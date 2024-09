Præsident Tinubu taler til nigerianske protester midt i leveomkostningskrisen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

I en tv-transmitteret tale søndag rakte præsident Bola Tinubu ud til nigerianere, især de unge, som har protesteret mod de eskalerende leveomkostninger.

Præsidenten erkendte deres frustrationer og opfordrede til suspendering af demonstrationer og en ende på vold og understregede hans åbenhed over for dialog.

Mine kære nigerianere, især vores ungdom, jeg har hørt jer højt og tydeligt. Jeg forstår den smerte og frustration, der driver disse protester, og jeg vil gerne forsikre dig om, at vores regering er forpligtet til at lytte og tage fat på vores borgeres bekymringer.

Han understregede dog vigtigheden af at bevare freden og undgå handlinger, der yderligere kunne destabilisere nationen.

Amnesty International rapporterer dødsfald under protester

Amnesty International har rapporteret, at mindst 13 demonstranter er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker, siden demonstrationerne begyndte i sidste uge. Modsat har nigeriansk politi erkendt syv dræbte, men har nægtet ansvaret for dødsfaldene.

Næsten 700 personer blev arresteret i de første dage af protesterne, anklaget for lovovertrædelser som væbnet røveri, brandstiftelse og ødelæggelse af ejendom.

“Sikkerhedspersonale på de steder, hvor liv gik tabt, brugte bevidst taktikker designet til at dræbe, mens de håndterede forsamlinger af mennesker, der protesterede mod sult og dyb fattigdom,” sagde Amnesty International i en erklæring.

Rettighedsgruppen har opfordret politiet til at løslade tilbageholdte demonstranter og afstå fra at bruge dødelig magt til at sprede folkemængderne.

Tinubu forsvarer økonomiske reformer

Præsident Tinubu, som har siddet siden maj 2023, forsvarede sin administrations økonomiske politikker, som omfatter delvis fjernelse af benzin- og elektricitetssubsidier og devalueringen af nairaen. Disse foranstaltninger, hævdede han, er afgørende for at vende års økonomisk dårlig forvaltning.

I sin tale understregede Tinubu behovet for fred og overholdelse af menneskerettighedskonventioner.

Sikkerhedsagenter bør fortsætte med at opretholde fred, lov og orden i vores land i overensstemmelse med de nødvendige konventioner om menneskerettigheder, som Nigeria har underskrevet.

Nigerias økonomiske udfordringer og regeringens reaktion

Protesterne, der begyndte den 1. august, så tusindvis af nigerianere gå på gaden og mobilisere online for blandt andet at kræve reduktioner i benzinpriser og eltakster.

Demonstrationerne har været drevet af udbredt utilfredshed over regeringens politikker og de høje leveomkostninger.

Som svar på de økonomiske udfordringer fremhævede Tinubu adskillige regeringsinitiativer med det formål at lindre situationen.

Disse omfatter øgede udgifter til infrastrukturprojekter, indførelse af en låneordning for universitetsstuderende og opførelse af tusindvis af boligenheder i Nigerias 36 stater.

Regeringens indtægter, bemærkede Tinubu, var mere end fordoblet til 9,1 billioner naira ($5,55 mia.) i første halvdel af året.

Derudover er andelen af indtægter allokeret til gældsbetjening faldet fra 97 procent til 68 procent, siden han tiltrådte.

Opfordrer til dialog og vejen frem

Tinubus opfordring til dialog og hans forsikring om at imødekomme demonstranternes bekymringer markerer et kritisk tidspunkt i hans administrations svar på den igangværende krise.

Hans forpligtelse til at lytte til borgernes klager og implementere nødvendige reformer vil være afgørende for at bestemme den fremtidige bane for protesterne og den bredere økonomiske situation i Nigeria.

Selvom præsidentens anerkendelse af demonstranternes frustrationer og hans opfordring til fred kan være med til at lette spændingerne, er effektiviteten af hans administrations foranstaltninger til at løse de underliggende økonomiske problemer endnu uvist.

Protesterne understreger det presserende behov for omfattende og bæredygtige løsninger på de økonomiske udfordringer, Nigeria står over for.

Mens Tinubu navigerer i denne tumultariske periode, vil fokus være på, hvordan hans regering balancerer gennemførelsen af nødvendige økonomiske reformer med den nigerianske befolknings umiddelbare behov og bekymringer.

Bredere konsekvenser for styring og stabilitet

De seneste protester i Nigeria fremhæver de bredere konsekvenser af økonomiske politiske beslutninger og deres indvirkning på social stabilitet.

Regeringens evne til at håndtere offentlig utilfredshed og gennemføre effektive reformer vil være afgørende for at opretholde orden og fremme økonomisk genopretning.

Tinubus administration står over for den dobbelte udfordring at håndtere øjeblikkelige økonomiske klager og samtidig lægge grunden til langsigtet vækst og stabilitet.

Præsidentens nylige tale og de skitserede foranstaltninger tyder på en anerkendelse af disse udfordringer og en forpligtelse til at løse dem.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.