Spilgiganten Nintendos nettooverskud i 1. kvartal falder med 55 %, efterhånden som Switch-salget falder

Den japanske videospilsgigant Nintendo annoncerede et betydeligt fald på 55 % i overskuddet for april-juni kvartal 2024, primært på grund af faldende salg af både dets spillekonsoller og software, hvor Switch-salget faldt betydeligt.

I perioden faldt Nintendos overskud til 80,95 milliarder yen (543 millioner dollars) fra 181 milliarder yen et år tidligere, mens det kvartalsvise salg faldt med 46,5 % til 246,6 milliarder yen (1,7 milliarder dollars).

Nintendo Switch, nu på sit ottende år, har overgået 140 millioner solgte enheder globalt. Men som det ofte sker med spillekonsoller, når de bliver ældre, begynder salget at falde.

Skift salg falder, fald i salg fra film trækker indtjeningen ned

Det seneste kvartal rapporterede et kraftigt fald på 46 % år-til-år i Switch-salget, fra 3,9 millioner enheder til kun 2,1 millioner.

Tilsvarende oplevede softwaresalget også et markant fald på 41%.

På trods af de vellykkede lanceringer af spil som “Paper Mario: The Thousand-Year Door” og “Luigi’s Mansion 2 HD”, som solgte henholdsvis 1,76 millioner og 1,19 millioner enheder, kunne det samlede softwaresalg ikke matche det foregående års præstationer, sagde Nintendo.

Hardware- og softwaresalget i første kvartal af sidste regnskabsår var væsentligt drevet af maj 2023-udgivelsen af The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, så sammenlignet med dengang faldt hardwaresalget med 46,3 %, og softwaresalget faldt med 41,3 % i år. -på-år.

Den tilføjede, at sidste års exceptionelle resultater også var drevet af udgivelsen af “The Super Mario Bros. Movie”, som væsentligt øgede publikumsengagementet og relaterede salg.

Et fald i omsætningen relateret til filmen i 1. kvartal trak imidlertid salget i mobil- og IP-relaterede forretninger ned med 53,8 % til 14,7 milliarder yen.

Med hensyn til digitalt salg rapporterede Nintendo et fald på 32,6% år-til-år, i alt 80,7 milliarder yen. Dette fald blev primært tilskrevet et fald i salget af downloadbare versioner af pakket software til Nintendo Switch.

Nintendo frigav ikke nogen ny information om en lovet Switch-efterfølger. Tidligere i år sagde dets præsident, Shuntaro Furukawa, at en meddelelse ville blive lavet inden april 2025.

Nintendo-aktien falder

Nintendos aktier faldt med 2,3 % i Tokyo-handelen kort før indtjeningsmeddelelsen. Det overordnede Nikkei-benchmark oplevede et større fald på 5,8 % samme dag.

Svækkelsen af den amerikanske dollar over for yenen, der nu handles til omkring 149 yen efter tidligere at have været over 160 yen, har også påvirket Nintendos økonomiske resultater.

En svagere yen gavner generelt eksportører som Nintendo ved at øge værdien af oversøiske indtjening.

Fremtidsudsigter

Nintendo tilbød ingen ændringer til sin økonomiske prognose offentliggjort den 7. maj 2024.

For regnskabsåret, der slutter i marts 2025, har Nintendo fastholdt sin overskudsprognose på 300 milliarder yen (2 milliarder USD).

Nintendo planlægger at udgive nye titler i populære franchises som Mario Party, Donkey Kong og Zelda i løbet af de næste mange måneder.

Derudover er endnu en Super Mario-film sat til udgivelse i 2026, da virksomheden fortsætter med at udnytte sine værdifulde intellektuelle egenskaber.

For yderligere at engagere sin fanskare udvider Nintendo også sin fysiske tilstedeværelse. Et nyt Nintendo Museum er planlagt til at åbne senere på året i Kyoto, Japan, virksomhedens hovedkvarter.

Desuden er en ny Nintendo-butik planlagt til at åbne på San Franciscos Union Square næste år med det formål at tiltrække flere kunder og øge mærkeloyaliteten.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.