktionen af Bitcoin og Ethereum ETF’er globalt er en stærk indikator for voksende tillid til denne aktivklasse.

I Indien er der behov for at revidere den nuværende holdning til krypto, især hvad angår beskatning.

Vi har foreslået flere ændringer til regeringen for at gøre skatterammen mere vækstfremmende. Disse omfatter en reduktion af TDS-satsen i henhold til Section 194S(1) fra 1 % til 0,01 % og tilpasning af kapitalgevinstskattesatserne med den faktiske skatteramme for vurderingsmanden. Disse foranstaltninger er afgørende for bæredygtigheden af Virtual Assets-industrien i Indien og kan placere landet som en progressiv jurisdiktion for digitale aktiver.

Sådanne ændringer vil tilskynde til transaktioner gennem kompatible platforme og fremme en mere afbalanceret skatteramme.

Behov for at behandle kryptoaktiver på samme måde som aktier

At behandle kryptoaktiver på samme måde som aktier kan frigøre betydeligt økonomisk potentiale, da industrien kan tilføje 1,1 billioner dollars til landets økonomi i løbet af det næste årti.

Invezz: Hvordan har virksomheden klaret sig efter beskatningen af kryptoindtjening og 1% TDS? Tror du, det har haft en større indflydelse på den indiske stemning for krypto?

Implementeringen af TDS og nye skattepolitikker førte faktisk til et markant fald i handelsvolumen, da mange investorer migrerede til ikke-kompatible platforme.

I slutningen af 2023 blokerede den indiske regering offshore-børser, der ikke overholdt FIU IND-reglerne. I marts 2023 gav Indiens regering mandat til, at alle børser registreres hos FIU og overholder retningslinjerne i loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA).

Dette hjalp kompatible børser som CoinDCX. Vi har observeret en gradvis tilbagevenden af investorer til kompatible platforme.

Et betydeligt antal investorer fortsætter dog stadig med at handle på ikke-kompatible platforme via P2P og VPN, hvilket udsætter sig selv for potentielle risici fra asociale elementer. Vi håber, at regeringen vil tage fat på nøglespørgsmål i industrien for virtuelle aktiver.

Invezz: Hvordan har handelsvolumen været for CoinDCX i første halvår, og hvad er dine udsigter for andet halvår af året? Er der nogle interessante signaler og indsigter, du samler op vedrørende investorinteresse på din platform, hvad angår demografi og geografi?

I første halvdel af 2024 faciliterede CoinDCX gennemsnitlige kvartalsvise handelsvolumener, der oversteg USD 840 millioner i spothandel.

Vi har observeret flere positive udviklinger i kryptoområdet, såsom forbuddet mod ikke-FIU-kompatible kryptoplatforme i Indien og godkendelsen af Bitcoin ETF’er i USA. Dette har ført til en betydelig investorinteresse.

Tier-2 indiske byer topper krypto-adoption, gennemsnitsalderen for investorer stiger

Vores platform tiltrækker en mangfoldig demografi, med en bemærkelsesværdig stigning i interesse fra både yngre og mere modne investorer, der spænder over forskellige geografiske områder.

I modsætning til forventningerne fremstod Tier-2-byer som Lucknow og Patna som overraskende ledere inden for kryptoadoption. Jaipur, Indore, Bhubaneswar og Ludhiana, der brød ind i top 15, udfordrede forestillingen om, at større bycentre monopoliserede kryptoinvesteringsområdet.

En af de mest slående tendenser er modningen af indiske kryptoinvestorer på CoinDCX-platformen. Gennemsnitsalderen steg fra 25 i 2022 til 30 i 2023, hvilket tiltrak erfarne investorer ud over de traditionelt unge demografiske grupper.

Dette skift indikerer en voksende forståelse og accept af krypto som en legitim investering.

Vi er glade for at være vidne til et stigende niveau af interesse fra personer med høj nettoværdi (HNI’er) for kryptoaktiver. CoinDCX har allerede indsat over 100 institutionelle investorer, mere end 2.500 HNI-kunder og betjener over 25 familiekontorer.

Der er en betydelig efterspørgsel fra denne kategori af investorer, og derfor har vi lanceret Prime Services. Disse investorer søger langsigtet værdi og kræver specialiserede tjenester.

Invezz: Binance og KuCoin forventes at gøre en genindtræden på det indiske marked. Vil det være en udfordring for dig?

Indførelsen af mere kompatible børser vil øge tilliden blandt investorer og interessenter, hvilket gavner hele økosystemet.

WazirX cyberangreb vil sandsynligvis ikke påvirke markedsstemningen

Invezz: WazirX kom under et betydeligt cyberangreb tidligere på måneden. Hvordan har hændelsen påvirket andre kryptobørser, herunder CoinDCX? Har du brugt det som en stikord til at foretage ændringer på sikkerhedsfronten?

