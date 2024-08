Er en vandkrise nært forestående? Amazonas tørke rejser alarmer over vandstande, skovbrande og fødevaresikkerhed

Amazonasbassinet går ind i den tørre sæson med mange af sine floder allerede på kritisk lave niveauer, hvilket får regeringerne til at forudse beredskabsforanstaltninger for at imødegå forstyrret sejlads og stigende skovbrande.

Denne udvikling fremhæver den voksende bekymring over vandtilgængelighed og miljøstabilitet i et af verdens mest kritiske økosystemer.

Tørke påvirker flere Amazonas-lande

“Amazonbassinet står over for en af de mest alvorlige tørkeperioder i de seneste år i 2024, med betydelige konsekvenser for flere medlemslande,” hedder det i en teknisk note udstedt af Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO).

Denne organisation omfatter Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela.

Notatet understregede, at i flere floder i det sydvestlige Amazonas er vandstanden på det laveste, der er registreret på denne tid af året.

Brasilien erklærer vandmangel i store bassiner

Mandag erklærede Brasiliens føderale vandagentur en vandmangel i Madeira- og Purus-bassinerne, områder næsten på størrelse med Mexico.

Dette blev efterfulgt af Acre-staten, der erklærede en nødsituation på grund af en forestående vandmangel i dens hovedby. Disse foranstaltninger, der er truffet mere end to måneder tidligere end i 2023, har til formål at øge overvågningen, mobilisere ressourcer og anmode om føderal hjælp.

Sidste års tørke resulterede i betydelige miljømæssige og menneskelige påvirkninger, herunder dødsfald af floddelfiner og isolation af samfund, der er afhængige af vandtransport.

Indvirkning på navigation og lokalsamfund

Dybden af Madeira-floden, en vigtig vandvej for sojabønner og brændstof, faldt til under 3 meter nær Porto Velho den 20. juli.

Den samme dybde blev nået en måned senere i 2023. Navigation har været begrænset om natten, og der er bekymring for, at to af Brasiliens største vandkraftværker kan standse produktionen, som det skete sidste år.

I Envira har lavvandede floder hindret sejladsen, hvilket har påvirket medicinsk adgang og øget fødevarepriserne.

Tiltagende skovbrande

En anden stor bekymring er stigningen i skovbrande.

Der var omkring 25.000 brande fra januar til slutningen af juli, det højeste antal for denne periode i næsten to årtier. I Amazonas er brande primært menneskeskabte, der bruges til at styre græsgange og rydde skovede områder.

Langsigtede klimapåvirkninger

Klimakrisen forværrede tørken i 2023, hvilket gjorde den til en af de værste, der er registreret mange steder, og nåede det maksimale “exceptionelle” niveau på den videnskabelige skala.

Tørken viste sig at være 30 gange mere sandsynlig på grund af global opvarmning, hvilket fremhæver den alvorlige indvirkning af klimaændringer på Amazonas. El Niño-fænomenets tilbagevenden bidrog også til tørrere forhold, men var ikke den primære drivkraft.

Den alvorlige tørke i Amazonas giver anledning til bekymring for at nå et vendepunkt, hvor regnskoven kan gå over i en mere tør tilstand, hvilket resulterer i en massedød af træer og frigivelse af betydelige mængder CO2.

Dette kan yderligere drive de globale temperaturer højere, hvilket gør det afgørende at beskytte regnskoven og bevæge sig væk fra fossile brændstoffer.

Regionale og globale konsekvenser

Millioner af mennesker i Amazonas er blevet ramt af tørken, med floder på deres laveste niveau i over et århundrede, hvilket har ført til drikkevandsmangel, fejlslagne afgrøder og strømafbrydelser på grund af udtørrede vandkraftværker.

Tørken forværrede også skovbrande og førte til høje vandtemperaturer, hvilket forårsagede massedødelighed i flodens liv.

Eksperter understreger behovet for regeringsindgreb for at støtte lokalsamfund i at forberede sig på intensivere tørke.

Røde Kors Røde Halvmåne Climate Center fremhævede nødvendigheden af politikker til at hjælpe lokalsamfund med at tilpasse sig det skiftende klima.

Den storstilede ødelæggelse af regnskoven til oksekøds- og sojaproduktion har forværret tørkeforholdene, da ryddet jord bevarer mindre vand.

Nylige data indikerer, at Amazonas regnskoven nærmer sig et vendepunkt, hvor mere end 75% af den uberørte skov har mistet stabilitet siden begyndelsen af 2000’erne.

Global fødevareforsyning risici

Tørkens indvirkning strækker sig ud over miljøhensyn og påvirker den globale fødevareforsyning.

Amazon-regionen er afgørende for Storbritanniens fødevareimport, herunder bananer, avocadoer, meloner og sojabønner til husdyrfoder.

Klimaændringernes indvirkning på sydamerikanske landmænd kan resultere i højere fødevarepriser og huller på supermarkedernes hylder verden over.

Den alvorlige tørke i Amazonas-bassinet understreger det presserende behov for en fælles indsats for at imødegå klimaændringer og beskytte dette vitale økosystem. Regeringer og organisationer skal samarbejde om at implementere bæredygtig praksis og støtte berørte samfund for at afbøde de langsigtede indvirkninger på miljøet og global fødevaresikkerhed.

