Globalt online rådgivningsmarked fordobles i 2032 og når 4,14 milliarder dollars

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Det globale onlinerådgivningsmarked, der har en værdi af 2,35 milliarder dollars i 2023, er på vej til at blive mere end fordoblet og nå 4,14 milliarder dollars i 2032.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne vækst, der afspejler en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 6,52%, er drevet af stigende forbrugerbevidsthed, teknologiske fremskridt og stigende smartphone-adoption.

Forbedret internetinfrastruktur og voksende mentale sundhedsproblemer, såsom angst og depression, fremmer denne udvidelse yderligere.

Fordele ved online rådgivning

Copy link to section

Online rådgivning giver betydelige fordele, herunder tilgængelighed, overkommelighed og bekvemmelighed.

Disse fordele er afgørende for at drive markedsvæksten. Individer i fjerntliggende områder eller landdistrikter, hvor traditionelle rådgivningstjenester er knappe, kan få adgang til terapi gennem online platforme.

Personer med fysiske handicap eller mobilitetsproblemer finder også onlinetjenester gavnlige. Ved at eliminere behovet for fysisk kontorplads og reducere transport- og administrationsomkostninger sænker online terapi udgifterne for både klienter og terapeuter.

Derudover gør fleksibiliteten i planlægningen og potentialet for global rækkevidde onlinerådgivning til en attraktiv mulighed.

På trods af dets fordele er onlinerådgivning ikke ideel til alle scenarier.

Personer, der har behov for intensiv, praktisk behandling eller personlig interaktion, såsom dem med alvorlig afhængighed eller komplekse psykiske problemer, kan finde onlineterapi utilstrækkelig uden supplerende personlig støtte.

Denne begrænsning kan hindre markedsvækst, især for dem, der har behov for mere øjeblikkelig og direkte indgriben.

Stigende psykiske problemer skaber muligheder

Copy link to section

Den stigende forekomst af angst og depression udgør en væsentlig mulighed for online rådgivningsmarkedet.

COVID-19-pandemien oplevede en stigning i mentale sundhedsproblemer, hvor angst steg med næsten 33 % og depression med over 20 % mellem april 2020 og januar 2021.

Selvom disse rater er faldet siden pandemiens højdepunkt, er behovet for mentale sundhedstjenester fortsat højt. Denne vedvarende efterspørgsel forventes at drive væksten i online-rådgivningssektoren.

Online rådgivning er stærkt afhængig af stabil internetadgang, passende enheder og teknologiske færdigheder.

Især ældre personer kan kæmpe med disse krav, hvilket fører til potentielle forstyrrelser i terapisessioner.

Sådanne teknologiske udfordringer kan hæmme markedets vækst og fremhæve behovet for løsninger, der adresserer disse barrierer.

Dominans af online terapi segment

Copy link to section

Markedet er opdelt i onlineterapi og onlinebooking, hvor onlineterapi er klar til at dominere.

Dette segment omfatter en række psykiske behandlinger såsom individuel rådgivning, parterapi, familieterapi og støttegrupper.

Tilgængeligheden og bekvemmeligheden, der tilbydes af online terapiplatforme, gør dem til et populært valg for dem, der søger mental sundhedsstøtte.

Blandt markedskategorier – kærlighed og ægteskab, forældre og barn, karriereliv, sundhed og andre – forventes sundhedssegmentet at få den største andel.

Tilstande som angst, depression og kroniske sygdomme kombineret med en voksende geriatrisk befolkning driver denne efterspørgsel.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen forventes den globale befolkning på 60 år og derover at vokse fra 1 milliard i 2020 til 2,1 milliard i 2050, hvilket understøtter udvidelsen af onlinerådgivning i sundhedssektoren.

Nordamerika skal føre markedsvækst

Copy link to section

Nordamerika forventes at føre markedet for onlinerådgivning, drevet af øget bevidsthed om mental sundhed og skiftende holdninger til terapi.

Statistikker fra National Alliance on Mental Illness afslører, at hver femte amerikanske voksne og hver sjette unge mennesker årligt oplever psykiske problemer, hvilket understreger behovet for tilgængelige tjenester.

Indtægtsgenereringen af online terapiplatforme er under udvikling. Nøgletrends omfatter værdibaserede prismodeller, integrerede wellness-tjenester og AI-drevet personalisering.

Platforme kan tilbyde niveaudelte abonnementer og holistiske wellness-pakker, der udnytter AI til skræddersyede oplevelser.

Virksomhedspartnerskaber og dataindtægtsgenerering præsenterer også nye indtægtsstrømme, mens en freemium-model kan tiltrække brugere og konvertere dem til premium-tjenester over tid.

Markedet for online rådgivning er klar til betydelig vækst, drevet af fremskridt inden for teknologi og et fortsat fokus på mental sundhed. Efterhånden som industrien udvikler sig, vil disse tendenser og strategier forme dens fremtidige bane, hvilket giver nye muligheder for både udbydere og forbrugere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.