Kryptoaktiver fungerer i en global kontekst, og det er usandsynligt, at en enkelt begivenhed vil påvirke markedet som helhed væsentligt. Hos CoinDCX har det været business as usual.



Vores pungsikkerhed forbliver robust, og vi er forpligtet til at opretholde de højeste standarder for beskyttelse af dine investeringer. Vi sikrer, at 100 % af kundernes midler opbevares i kolde tegnebøger, hvilket minimerer risikoen for cybertrusler.

CoinDCX’s platform er ISO 27001 certificeret til sikkerhed og er udstyret med Multi-Party Computation (MPC), Two-Factor Authentication (2FA) og avanceret kryptering.

Vi gennemgår regelmæssige sikkerheds- og overholdelsesaudits for at sikre, at vores systemer er opdateret med de nyeste sikkerhedsprotokoller. Derudover leverer vi realtidsbevis på reserver for at sikre gennemsigtighed og tillid til vores system.

Invezz: Bitcoin sprang til et 2-ugers højdepunkt efter Trumps mordbud. Tror du, at det amerikanske præsidentvalg vil have en stor rolle at spille i udformningen af krypto-stemningen i sidste kvartal og årsafslutning? Hvilke andre begivenheder kan påvirke stemningen?

USA, som er en vigtig interessent i den globale økonomi, påvirker helt sikkert de globale økonomiske politikker, herunder dem, der er relateret til krypto.

Godkendelsen af krypto fra amerikanske præsidentielle håbefulde kan positivt påvirke investorernes stemning, som vi har set med godkendelsen af BTC ETF.

Bitcoin ETF’erne har allerede sat en positiv fortælling på markedet med over $50 milliarder investeret i 10 nyligt lancerede Bitcoin ETF’er indtil videre.

Ethereum ETF’er gør allerede stor indflydelse. Solana ETF’er er også i pipelinen. Introduktionen af disse ETF’er er afgørende, da de tiltrækker institutionelle investorer, hvilket bringer betydelig kapital og et langsigtet investeringsudsigt til markedet.

Denne tendens bidrager til markedsstabilitet og accelererer aktivklassens vækst. Begivenheder som disse vil sammen med andre makroøkonomiske faktorer forme krypto-stemningen i de kommende måneder.

Stigende interesse fra HNI’er og institutionelle investorer

Invezz: Dit syn på væksten af krypto i Indien.

Kryptoaktiver bliver i stigende grad accepteret som en ny aktivklasse, med Indien førende med hensyn til adoption. En betydelig stigning i adoptionen forventes i løbet af de næste par år, især blandt HNI’er og institutionelle investorer, som stort set har anerkendt denne aktivklasse.

En Bain-undersøgelse udgivet i 2022 indikerede, at mere end halvdelen af personer med meget høj og ultrahøj nettoværdi og næsten 40 % af personer med høj nettoværdi globalt planlægger at øge deres allokering til alternativer i løbet af de næste tre år, ud over konventionelle investeringer.

Denne tendens er drevet af ønsket om forbedret diversificering og højere afkast.

Med kryptoaktiver, der modtager validering efter godkendelse af Bitcoin og Ethereum ETF’er af US Securities and Exchange Commission (SEC), er institutionel deltagelse og interesse for krypto steget.

Kryptoaktiver som Bitcoin og Ethereum anerkendes nu som ‘investerbare aktiver’, idet deres decentraliserede karakter giver en sikring mod inflation, geopolitiske spændinger og andre faktorer, der påvirker økonomier.

Med hensyn til Web3 er kvaliteten af projekter bygget i Indien væsentligt forbedret, med deltagere motiveret af langsigtede mål frem for kortsigtede hype.

Der er en stigende interesse for at bygge applikationer og udforske ikke-finansielle brugssager som tokenisering.

Med globale reguleringer, der udvikler sig positivt, forventer vi en stigning i løsninger, der adresserer brugervenlighed, da infrastruktur- og skalerbarhedsudfordringerne allerede er løst.

Fra 2023 er Indien hjemsted for over 900 Web3-startups, hvoraf fem opnår enhjørningstatus.

Web3-sektoren forventes at bidrage med $1,1 billioner til Indiens BNP i 2032. Indien er en global leder inden for græsrods-krypto-adoption, rangerende i top fem på tværs af forskellige kategorier. Fra 2023 er 11 % af den globale Web3-udviklerpulje baseret i Indien, og landets talentmasse i blockchain-industrien forventes at vokse med over 120 % i løbet af de næste 1-2 år.



Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.