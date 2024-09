Neuralink, neuroteknologifirmaet grundlagt af Elon Musk, har nået en betydelig milepæl ved med succes at implantere sin hjernechip i en anden menneskelig deltager.

Dette fremskridt i deres tidlige menneskelige forsøg repræsenterer et stort skridt fremad i at fusionere menneskelig erkendelse med teknologi.

Selvom specifikke detaljer om operationens timing og patientens identitet ikke er blevet afsløret, skaber udviklingen betydelig spænding.

I et nyligt interview på Lex Fridman-podcasten gav Musk en opdatering om forsøgets fremskridt, og afslørede, at 400 ud af de 1.024 elektroder, der er implanteret i den anden patients hjerne, fungerer i øjeblikket.

Musk udtrykte forsigtig optimisme om resultaterne: “Jeg vil ikke jinxe det, men det ser ud til at være gået ekstremt godt. Der er meget signal, mange elektroder. Det fungerer meget godt.”

Effektiviteten af disse elektroder er afgørende, da de er designet til at fortolke hjernesignaler og omsætte dem til handlingskommandoer.

Det primære mål med Neuralinks hjernechip er at hjælpe personer med rygmarvsskader ved at sætte dem i stand til at kontrollere elektroniske enheder udelukkende gennem tanke.

Denne banebrydende teknologi lover at forbedre livskvaliteten for personer med alvorlige mobilitetsnedsættelser, hvilket potentielt giver brugerne mulighed for at spille videospil, surfe på internettet og betjene forskellige elektroniske enheder uden fysisk interaktion.

Efter FDA-godkendelse begyndte Neuralink at acceptere ansøgninger om den anden deltager i sine forsøg i maj. Denne godkendelse markerede et afgørende øjeblik for virksomheden, der gik fra dyreforsøg til forsøg på mennesker.

‘Supernem’ operation

Nolan Arbaugh, den første modtager af Neuralink-implantatet, har delt sin positive erfaring med enheden.

Han beskrev operationen som “super let” og demonstrerede, hvordan implantatet tillod ham at styre en bærbar markør, betjene en musikafspiller på skærmen og spille komplekse spil som skak og Civilization VI.

Denne demonstration fremhævede teknologiens potentiale til at genoprette en vis grad af uafhængighed for personer med lammelse.

Arbaugh diskuterede implantatets virkning under en podcast med Musk og Fridman.

Han bemærkede, at enheden sætter ham i stand til at udføre opgaver på en computerskærm ved blot at tænke på dem, og dermed reducere hans afhængighed af omsorgspersoner.

Selvom Arbaugh stod over for nogle komplikationer kort efter operationen, herunder tilbagetrækning af nogle få elektroder, blev disse problemer løst ved at ændre implantatets algoritme for at øge følsomheden. Fremtidige implantater vil have tråde placeret dybere ind i hjernen for at minimere lignende problemer.

Etiske og regulatoriske udfordringer

Neuralink er stødt på kontroverser, især vedrørende dets dyreforsøgspraksis, som har været genstand for føderale undersøgelser.

På trods af disse udfordringer er der betydelig interesse for virksomhedens forsøg, hvor over 1.000 frivillige angiveligt har tilmeldt sig det andet kirurgiske forsøg.

Musk har ambitiøse planer for fremtiden, der sigter mod at implantere Neuralinks chips i op til otte flere patienter inden udgangen af 2024.

Dette mål afspejler virksomhedens tillid til at navigere i de tekniske og regulatoriske forhindringer, der ligger forude.

Neuralinks fremskridt inden for hjerne-computer interface teknologi repræsenterer en banebrydende udvikling inden for lægevidenskaben.

Mens vejen til udbredt adoption er fyldt med udfordringer, er de potentielle fordele for personer med svære handicap betydelige. Mens Neuralink fortsætter sine forsøg, ser verden med forventning til en fremtid, hvor teknologi problemfrit integreres med menneskelig kognition for at overvinde fysiske begrænsninger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.