Har Apples langsomme AI-fremgang fået Buffett til at sælge?

Apple gjorde for nylig en betydelig indtræden i det generative AI-race og afslørede sin Apple Intelligence på WorldWide Developer Conference i juni.

Dette skridt markerede et afgørende øjeblik for teknologigiganten, hvilket førte til en stigning i aktiekursen og skubbede dens markedsværdi til svimlende 3,5 billioner dollars på et tidspunkt.

På trods af denne milepæl har Apple ofte været for sent med at indføre nye funktioner. Imidlertid gør dets dominerende markedsposition og unikke økosystem det muligt at introducere funktioner på sin foretrukne tidslinje. Denne tendens fortsætter med dets generative AI-tilbud, som i øjeblikket halter bagefter konkurrenterne.

Apples AI Vision

Apples tilgang til kunstig intelligens er særskilt og følger ikke retningslinjerne fastsat af OpenAI. I stedet kortlægger Apple Intelligence sin vej, hvilket rejser spørgsmål om den potentielle virkning af dets forsinkede indtræden i AI-rummet.

Historisk set er Apples grænseflader blevet godt modtaget af brugerne. Den kommende AI-grænseflade, Voice, har til formål at fungere som en privat sekretær, der hjælper brugere med at administrere deres data, aktiviteter og daglige liv.

En bemærkelsesværdig funktion, Priority Notifications, der skal lanceres til efteråret, vil hjælpe brugere med at planlægge opgaver til den følgende dag, hvilket sikrer, at de aldrig går glip af et møde eller en vigtig begivenhed.

Apple Intelligence sigter mod at levere en omfattende AI-oplevelse, der inkorporerer stemme, billeder, videoer og andre generative AI-funktioner ved hjælp af brugerens data.

I tråd med disse fremskridt planlægger Apple at forbedre Siris muligheder og er i diskussioner med Google om licensering af Gemini AI-modeller til iPhone 16, hvilket åbner nye muligheder inden for essayskrivning og billedskabelse.

Apples administrerende direktør Tim Cook udtrykte sin entusiasme og udtalte: “Vi er begejstrede for at introducere et nyt kapitel i Apples innovation.

Apple Intelligence vil transformere, hvad brugerne kan gøre med vores produkter – og hvad vores produkter kan gøre for vores brugere.”

Falder bagud konkurrenterne

I andet kvartal af 2024 faldt Apples markedsandel fra 16 % til 14 %, midt i hård konkurrence fra tech-giganter som Huawei og Samsung. Dette fald skubbede Apple fra tredje- til sjettepladsen på det kinesiske smartphone-marked.

Huaweis forsendelser steg med 41% år-over-år, primært drevet af lanceringen af deres Pura 70-serie i april. Huawei hævder at have opnået på 10 år, hvad det tog andre regioner, såsom USA og Europa, 30 år at opnå på områder som operativsystemer og kunstig intelligens.

På samme måde kan Samsungs nye Galaxy S24-serie prale af innovative AI-funktioner, herunder Circle to Search, Live Translation og Generative Edit to Galaxy AI.

Mens Apple utvivlsomt arbejder hårdt på sine AI-initiativer, er det stadig at se, om disse bestræbelser vil være nok til at genvinde sin tabte markedsandel. Apples produkter er, selvom de ofte er sent på markedet, kendt for deres høje kvalitet. Investorer er dog på vagt over for virksomhedens efterslæb i AI-kapløbet.

Indvirkning på Buffetts investering

Warren Buffetts Berkshire Hathaway reducerede for nylig sin ejerandel i Apple, hvilket rejser spørgsmål om årsagerne bag denne beslutning. Selvom den nøjagtige begrundelse forbliver uoplyst, er det sandsynligt, at Apples langsomme fremskridt inden for kunstig intelligens, kombineret med dets faldende markedsandel, kan have påvirket Buffetts træk.

Det seneste fald i markedsandele og den intense konkurrence fra konkurrenter fremhæver de udfordringer, Apple står over for. Efterhånden som virksomheden fortsætter med at udvikle sine AI-kapaciteter, følger teknologiverdenen meget med for at se, om Apple kan genvinde sin position som markedsleder. Kun tiden vil vise, om Apples AI-innovationer vil være nok til at overbevise investorer som Buffett om at bevare deres tillid til teknologigiganten.

