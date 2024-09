Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Ford Motor Co (NYSE: F) udnytter sin flådeforretning og gør det, der engang blev betragtet som et “beskidt” ord i bilindustrien, til en stor konkurrencefordel.

Under ledelse af CEO Jim Farley har segmentet kendt som “Ford Pro” genereret 184,5 milliarder dollars i omsætning og 18,7 milliarder dollars i justeret indtjening siden 2021.

Dette skift udfordrer den traditionelle opfattelse, at flådesalg er mindre rentabelt og negativt for ældre bilproducenter.

I et nyligt indtjeningsopkald fremhævede Farley succesen med Ford Pro, som klarede sig usædvanligt godt på trods af et samlet fald i andet kvartal for virksomheden.

“Ingen anden virksomhed har Ford Pro. Vi har til hensigt at presse den fordel fuldt ud,” fortalte Farley investorerne.

På trods af, at Fords aktiekurs faldt omkring 30 % efter manglende indtjeningsestimat den 24. juli, er flådeforretningen fortsat et lyspunkt.

Flådesalg: Fords skjulte perle

Fords flådeforretning har fået positiv opmærksomhed fra Wall Street, hvor analytikere kalder det en “skjult perle” af den gamle bilproducent. Nogle refererer endda til Pro-segmentet som “Fords Ferrari.”

Mens rivalerne General Motors (GM) og Stellantis har omstruktureret deres aktiviteter for at øge flådesalget, forventes deres kommercielle salg at falde i år sammenlignet med 2023.

Omvendt er Fords kommercielle volumener steget med 7% fra sidste år, ifølge Wolfe Research.

Investeringsselskabet forudser, at Ford vil tjene 9,5 milliarder dollars på sin flådevirksomhed i år, hvilket overgår de samlede 9,0 milliarder dollars, der forventes for GM og Stellantis.

S&P Global Mobility anslår Fords andel i registreringer af nye biler siden 2021 til omkring 30 %, hvilket er væsentligt over GMs 22 % og Stellantis 9 %.

Bank of America-analytiker John Murphy er optimistisk over for Ford

Ford Pros succes er en nøgleårsag til, at Bank of America-analytiker John Murphy er optimistisk med hensyn til Ford-aktier. Hans kursmål på $22 antyder, at aktien kan mere end fordobles fra sin nuværende position.

Murphy ser potentielle fordele i Ford Pros volumener såvel som dets software og tjenester.

Han bemærker, at Ford Pro udgør omkring 80 % af Fords softwareabonnementer, med en tilknytningsprocent på kun 12 %, der forventes at vokse til over 35 % i de næste par år.

Ford sigter mod at udnytte sin flåde og kommercielle segment til at opnå 1,0 milliarder dollars i software- og servicesalg inden 2025.

Derudover tilbyder Ford-aktien et lukrativt udbytte på 5,98% i skrivende stund.

Fords strategiske fokus på sin flådeforretning står i skarp kontrast til konkurrenternes tilgange.

Mens GM og Stellantis står over for udfordringer med at opretholde deres kommercielle salg, adskiller Fords proaktive investering i dets flådesegment og engagement i software og tjenester det.

Denne tilgang sikrer ikke kun øjeblikkelig indtjening, men positionerer også Ford til at udnytte fremtidige markedstendenser.

På trods af de bredere markedsudfordringer og den seneste aktiepræstation har Fords flådeforretning under “Ford Pro”-banneret vist sig at være en robust vækstdriver.

CEO Jim Farleys vision og virksomhedens strategiske investeringer betaler sig, hvilket gør Ford til en overbevisende overvejelse for investorer.

Efterhånden som bilindustrien udvikler sig, kan Fords innovative tilgang til flådesalg og engagement i software og tjenester sikre dens fortsatte succes og markedslederskab.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.