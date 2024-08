Intel Corp (NASDAQ: INTC) har stræbt efter at etablere sig som en betydelig aktør i sektoren for kunstig intelligens (AI). Eric Ross, Chief Investment Strategist hos Cascend Securities, advarer dog om, at Intel ikke virkelig er en AI-aktie.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Ross kritiserer Intel for at halte i procesteknologiske fremskridt i løbet af det seneste årti, hvilket har bidraget til virksomhedens skuffende indtjening for dets andet regnskabskvartal.

I 2. kvartal rapporterede Intel et fald på 3% år-til-år i deres datacenterindtægter, hvilket tyder på, at AI muligvis ikke er den forventede vækstdriver for halvledergiganten.

Efter denne nyhed faldt Intels aktie mere end 20% i førmarkedshandel fredag.

Intel følger efter TSMC

Copy link to section

Under en optræden på CNBC mærkede Ross Intel som “gammel historie” på grund af dens manglende aggressive overgang til sin procesteknologi fra 14 nm til 10 nm og derefter til 7 nm.

Han fremhævede, at Intel nu er næsten to generationer bagefter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som har udført sine teknologiovergange fejlfrit.

Som følge heraf taber Intel markedsandele selv til Advanced Micro Devices (AMD), som nyder godt af TSMCs avancerede teknologi.

Ross påpegede også, at Intel i ringe grad har udnyttet den amerikanske regerings initiativ på flere milliarder dollar til onshore-chipfremstilling.

Han forudser, at Intel vil have brug for mindst to til tre års aggressive investeringer for at indhente TSMC inden for procesteknologi, hvilket gør aktien uattraktiv på kort til mellemlang sigt.

Intel-aktien falder under dyster vejledning

Copy link to section

Intels aktier får et markant hit, ikke kun på grund af skuffende indtjening, men også på grund af dets planer om at reducere sit globale antal medarbejdere med 15 %.

Det betyder, at cirka 18.000 medarbejdere vil blive afskediget, da virksomheden sigter mod at opnå 10 milliarder dollars i årlige omkostningsbesparelser.

Derudover suspenderede Intel udbyttebetalinger for fjerde kvartal fredag.

For det nuværende finansielle kvartal har Intel vejledt for et tab pr. aktie på 3 cents på op til 13,5 milliarder dollars i omsætning, væsentligt under analytikernes forventninger om 31 cents per aktie i indtjening og 14,35 milliarder dollars i omsætning.

Denne skarpe kontrast i vejledning fik Bank of America-analytiker Vivek Arya til at nedgradere Intel-aktien til at “underperforme” og sænke sit kursmål til $23, hvilket var på linje med Intels nuværende handelskurs.

Intels seneste kampe fremhæver de udfordringer, det står over for i den konkurrenceprægede halvlederindustri.

På trods af dets bestræbelser på at rebrande sig selv som en AI-fokuseret virksomhed, har Intels teknologiske forsinkelser og strategiske fejltrin hindret dets fremskridt.

Virksomhedens behov for at indhente brancheledere som TSMC og dets manglende evne til at udnytte regeringsinitiativer tyder på en udfordrende vej fremad.

Intels forpligtelse til betydelige omkostningsbesparelser og potentielle fremtidige investeringer i procesteknologi kan dog i sidste ende positionere det bedre på markedet.

Investorer bliver nødt til nøje at se, hvordan Intel navigerer i disse udfordringer, og om det kan genfinde sit fodfæste i det stærkt konkurrenceprægede teknologiske landskab.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.