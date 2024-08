Med skattefordele og gyldne visa er Portugal ved at blive en udlændingefavorit

Portugal er hurtigt ved at dukke op som en førsteklasses destination for velhavende expats, der søger mere end blot solskin og sardiner.

Ifølge ‘Wealthy Expats in Portugal Survey Report 2024/25’ fra World Digital Foundation, som interviewede over tusinde velhavende personer, der overvejede at flytte, ligger landets appel i dets gunstige skatteregimer, sikkerhed, fremragende sundhedspleje og overordnede livskvalitet .

Skatteincitamenter og opholdsprogrammer

Et af de væsentlige træk for velhavende expats er Portugals fordelagtige skattepolitik. Skatteordningen for Non-Habitual Residency (NHR), der blev indført i 2009, har været særlig attraktiv og har i et årti givet betydelige skattefordele til udenlandske residenter.

Selvom denne ordning vil blive erstattet af den nye NHR 2.0-ordning i 2025, forventes den at forblive tiltalende, især for tekniske fagfolk, iværksættere og enkeltpersoner med høj nettoværdi.

Denne ordning vil fortsat støtte udenlandsk rigdom og innovation og samtidig sikre, at lokale fordele er beskyttet.

Derudover har Portugals Golden Visa residency by investment-program været en nøglefaktor i at tiltrække internationale investorer.

Dette program giver opholdstilladelse til ikke-EU-statsborgere, der investerer 500.000 € i regulerede fonde.

Efter fem år kan investorer ansøge om permanent ophold og endda statsborgerskab, hvilket giver fri bevægelighed i hele EU.

Dette program er skiftet fra ejendomsinvesteringer til sektorer som vedvarende energi, sundhedspleje, teknologi og turisme, hvilket fremmer økonomisk vækst og diversificering.

Sikkerhed og livskvalitet

Sikkerhed er en altafgørende bekymring for velhavende expats, og Portugal leverer med lave kriminalitetsrater og et ry for at være imødekommende og sikre. Ifølge Mathilda Green, en velhavende expat fra Amsterdam,

Portugal føles som et fristed. Jeg kan gå rundt i Lissabon når som helst på dagen eller natten uden at føle mig utryg.

Portugal kan også prale af en høj standard for sundhedspleje og et blomstrende luksusejendomsmarked, især i byer som Lissabon, Porto og populære regioner som Algarve.

Tilstrømningen af velhavende expats har ført til et boom på markedet for luksusejendomme, hvor ejendomme i områder som Cascais, Comporta og Ferragudo tilbyder fantastiske lokaliteter og fremragende investeringsafkast.

Ifølge Property Market-Index vil Portugals ejendomsmarked vokse dobbelt så hurtigt i 2024 sammenlignet med Nordamerika, Europa og Storbritannien.

Fremkomsten af digitale nomader

Portugals rige kulturarv og imødekommende samfund er vigtige attraktioner for expats. Landet byder på en unik blanding af historisk charme og moderne bekvemmeligheder, hvilket gør det til et ideelt sted for internationale familier.

Fremkomsten af digitale nomader og iværksættere har også bidraget til Portugals voksende nystartede økosystem. Byer som Lissabon er blevet knudepunkter for internationalt talent, trukket af lavere skatter og en levende iværksætterscene.

Et blomstrende udlændingesamfund

Rapporten indikerer, at Portugal fortsætter med at tiltrække velhavende familier fra lande som USA, Canada, Storbritannien, Israel og forskellige dele af Europa og Asien.

Disse personer er tiltrukket af landets politiske stabilitet, gunstige skattemiljø og høje livskvalitet.

Paul Stannard, formand for Portugal Pathways, en online platform, der støtter velhavende familier, der flytter til Portugal, udtaler,

“Der er ingen afmatning i tilstrømningen af personer med høj nettoværdi, der kommer til Portugal, takket være landets sikkerhed, rige kultur, gunstige skatteordninger og blomstrende luksusejendomsmarked.”

Portugals strategiske initiativer, fra skatteincitamenter til Golden Visa-programmet, kombineret med dets høje livskvalitet og kulturelle rigdom, gør det til en stadig mere populær destination for velhavende expats.

Da landet fortsætter med at udvikle sig og tilpasse sine politikker for at tiltrække internationale talenter og investeringer, er det fortsat et topvalg for dem, der søger et stabilt, imødekommende og velstående miljø.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.