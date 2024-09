Crypto får mandagsblues: hvad er det næste efter drastiske fald i BTC, ETH, Solana?

Kryptomarkedet har oplevet sit største tre-dages udsalg i næsten et år og har mistet hele 510 milliarder dollars siden den 2. august.

Dette kraftige fald falder sammen med en vaklende udvikling fra aktier, hvor S&P 500 faldt hele 4,4 % i samme periode.

Flere faktorer, herunder svage beskæftigelsesdata, bremset vækst blandt store teknologiaktier og genoplivet frygt for recession, har bidraget til markedsnedgangen.

Svage beskæftigelsesdata og frygt for recession

De seneste beskæftigelsestal har ikke levet op til forventningerne, hvilket genopliver frygten for en forestående recession. Denne økonomiske usikkerhed har ført til et skift i investorernes stemning, hvilket bidrager til det skarpe udsalg på kryptomarkedet.

Underperformance af store teknologiaktier

Større virksomheder som Microsoft og Intel leverede lavere end ventede resultater for andet kvartal, hvilket påvirkede markedsstemningen. Derudover er NVIDIA blevet hårdt ramt af forventninger om forestående rentenedsættelser i september, hvilket får kapital til at strømme tilbage til mindre, haltende virksomheder.

Aggressivt salg af Jump Crypto

Jump Cryptos betydelige aflastning af aktiver har forværret markedsnedgangen. Ifølge Arkham Intelligence-data har handelsfirmaet aflastet hundredvis af millioner af dollars i aktiver i løbet af de sidste par dage.

Bitcoin og Ethereum ser drastiske fald

Bitcoin og Ethereum har oplevet betydelige prisfald under dette markedssalg. Den 5. august faldt Bitcoin 10% og Ethereum styrtdykkede 18% inden for kun to timer. Lige nu er Bitcoin og Ethereum faldet med henholdsvis 20% og 28% i løbet af den seneste uge.

Solana fører tab blandt de bedste kryptovalutaer

Solana har været den hårdest ramte kryptovaluta blandt de 10 bedste med markedsværdi og er faldet 30,6 % siden 30. juli. Dette markante fald fremhæver den bredere indvirkning af markedsnedgangen på store kryptovalutaer.

Crypto Fear and Greed Index falder ind i ‘frygt’

Crypto Fear and Greed Index, som sporer markedsstemningen over for Bitcoin og crypto, er faldet tilbage til “frygt”-territorium og viser en score på 26 på udgivelsestidspunktet. Dette sentimentskifte afspejler den voksende usikkerhed og forsigtighed blandt investorer.

Potentielt opsving drevet af traditionelle finansielle institutioner

Kryptomarkedets genopretning vil sandsynligvis afhænge af en stigning i spot- og derivataktivitet fra traditionelle finansielle institutioner. Keith Alan, medstifter af Material Indicators, bemærkede, at Bitcoin er gået ind i CME Gap, men det kan kun udfyldes under traditionelle finansielle handelstider.

Teknisk analyse peger på yderligere fald

Bitcoins nylige fald til $54.000 markerer et fald på 7,31% intradag og et fald på 17% over fire dage. Denne skarpe nedtur har skubbet Bitcoin til under dets 200-dages EMA, med en nedtur i 50-dages EMA, der signalerer et truende dødskors.

Tilsvarende har Ethereum stået over for betydelige tab, faldet til $2.350, et fald på 30% på syv dage.

Japans rentestigning påvirker kryptopriserne

Japans seneste renteforhøjelse på 25 basispunkter har øget alle risikoaktiver, inklusive Bitcoin og Ethereum, som faldt med henholdsvis over 12 % og 22 %. Japans finansielle markeder har oplevet betydelige tab, hvilket har bidraget til den globale markedsnedgang.

Global markedsustabilitet

En bølge af finansielle kollaps på tværs af globale markeder har givet anledning til bekymring om en potentiel Black Swan-begivenhed eller en Black Monday.

Sydkorea har stoppet alle salgsordrer, og Magnificent 7-aktierne i USA har slettet næsten 500 milliarder dollars natten over.

Derudover er den amerikanske beskæftigelsesfrekvens faldet, hvilket øger muligheden for en recession.

Hvad er det næste for kryptomarkederne?

På trods af den fremherskende frygt ser nogle tyre og detailhandlere de nuværende markedsforhold som en mulighed for at købe dykken.

Den sociale stemning omkring køb til lavere priser er steget, selvom data fra Santiment tyder på, at niveauerne forbliver under den påkrævede grænse, hvilket indikerer et potentiale for yderligere fald, når de amerikanske markeder genåbner.

Vejen til bedring

Kryptomarkedet står over for betydelige udfordringer i de kommende uger. Investorstemning vil være afgørende for at bestemme markedets bane, med mulighed for yderligere fald, hvis den nuværende økonomiske usikkerhed fortsætter.

Markedets modstandsdygtighed og traditionelle finansielle institutioners indtræden kan dog give en vej til genopretning på længere sigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.