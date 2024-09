Bangladeshs premierminister, Sheikh Hasina, træder tilbage og flygter fra landet under voldelige protester

I en dramatisk vending i begivenhederne blev Bangladeshs premierminister, Sheikh Hasina, rapporteret at have trukket sig tilbage under voldelige protester og vrede demonstranter, der stormede hendes bolig og flygtede ud af landet.

Hun rejste til Indien med sin yngre søster i en militærhelikopter og blev rapporteret at være landet i den indiske stat Tripura.

I en henvendelse til nationen kort efter meddelte hærens stabschef general Waqar-uz-Zaman, at en politisk overgang var i gang, og en “midlertidig regering vil blive oprettet”.

Premierminister Hasina har trukket sig tilbage, midlertidig regering for at styre landet. Vi vil give landet fred tilbage. Vi beder borgerne om at stoppe volden. Vi vil undersøge alle drab, der er sket i løbet af de sidste par uger.

Hærchefen forsikrede også, at der ville blive fundet en løsning på krisen i aften, og at der ikke var behov for udgangsforbud eller nødsituationer i landet.

Han opfordrede de demonstrerende studerende til at udvise tilbageholdenhed og vende tilbage til deres hjem.

Dette pludselige træk følger et 45-minutters ultimatum, som den bangladeshiske hær har givet hende til at træde tilbage.

Oprindelsen til urolighederne

Den nuværende uro kan spores tilbage til sidste måned, hvor studentergrupper protesterede mod reserverede kvoter i statslige arbejdspladser, hvilket resulterede i mindst 150 dødsfald og tusindvis af kvæstelser.

Gruppen ‘Students Against Discrimination’, som stod i spidsen for sidste måneds protester, har stået i spidsen for de seneste demonstrationer.

Protesterne stoppede i første omgang, efter at højesteret skrottede de fleste af kvoterne den 21. juli.

Imidlertid vendte demonstranter tilbage i sidste uge og krævede en offentlig undskyldning fra Hasina for volden, genoprettelse af internetforbindelser, genåbning af college- og universitetscampusser og løsladelse af de anholdte.

Protesterne har nu udviklet sig ud over kvotespørgsmålet til en bredere anti-regeringsbevægelse.

Den mangfoldige støtte fra forskellige dele af samfundet, herunder filmstjerner, musikere og beklædningsproducenter, fremhæver den udbredte utilfredshed med Hasinas regering.

Kampagner på sociale medier og rapsange har forstærket opfordringerne til hendes fratræden.

I løbet af weekenden eskalerede disse demonstrationer til en kampagne for Hasinas afsættelse, hvor demonstranter søgte retfærdighed for de dræbte i sidste måned.

Økonomiske faktorer, der bidrager til urolighederne

Den nuværende uro i Bangladesh er også drevet af økonomiske faktorer.

Stagnerende jobvækst i den private sektor har gjort job i den offentlige sektor med deres regelmæssige lønstigninger og privilegier yderst attraktive.

Høj ungdomsarbejdsløshed, med næsten 32 millioner unge uden arbejde eller uddannelse i en befolkning på 170 millioner, har yderligere givet næring til vreden blandt studerende.

Bangladeshs økonomi, der engang var blandt verdens hurtigst voksende på grund af sin blomstrende beklædningssektor, er stagneret.

Inflationen svinger omkring 10 % om året, og dollarreserverne falder, hvilket forværrer de økonomiske udfordringer, som landet står over for.

Udviklingens indvirkning på Indien

Indien udsendte en høj alarm langs grænsen mellem Indien og Bangladesh kort efter, at lov- og ordenssituationen spiralerede, og premierministeren flygtede.

Chefen for grænsesikkerhedsstyrken (BSF) for den indiske centrale væbnede politistyrke (CAPF) nåede også Kolkata for at overvåge situationen.

Pinak Ranjan Chakravarty, tidligere indisk højkommissær i Bangladesh fortalte ANI:

Dette pres havde været stigende. Hæren, som er en magtfuld institution i det land, må have grebet ind på en eller anden måde, hvis det er rigtigt, at hun har trukket sig, og fortalt hende, at det er dårligt. Det er en stor begivenhed i Bangladesh, og vi vil se en ny form for regering der. Vi kan se frem til en periode med ustabilitet, som er dårlig for landet. Det er heller ikke godt for regionen. Indien vil se, hvad der kommer til at ske.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.