Lululemon faldt 50 % i 2024: Er det nu det rigtige tidspunkt at investere?

Lululemon Athletica (LULU) har set sin aktie falde med 54 % i år, inklusive et fald på 5,5 % fredag. Denne nedadgående tendens er blevet forstærket af de seneste nedgraderinger fra flere analytikere, især fra Goldman Sachs.

På trods af disse udfordringer ser nogle investorer potentiale i virksomhedens stærke markedsposition og historiske præstation.

Spørgsmålet er tilbage: er det tid til at købe nu, eller skal du vente på, at aktien bunder?

Goldman Sachs nedgraderer Lululemon

Goldman Sachs-analytiker Brooke Roach har for nylig nedgraderet Lululemons aktie fra Køb til Neutral, hvilket reducerede målkursen til $286.

Roachs nedgradering er baseret på bekymringer over virksomhedens kortsigtede vækstudsigter, med henvisning til dårlig eksekvering og den hurtige tilbagetrækning af den nye Breezethrough-franchise. Disse problemer tyder på, at Lululemon muligvis ikke har fuld kontrol over sine operationer på nuværende tidspunkt.

Er Lululemon undervurderet?

På trods af den nuværende nedtur hævder nogle investorer, at Lululemon er historisk undervurderet på grund af dens vækstrater.

Men at stole på tidligere resultater kan være vildledende på grund af de nuværende makroøkonomiske forhold.

Aktiens kraftige fald indikerer betydelige forretningsmæssige udfordringer, men tyre mener, at Lululemons stærke brand og produkter af høj kvalitet giver den en solid voldgrav i branchen.

Analytikernes perspektiv: For lidt, for sent?

Nogle analytikere kunne have været sene med at nedgradere Lululemon, da aktien allerede havde mistet halvdelen af sin værdi.

Bulls hævder, at virksomhedens fundamentale forhold fortsat er stærke. I løbet af de sidste tre år har Lululemon tilbagekøbt aktier til en værdi af $2 milliarder, fastholdt bruttomarginerne over 50 % og konsekvent slået EPS-estimaterne i 15 kvartaler i træk.

Analytikere fra Jeffries og Citi har påpeget et skift i forbrugernes præferencer, hvilket påvirker Lululemons populære leggings-serie, som nu møder konkurrence fra mindre spillere som Alo Yoga og Vuori.

Mens de nuværende forbrugerstemninger favoriserer andre mærker, er modetrends cykliske, og der er potentiale for, at Lululemon genvinder popularitet, efterhånden som trends udvikler sig.

Indvirkning af makroøkonomiske forhold

Nedjusteringerne fremhæver også virkningen af dårlige økonomiske forhold, som har ført til reduceret forbrugerforbrug på tøj.

Selvom dette er sandt for mange virksomheder, har Lululemons ledelse indrømmet at have udført fejltrin, især i det amerikanske kvindesegment. Problemer som en begrænset farvepalet og smalt kernesortiment, især i leggings, har bidraget til underperformance.

På et nyligt indtjeningsopkald anerkendte ledelsen disse problemer og bemærkede, at kundernes svar på tilgængelige farver var positive, men der var behov for mere variation.

Derudover blev lagermangel i mindre størrelser identificeret som et problem.

Disse faktorer tyder på, at ledelsens fejl, snarere end blot at ændre forbrugernes smag, har påvirket ydeevnen.

Se fremad: Kortvarig smerte, langsigtet gevinst?

I betragtning af den nuværende situation kan analytikere fokusere for meget på det kortsigtede billede. Lululemon har potentialet til at tilpasse sine strategier og komme sig, uanset økonomiske forhold.

Hvis virksomheden kan løse ledelsesproblemer og tilpasse sig markedets krav, kan den komme stærkere tilbage.

Lululemons nuværende kampe, afspejlet i aktieresultatet og de seneste nedgraderinger, fremhæver betydelige udfordringer.

Virksomhedens stærke varemærke, historiske præstation og potentiale for strategisk omlægning byder dog på en sølv linie.

Investorer bør overveje, om den aktuelle undervurdering udgør en købsmulighed, eller om det er klogere at vente på yderligere stabilitet.

