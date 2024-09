Forklaret: Hvad er årsagen til globalt aktiesalg, og hvem har skylden?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

De globale markeder oplevede en betydelig omvæltning, da handlende reagerede på de seneste økonomiske data og afviklede væddemål, der havde domineret det meste af året.

Japans Topix-indeks led et dramatisk fald på mere end 12%, hvilket markerede det mest betydelige frasalg siden “Sorte Mandag”-krakket i 1987.

Denne salgsbølge strakte sig ind på de amerikanske og europæiske markeder, hvor Wall Streets S&P 500 faldt omkring 4 %.

Hvorfor aktiesalget?

Den primære katalysator for denne markedsuro var nylige økonomiske data, som udfordrede den fremherskende tro på, at globale politiske beslutningstagere, især den amerikanske centralbank, kunne afkøle inflationen uden alvorlige sikkerhedsmæssige skader.

De mest slående data kom fra den amerikanske jobrapport, der blev offentliggjort i fredags, og som indikerede en meget kraftigere opbremsning i ansættelserne end forventet.

Denne rapport øgede frygten for, at den amerikanske økonomi er under betydelig belastning på grund af høje låneomkostninger.

Virksomhedsledere har bemærket, at forbrugernes forbrug, en kritisk drivkraft for den amerikanske økonomi, begynder at falde.

“Ind i dette år var investorernes forventninger til et ‘Goldilocks’-resultat,” sagde JPMorgans aktiestrateger. Men denne optimistiske fortælling bliver nu “svært testet.”

Goldman Sachs reviderede sin prognose i weekenden og estimerer nu en en-til-fire chance for, at USA går ind i en recession inden for det næste år, op fra en tidligere 15% sandsynlighed.

Tegn på økonomisk nød er også tydelige i andre regioner, hvor erhvervsundersøgelser i euroområdet fremhæver virkningen af geopolitiske spændinger, svagere global vækst og skrøbelig forbrugertillid.

I mellemtiden viste Kinas dominerende fremstillingssektor tegn på aftagende aktivitet i de tre måneder op til juli.

Alvorlige markedsforstyrrelser forklaret

De globale aktiemarkeder havde været på en opadgående bane, understøttet af håbet om et “Goldilocks” økonomisk scenario og en stigning i amerikanske teknologiaktier drevet af entusiasme for kunstig intelligens-teknologi.

S&P 500, der betragtes som verdens mest kritiske aktiebarometer, var steget næsten 20 % fra starten af året og nåede et rekordhøjt niveau den 16. juli.

Tilbagetrækninger på markedet er dog typisk hurtigere end gevinsterne. Siden toppen i juli er S&P 500 faldet mere end 9 %.

Stigningen i aktier havde også fået aktierne til at virke dyrere, hvor S&P 500 handlede til cirka 20,5 gange forventet indtjening over de næste 12 måneder, sammenlignet med et gennemsnit på 16,5 siden 2000, ifølge FactSet-data.

VIX-indekset, ofte omtalt som Wall Streets “frygtmåler”, steg til 50 point fra 16 point for blot en uge siden, det højeste niveau siden 2020 COVID-19-pandemien, hvilket indikerer, at mere markedsvolatilitet kan være forude.

Teknologisektorens Magnificent 7 har en central rolle

Investorer har været særligt bekymrede over den store afhængighed af et lille antal teknologiaktier, kendt som USA’s “Magnificent Seven”.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta og Nvidia tegnede sig for 52% af de år-til-dato afkast på S&P 500 til og med juli, ifølge Howard Silverblatt, en senioranalytiker hos S&P Dow Jones Indices.

Disse aktier er nu under pres og forvandler deres engang positive markedsindflydelse til en væsentlig faktor i frasalget. Det teknologitunge Nasdaq Composite-indeks er faldet omkring 14 % fra sit højeste i juli.

Teknologisektorens problemer blev forværret af nyheder om, at Warren Buffetts Berkshire Hathaway havde halveret sin ejerandel i Apple som led i et bredere skift væk fra aktier, hvilket fik milliardærinvestoren til at aflaste 76 milliarder dollar i aktier.

Andre teknologirelaterede bekymringer er også dukket op, såsom Intels meddelelse om at nedlægge 15.000 stillinger i en omfattende turnaround-plan, hvilket fik deres aktie til at falde omkring 30% i sidste uge.

Tilsvarende har angst for bæredygtigheden af et AI-drevet boom i efterspørgslen efter specialiserede chips tynget stemningen, hvor chipproducenten Nvidia faldt 35 % fra dets højdepunkter i juni.

Japans aktiemarked ramte hårdest

Det japanske aktiemarked har båret hovedparten af salget og har slettet alle dets gevinster for året efter et dyk i mandags.

Dette fald blev udløst af en hurtig stigning i yenen, efter at Bank of Japan hævede sin primære rente til 0,25 %, det højeste niveau siden den globale finanskrise i slutningen af 2008.

Denne høgagtige holdning stod i kontrast til forventningerne om et dueskift i den amerikanske pengepolitik, hvilket førte til en afvikling af “carry trades”, hvor investorer låner i lavrentelande for at investere i højere rente.

Yenens mere end 12% rally over for den amerikanske dollar siden slutningen af juni til ¥142,5 repræsenterer et seismisk træk på valutamarkederne.

En stærkere yen udgør en betydelig modvind for Japans eksporttunge aktiebenchmarks.

Japans aktiemarked, der er stærkt udsat for den globale økonomi, er blevet et primært mål for risikoreduktion, når globale fonde skifter til paniktilstand.

På trods af den seneste bullish retorik om Japans økonomiske genopblussen og de rekordhøje højdepunkter, som Tokyo-aktier nåede i juli, havde denne historie skrøbelig støtte.

Indenlandske institutioner og enkeltpersoner manglede stærk overbevisning i markedet, hvilket overlod det tunge løft af rallyet til udenlandske investorer, som kan forlade markedet hurtigt, når stemningen vender.

Hvad er den amerikanske centralbanks skyld?

Federal Reserves beslutning i sidste uge om at holde renten på en 23-årig høj over 5 % var i overensstemmelse med investorernes forventninger.

Den svage jobrapport i juli, som viste langsommere ansættelser og en stigende arbejdsløshed, har dog spredt panik over, at Fed kan have udskudt sænkning af låneomkostningerne for længe, hvilket øger risikoen for en amerikansk recession.

Fed-chef Jay Powell kan stå over for en udfordrende situation, hvis markedsustabiliteten fortsætter.

Markederne indpriser nu 1,25 procentpoint af Fed-nedskæringer, svarende til fem kvartpoints reduktioner, ved årets udgang.

Handlende overvejer også muligheden for, at den amerikanske centralbank kan blive tvunget til at reagere med en uplanlagt nødnedskæring inden næste møde i september.

De globale markeder gennemgår betydelig turbulens på grund af stigende bekymring for den amerikanske økonomis bane. Det skarpe frasalg i Japans Topix-indeks og de bredere fald på de amerikanske og europæiske markeder understreger den voksende frygt blandt investorer.

Økonomiske data, der peger på en opbremsning i ansættelses- og forbrugsudgifter, kombineret med høje låneomkostninger, har øget recessionsrisici.

Teknikaktiers overordnede indflydelse og de store økonomiers kontrasterende pengepolitik har yderligere forværret markedsvolatiliteten.

Mens handlende forbereder sig på mere potentiel uro, er fokus fortsat på, hvordan globale politiske beslutningstagere, især den amerikanske centralbank, vil navigere i disse udfordrende økonomiske forhold.

