Inde i Berkshires aktiesalg på 76 milliarder dollar: Hvad driver Buffetts beslutning om at skære ned i Apple?

Warren Buffetts Berkshire Hathaway har dramatisk reduceret sin ejerandel i iPhone-producenten Apple som en del af en bredere strategi, der involverer salg af 76 milliarder dollars i aktier.

Selskabet reducerede sin position i Apple med mere end 50 milliarder dollars til 84,2 milliarder dollars i andet kvartal, hvilket genererede betydelige investeringsoverskud ifølge arkivalier offentliggjort lørdag.

Betydelig reduktion af Apple-aktier

Dataene tyder på, at Berkshire solgte omkring 390 millioner Apple-aktier, hvilket svarer til omkring halvdelen af dets ejerandel.

Disse salg, sammen med andre aktieafhændelser, gav en realiseret gevinst efter skat på 47,2 milliarder dollars, hvilket markerede et betydeligt afkast på en investering, som først blev iværksat af en af Buffetts stedfortrædere i 2016.

Dette strategiske træk har drevet Berkshires kontantbeholdning til et rekordhøjt niveau på $277 milliarder, en stigning på $88 milliarder fra det foregående kvartal.

Selskabet har omfordelt disse provenu til kortfristede statsobligationer, hvilket afspejler Buffetts forsigtige holdning over for de nuværende aktiemarkeder i USA.

Langsigtet forpligtelse til Apple

På trods af det betydelige udsalg har Buffett gentaget sit langsigtede engagement i Apple. I maj indikerede han over for aktionærerne, at Apple ville forblive en hjørnestensinvestering for Berkshire sammen med andre betydelige ejerandele som Coca-Cola og American Express.

“Medmindre der sker noget dramatisk, som virkelig ændrer kapitalallokeringsstrategi, vil vi have Apple som vores største investering,” sagde Buffett på Berkshires årsmøde.

Han tilføjede,

“Men jeg har slet ikke noget imod, under de nuværende forhold, at opbygge likviditeten, når jeg ser på alternativet af, hvad der er tilgængeligt på aktiemarkederne, og jeg ser på sammensætningen af, hvad der foregår i verden, vi finder det ret attraktivt. .”

Historisk kontekst og investeringsstrategi

Apple har været en af Berkshires mest afgørende aktieinvesteringer i de seneste år, især da amerikanske teknologiaktier har drevet bredere markedsgevinster.

Historisk set var Buffett og hans afdøde investeringspartner Charlie Munger forsigtige med at investere i teknologivirksomheder.

De gik især glip af muligheder med virksomheder som Google og havde et mindre succesfuldt projekt med IBM i 2011.

Denne tilgang ændrede sig dog i 2016, da Buffett besluttede at investere kraftigt i Apple.

Berkshire har brugt cirka 40 milliarder dollars på Apple-aktier siden da, et beløb, der inkluderer køb af Buffett, hans investeringsstedfortræder, og en forsikringsenhed ejet af Berkshire.

Markedsreaktion og fremtidsplaner

Apples aktie har leveret et samlet afkast på næsten 800 procent, siden Berkshire først offentliggjorde sin investering, hvilket viser de betydelige gevinster opnået ved denne strategi.

Christopher Rossbach, Chief Investment Officer for Berkshire-investor J Stern & Co, bemærkede, at salget af Apple-aktier afspejlede Buffetts overholdelse af værdiansættelsesdisciplin.

Rossbach bemærkede,

“Spørgsmålet om, hvordan han vil anvende pengene, og om han kan finde investeringsmuligheder blandt aktier eller returnere dem til aktionærerne gennem tilbagekøb, vil være et løbende spørgsmål, som ikke vil forsvinde.”

Yderligere frasalg og økonomiske resultater

Ud over Apple afslørede Berkshire fortsatte frasalg i andre positioner efter slutningen af andet kvartal.

Selskabet solgte Bank of America-aktier for 3,8 milliarder dollars over 12 på hinanden følgende handelsdage, hvilket reducerede sin ejerandel i banken til 12,1 procent.

Berkshire har også nydt godt af stigende renter fastsat af Federal Reserve i løbet af de sidste to år, hvilket har øget renteindtægterne markant på sin portefølje af skatkammerbeviser.

Virksomheden tjente $2,6 milliarder i renteindtægter i andet kvartal og $8 milliarder i løbet af det seneste år, hvilket oversteg de $5,4 milliarder, det modtog i udbytte fra sin aktieportefølje på $285 milliarder.

Økonomisk indsigt fra Berkshires kvartalsresultater

Berkshires kvartalsvise indtjening overvåges nøje for at få indsigt i Buffetts investeringsperspektiver og den overordnede præstation af den amerikanske økonomi.

De seneste resultater tyder på, at den økonomiske vækst afkøles, selvom økonomien generelt er robust.

Driftsindtjeningen steg 15 procent fra året før til 11,6 milliarder dollar, drevet af et opsving i Berkshires forsikringsenhed.

Fortjeneste før skat hos bilforsikringsselskabet Geico mere end tredoblet til 1,8 milliarder dollars, hvilket tilskrives øgede priser for forsikringstagerne.

Indtægterne hos Berkshires jernbanedatterselskab BNSF forblev flad, med større mængder af forsendelser af forbrugerprodukter opvejet af et fald i kultransporten. Salget i flere af dets produktionsvirksomheder, herunder Marmon og Iscar, faldt i løbet af kvartalet, mens omsætningen steg i segmenter som NetJets og Precision Castparts.

Virksomheden noterede sig dog et fald i salget hos Fruit of the Loom og dets restaurantforsyningsvirksomhed.

Warren Buffetts strategiske beslutning om at reducere Berkshire Hathaways ejerandel i Apple markant fremhæver en forsigtig tilgang til det nuværende aktiemarkedslandskab.

Mens man fastholder en langsigtet forpligtelse til Apple, afspejler flytningen en bredere strategi for at opbygge likviditetsreserver og udnytte mere stabile investeringsmuligheder.

Efterhånden som Berkshire fortsætter med at tilpasse sin portefølje, er det finansielle samfund fortsat opmærksomt på Buffetts næste skridt.

