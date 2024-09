Hugo Boss sælger russisk forretning til Stockmann, forlader markedet på grund af Ukraines invasion

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Det tyske luksusmodehus Hugo Boss har solgt sin russiske forretning til Stockmann JSC, en mangeårig engrospartner, for et ikke-oplyst gebyr, oplyser selskabet ifølge en Reuters-rapport.

Dette træk bringer Hugo Boss på linje med adskillige vestlige mærker, der forlader det russiske marked som reaktion på den igangværende krig i Ukraine.

Hugo Boss havde suspenderet sin detailhandel i Rusland kort efter Moskvas invasion af Ukraine i februar 2022.

Virksomheden stoppede også sine e-handelsaktiviteter og stoppede al reklame på det russiske marked.

Ved at bekræfte salget til Reuters sagde Hugo Boss,

“Vi kan bekræfte, at vores russiske datterselskab er blevet solgt til Stockmann JSC – et selskab, der tilhører en af Hugo Boss’ mangeårige engrospartnere i landet.”

Deal detaljer og økonomiske vilkår

Mens ingen af parterne afslørede de økonomiske vilkår for aftalen, kræver russiske regler, at udenlandske virksomheder sælger deres aktiver med mindst 50 % rabat.

Ifølge russiske virksomhedsdokumenter blev transaktionen afsluttet den 2. august, hvor Stockmann JSC nu ejer 100 % af Hugo Boss Rus, værdiansat nominelt til 40 millioner rubler ($470.588).

Stockmann JSC reagerede ikke umiddelbart på anmodninger om kommentarer.

Hugo Boss blev udsat for pres fra organisationer som B4Ukraine, en koalition af civilsamfundsgrupper, der går ind for, at vestlige virksomheder skal skære båndene til Rusland.

På trods af dette pres fastholdt Hugo Boss, at det opfyldte sine kontraktlige forpligtelser over for sine engrospartnere i Rusland.

I april oplyste selskabet,

“Med hensyn til vores engrosforretning opfyldte vi de kontraktlige forpligtelser over for vores partnere. I denne sammenhæng er og har Hugo Boss til enhver tid overholdt eksisterende EU-sanktioner.”

Ukraines invasion presser mange virksomheder til at trække sig ud af Rusland

Hugo Boss’ exit fra Rusland er en del af en bredere tendens til, at vestlige mærker forlader det russiske marked på grund af de geopolitiske konsekvenser af Ukraine-konflikten.

I 2022 suspenderede Ford Motor Company først sine aktiviteter i Rusland og forlod markedet et par måneder senere gennem salget af sin andel på 49 % i Sollers Ford Joint Venture.

Bilproducenten sagde, at den var “dybt bekymret over situationen i Ukraine”, og bemærkede, at den har “et stærkt kontingent af ukrainske statsborgere, der arbejder hos Ford rundt om i verden.”

Toyota annoncerede også at stoppe produktionen i Rusland og stoppe eksporten til landet i 2022 som reaktion på Ruslands invasion. Krigen ramte især virksomhedens indkøb af vigtige materialer og dele.

Sidste år blev det rapporteret, at virksomhedens anlæg i St. Petersborg kan blive overført til den russiske statsenhed NAMI.

Andre, der har trykket bremsen på sine russiske operationer i varierende kapacitet, omfatter Boeing og Airbus. Apple var en af de første producenter, der stoppede sit produktsalg i landet.

Airbnb har også suspenderet operationer i Rusland og Hviderusland.

En rapport fra Yale School of Management i januar i år anslog, at over 1.000 virksomheder offentligt havde annonceret, at de frivilligt indskrænkede operationer i Rusland til en vis grad ud over det absolutte minimum, som lovligt kræves af internationale sanktioner.

Nogle virksomheder fortsatte dog med at operere i Rusland uden at blive afskrækket

For eksempel for det amerikanske tøjfirma Guess, og det har været business as usual.

Økonomiske konsekvenser for udtrædende virksomheder

En Reuters-analyse offentliggjort i marts i år sagde, at udenlandske virksomheder, der forlod Rusland, siden det invaderede Ukraine i 2022, tabte 107 milliarder dollars i processen med at forlade markedet.

Tabet opstod på grund af nedskrivninger og tabte indtægter, fordi præsident Vladimir Putins regime implementerede stadig mere strafbare foranstaltninger for at forlade virksomheder, som at sælge deres aktiver med 50 % rabat og betale mindst 10 % af deres salgsprovenue til det føderale budget.

Washington har kaldt sådanne betalinger “exit-skatter”.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.