Børs-blodbad: Wall Streets ‘Fear Index’ VIX stiger i vejret, nærmer sig en pandemimarkedsrutt

CBOE Volatilitetsindekset eller VIX, som kaster markedets forventninger til volatilitet i vejret over de næste 30 dage, steg til det højeste niveau i fire år, da globale aktier faldt kraftigt.

Investorer bruger VIX-kaldet ‘Frygtindeks’ til at måle niveauet af risiko, frygt eller stress på markedet, når de træffer investeringsbeslutninger.

Baseret på S&P 500-indeksoptioner steg VIX med mere end 172 % mandag morgen, og rørte niveauer over 63. Det afkølede dog senere til niveauer på 55.

Dette sætter VIX op på hele 340 % fra for en måned siden, hvilket betyder, at markedsværdien for en værdi af billioner dollars er blevet slettet hos S&P i løbet af den sidste måned.

VIX højeste siden pandemien

I fredags var VIX hoppet til årets højeste niveau, efter at en bekymrende jobrapport forværrede Wall Streets frygt for en svækkelse af økonomien.

Mandagens stigning var dog den højeste, VIX har set siden marts 2020, kort efter Federal Reserves nødaktioner under Covid 19-pandemien, ifølge FactSet.

VIX steg så højt som 85,47 i marts 2020 ifølge FactSet.

Før pandemien havde VIX øget dette betydeligt under finanskrisen i 2008. Den 24. oktober 2008 nåede VIX en intradag-højde på 89,53.

VIX stiger normalt under markedsuro eller perioder med ekstrem usikkerhed, men de kan også ofte være kortvarige.

Siden Covid-udsalget aftog, har VIX været afdæmpet og handles ofte under 20.

S&P kom meget tættere på korrektionsområdet.

Mandag markedskaos og sandsynlighed for recession

Amerikanske aktier faldt kraftigt mandag som en del af et globalt markedsudsalg centreret omkring amerikansk recessionsfrygt.

Udsigten til en amerikansk recession har raslet de globale markeder. Svage amerikanske jobdata udgivet den foregående fredag forværrede frygten for en økonomisk afmatning.

Investorer var bekymrede for, at Federal Reserve måske var for langsom til at reagere på tegn på afkøling i den amerikanske økonomi og måske skulle sænke renten.

Ifølge Bloomberg har økonomer fra Goldman Sachs øget sandsynligheden for en recession i USA i det næste år til 25 % fra 15 %. De bemærkede dog også, at der er “flere grunde til ikke at frygte en krise”, på trods af et hop i arbejdsløsheden, tilføjede det.

Japans Nikkei 225 faldt med 12 % på sin værste dag siden Black Monday-krakket i 1987 for Wall Street. Yenens appreciering over for dollaren påvirkede også japanske aktier, hvilket øgede markedsvolatiliteten.

Dette frasalg afspejlede bredere bekymringer om global økonomisk stabilitet og blev afspejlet af fald på andre asiatiske markeder som Indien og Sydkorea.

