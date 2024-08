Wall Street-stemningen forværres, da Dow styrtdykker over 700 point på grund af frygt for recession

S&P 500 stod over for sin værste session i næsten to år fredag, ansporet af recessionsfrygt efter en overraskende svag jobrapport for juli.

Det brede markedsindeks faldt med 1,8 %, Nasdaq Composite faldt med 2,2 %, og Dow Jones Industrial Average faldt med 729 point, eller 1,8 %.

Det kraftige fald fremhæver voksende økonomiske bekymringer, efterhånden som investorer forbereder sig på potentiel markedsuro.

Store indeks styrtdykker under økonomiske bekymringer

Det kraftige fald i aktierne var drevet af jobvæksttallene i juli, som viste en langsommere stigning end forventet.

Arbejdsministeriet rapporterede, at lønningerne uden for landbruget kun voksede med 114.000 i sidste måned, et markant fald fra de 179.000 job, der blev tilføjet i juni og under de 185.000, som økonomer havde forventet. Arbejdsløsheden steg også til 4,3 %, den højeste siden oktober 2021, hvilket yderligere forstærkede frygten for recession.

Flere store teknologivirksomheder led betydelige tab i løbet af dagen. Amazons resultater for andet kvartal levede ikke op til omsætningsestimaterne, og selskabet udsendte en skuffende prognose, hvilket resulterede i et fald på 12,5% i aktiekursen.

Dette fald påvirkede forbrugssektoren væsentligt, som oplevede sin værste dag siden maj 2022, hvor den faldt med 6,6 %.

Intels aktie styrtdykkede med 29%, efter at selskabet annoncerede svag guidance og planlagte fyringer.

Nvidia oplevede også et fald på mere end 5,5 % efter et tab på 6 % dagen før.

Disse tab blev forværret af voksende bekymringer om de høje niveauer af kunstig intelligens-relaterede kapitaludgifter fra Big Tech-virksomheder.

Obligationsmarkedet reagerer på aktiesalg

Da investorerne søgte sikkerhed, faldt den 10-årige statsrente til det laveste niveau siden december og faldt til 3,82 %.

Dette skift mod obligationer ses som et naturligt forløb i et tyremarked, der oplever en tilbagevenden efter en stejl optrend.

Ugen har været præget af betydelig volatilitet, med et kraftigt frasalg i den foregående session, der påvirkede de globale aktiemarkeder.

Onsdag steg aktiemarkedet, efter at Federal Reserve antydede en potentiel rentenedsættelse i september, samtidig med at de nuværende renter blev fastholdt.

De svage jobtal, der blev rapporteret fredag, har fået mange investorer til at tro, at centralbanken burde have grebet ind tidligere.

De seneste aktiemarkedsfald understreger den fortsatte usikkerhed i økonomien.

Mens nogle investorer ser den nuværende nedtur som en naturlig korrektion, er andre bekymrede over de bredere konsekvenser af svag jobvækst og stigende arbejdsløshed.

Det kommende Federal Reserve-møde i september vil blive overvåget nøje for yderligere indikationer på potentielle rentenedsættelser og centralbankens vurdering af det økonomiske landskab.

Da markedet fortsætter med at navigere i disse turbulente tider, bliver investorer nødt til at forblive årvågne og tilpasse sig skiftende forhold.

Samspillet mellem økonomiske indikatorer, virksomhedernes resultater og centralbankpolitikker vil være afgørende for at forme markedets fremtidige retning.

