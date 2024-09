Infineon vil skære ned 1.400 arbejdspladser globalt og flytte 1.400 roller i et større omkostningsbesparende træk

Infineon Technologies, den førende tyske chipproducent, annoncerede mandag planer om at nedlægge 1.400 stillinger globalt og flytte yderligere 1.400 stillinger til lande med lavere lønomkostninger. Denne beslutning er en del af et tidligere annonceret omkostningsbesparelsesprogram for at forbedre driftseffektiviteten og reducere omkostningerne.

Jobnedskæringerne vil omfatte flere hundrede stillinger på Infineons fabrik i Regensburg, beliggende i det sydlige Tyskland, som tidligere var blevet annonceret.

Udflytningen af arbejdspladser har til formål at flytte driften til regioner, hvor lønomkostningerne er væsentligt lavere, og dermed give virksomheden mulighed for at bevare konkurrenceevnen på det stærkt konkurrenceprægede halvledermarked.

Infineons beslutning kommer, når halvlederindustrien oplever hurtige forandringer og står over for forskellige udfordringer.

Den globale efterspørgsel efter halvledere er steget, drevet af udbredelsen af teknologier såsom kunstig intelligens (AI), elektriske køretøjer og avanceret telekommunikation.

Denne efterspørgsel har også fremhævet sårbarheder i forsyningskæder og behovet for, at virksomheder optimerer deres drift for at forblive konkurrencedygtige.

Store tech-virksomheders aktier falder

Annonceringen af Infineons omkostningsbesparende foranstaltninger faldt sammen med et betydeligt frasalg på Taiwans aktiemarked.

Taiex-indekset faldt mere end otte procent mandag og lukkede på 19.830,88, drevet af recessionsfrygt efter dårlige amerikanske jobdata.

Store teknologivirksomheder, herunder Amazon og Microsoft, oplevede betydelige tab, hvilket bidrog til markedsnedgangen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), en nøglespiller i den globale halvlederindustri, så sine aktier falde med 9,3 pct.

TSMC, som kontrollerer mere end halvdelen af verdens produktion af siliciumwafers, har været en stor fordel af det AI-drevne teknologirally.

Virksomheden overgik kortvarigt markedsværdien på $1 billioner i juli og placerede den foran Tesla som det syvende mest værdifulde teknologifirma.

TSMC’s ydeevne og udsigter

På trods af den seneste markedsvolatilitet rapporterede TSMC robuste økonomiske resultater.

Fortjenesten steg med mere end en tredjedel i andet kvartal af 2024, hvor omsætningen steg 32 procent år-til-år til 20,82 milliarder dollars.

Virksomheden forventer, at omsætningen i tredje kvartal vil nå 23,2 milliarder dollars, hvilket overgår analytikernes forventninger.

TSMC’s største kunder, herunder Apple, Nvidia og AMD, er centrale i den nuværende eksplosion af generative AI-produkter, ansporet af succesen med teknologier som ChatGPT.

Bekymringer om holdbarheden af det AI-drevne rally har dog ført til spekulationer om, at værdiansættelsen af teknologiaktier kan være for høj, hvilket potentielt kan medføre en markedskorrektion.

Infineons nedskæringer og flytninger er en del af en bredere strategi for at øge effektiviteten og forblive konkurrencedygtig i den dynamiske halvlederindustri.

I mellemtiden afspejler det nylige markedsudsalg i Taiwan bredere økonomisk usikkerhed og bekymringer om værdiansættelse af teknologiaktier.

I takt med at halvlederindustrien fortsætter med at udvikle sig, skal virksomheder som Infineon og TSMC navigere i disse udfordringer for at opretholde vækst og rentabilitet.

