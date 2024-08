MicroStrategy til at rejse 2 milliarder USD til Bitcoin-køb midt i et tab på 123 millioner USD i andet kvartal

MicroStrategy, verdens største corporate Bitcoin-indehaver, søger at fede sine BTC-reserver ved at sælge en del af sine A-aktier.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Meddelelsen kom, da firmaet rapporterede et nettotab på $123 millioner i andet kvartal af 2024.

Ifølge en nylig ansøgning til US Securities and Exchange Commission, sigter virksomheden mod at rejse 2 milliarder dollars ved at sælge sine A-aktier.

Ansøgningen siger, at provenuet fra salget vil blive brugt til “generelle virksomhedsformål, herunder erhvervelse af bitcoin.”

Ansøgningen specificerede ikke, hvornår salget ville blive gennemført, eller hvilken del af det, der ville blive brugt til at erhverve Bitcoin.

Ifølge ansøgningen har virksomheden ikke bestemt, hvilken del af provenuet, der vil blive “brugt specifikt til et bestemt formål.”

Nettotab har ikke påvirket Bitcoin-strategien

Copy link to section

Ansøgningen kom sammen med MicroStrategys finansielle resultater for 2. kvartal, hvor den havde et nettotab på 123 millioner dollars i 2. kvartal 2024 med et tab på 5,74 dollars pr. aktie.

Firmaets kvartalsvise omsætning faldt med 7% i forhold til året før.

På trods af nedturen købte business intelligence-virksomheden 2.222 Bitcoin for $805 millioner i samme kvartal som en del af sin Bitcoin-strategi.

Først annonceret i 2020, planlægger firmaet at erhverve Bitcoin ved hjælp af pengestrømme fra driften og indtægter fra egenkapital- og gældsfinansiering under denne ordning.

Firmaet, sammen med dets administrerende direktør Michael Saylor, som er en vokal fortaler for Bitcoin, betragter flagskibet kryptovaluta som en langsigtet investering.

Der er ikke noget forudbestemt målbeløb, og virksomheden er fortsat med at erhverve Bitcoin periodisk gennem årene. På tidspunktet for offentliggørelsen står firmaets samlede Bitcoin-beholdning på 226.500 BTC, værdisat til cirka 14,7 milliarder dollars på pressetidspunktet.

Som nævnt i indtjeningsrapporten blev Bitcoin-beholdningen erhvervet for $8,5 milliarder, med en gennemsnitspris på $36.821 per Bitcoin. Det seneste køb for 11.931 BTC, som fik virksomheden til at bruge $786 millioner på det tidspunkt, blev udført den 20. juni.

I marts havde virksomheden erhvervet yderligere 9.245 BTC for 623 millioner dollars. Begge opkøb blev foretaget via gældsudstedelse.

Det Virginia-baserede selskab afslørede også en ny præstationsindikator under sit indtjeningsopkald kaldet “Bitcoin Yield.”

Den sporer den procentvise ændring over tid i forholdet mellem firmaets Bitcoin-beholdning og dets udvandede udestående aktier, som omfatter virksomhedens almindelige aktier, sammen med eventuelle yderligere aktier, der er oprettet fra konvertible sedler eller udnyttelse af aktieoptioner.

MicroStrategys Bitcoin-udbytte er 12,2% år-til-dato. I løbet af de næste tre år planlægger virksomheden at fastholde en sats på 4%-8% årligt.

I skrivende stund faldt MicroStrategy-aktierne med over 6%.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.