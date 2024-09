Markedskrak: Nvidia-aktien falder under teknologisk tilbagetrækning

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Nvidia ((NASDAQ: NVDA) aktier er faldet i tidlig mandag handel, hvilket forlænger aktiens fald på én måned til omkring 23%.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Denne nedtur kommer midt i et stort tilbageslag i globale teknologiaktier og rapporter om en forsinkelse i leveringen af Nvidias nydesignede AI-chips kendt som Blackwell.

Kilde: TradingView

Nvidias Blackwell-chipforsinkelse påvirker aktieydelsen

Copy link to section

Nvidia afslørede Blackwell-serien af processorer tidligere på året og pralede af, at disse flagskibschips kunne udføre kunstig intelligens-opgaver med mere end dobbelt så hurtig hastighed som deres nuværende Hopper-chips.

Disse nye chips lovede også at bruge mindre energi og give mere skræddersyet fleksibilitet, hvilket placerer dem som en væsentlig opgradering i forhold til den eksisterende teknologi.

På trods af Blackwells lovende evner indikerede en rapport fra det teknologifokuserede nyhedsmedie The Information, at Nvidia havde informeret nøglekunder, herunder Microsoft og en unavngiven cloud-tjenesteudbyder, om en designfejl i Blackwell-arkitekturen.

Denne fejl kan potentielt forsinke produktionsopstart og leveringsdatoer med omkring tre måneder.

Hyperscalers’ investering og Nvidias produktionsplaner

Copy link to section

Hyperscalers, som er store udbydere af massive datacentre og cloud-tjenester, forventes at bruge omkring 500 milliarder dollars over de næste to år på at bygge deres infrastruktur ud, ifølge estimater fra Barclays.

Nvidia havde planlagt at øge produktionen af Blackwell-processorerne i løbet af andet halvår af dette år og fortsætte med at sælge sin H100 Hopper-serie til store kunder som Microsoft, Meta Platforms og Googles moderselskab Alphabet.

Analytikere havde forventet, at Blackwell ville begynde at generere indtægter til Nvidia i tredje kvartal, hvor globale kundedatacentre modtog chipsene i årets sidste tre måneder.

Nvidias dominerende markedsandel og høje efterspørgsel efter kunstig intelligens-teknologi blev forudsagt at øge koncernens datacenterindtægter til så højt som $150 milliarder næste år, hovedsageligt drevet af Blackwell-lanceringen.

Nvidias strategiske udsigter midt i produktionsudfordringer

Copy link to section

På trods af den rapporterede forsinkelse er Nvidias strategiske udsigter fortsat fokuseret på langsigtet vækst og markedslederskab.

Jensen Huang, medstifter og administrerende direktør for Nvidia, understregede virksomhedens forpligtelse til at opgradere sine AI-acceleratorer årligt.

Under en begivenhed i Taipei annoncerede Huang planer om en Blackwell Ultra-chip til 2025 og en næste generations platform kaldet Rubin til 2026.

Benchmarkanalytiker Cody Acree bemærkede, at Nvidia sigter mod at have Blackwell i fuld produktion i andet kvartal, med global tilgængelighed forventet senere i år.

Acree fremhævede, at efterspørgslen efter H200- og Blackwell-chippene er langt foran udbuddet, og virksomheden forventer, at denne efterspørgsel kan overstige udbuddet et godt stykke ind i det næste år.

Analytikerperspektiver på Nvidias præstationer på kort sigt

Copy link to section

Goldman Sachs-analytiker Toshiya Hari gentog sin overbevisning-køb-rating og $135-kursmål på Nvidia-aktien og udtrykte tillid til Blackwells rolle i Nvidias vækst.

Hari erkendte, at den rapporterede forsinkelse kunne forårsage volatilitet på kort sigt, hvilket potentielt kunne føre til afdæmpet vækst i oktober og januar kvartalerne.

Han forventer dog minimal indvirkning på Nvidias indtjening for kalenderåret 2025 og mener, at virksomhedens langsigtede konkurrenceposition vil forblive stærk.

Nvidia, som er indstillet til at rapportere sin skattemæssige indtjening for tredje kvartal senere denne måned, havde tidligere forsikret investorer om, at det nuværende kvartals omsætning ville stige til omkring 28 milliarder dollars.

Denne stærkere end forventet omsætningsprognose havde hjulpet med at dæmpe bekymringer om en “luftlomme” forårsaget af Blackwell-lanceringen.

Markedsreaktioner og Nvidias aktiebane

Copy link to section

Nvidia-aktier var markeret 9,5% lavere i førmarkedshandel, hvilket indikerer en mandagsåbningskurs på $97,08 hver.

Hvis dette fald holder sig gennem handelssessionen, ville det skubbe Nvidias aktie ind i bjørnemarkedets territorium, typisk defineret som et fald på 20 % fra en akties seneste top.

Nvidia-aktier lukkede på et rekordhøjt niveau på 135,58 dollar hver den 18. juni.

Den rapporterede forsinkelse i Blackwell-produktionen har uden tvivl bidraget til det seneste fald i Nvidias aktie.

Nogle investorer havde udtrykt bekymring for, at kunder kunne annullere ordrer på de ældre H100-chips og vente på, at de nyere Blackwell-processorer bliver tilgængelige senere på året.

Nvidias fortsatte fokus på innovation og dets stærke position på AI- og datacentermarkederne tyder dog på, at virksomheden fortsat er godt positioneret til fremtidig vækst.

Nvidias langsigtede udsigter og industridynamik

Copy link to section

I takt med at teknologiindustrien fortsætter med at udvikle sig, er Nvidias rolle i at forme fremtiden for kunstig intelligens og datacenterteknologi stadig kritisk.

Virksomhedens evne til at navigere i produktionsudfordringer og fastholde sit markedslederskab vil være nøglen til dens langsigtede succes.

De forventede investeringer fra hyperskalere og den stigende efterspørgsel efter avancerede AI-processorer understreger de betydelige muligheder i denne sektor.

På trods af de kortsigtede udfordringer, som den rapporterede forsinkelse i Blackwell-produktionen udgør, tyder Nvidias strategiske fokus på innovation og dets robuste markedsposition på positive langsigtede udsigter.

Efterhånden som virksomheden løser den rapporterede designfejl og øger produktionen, vil det sandsynligvis fortsætte med at drive fremskridt inden for AI-teknologi og udnytte den voksende efterspørgsel efter højtydende processorer.

Nvidias seneste aktienedgang afspejler både bredere markedstendenser og specifikke udfordringer relateret til produktionen af deres nye Blackwell AI-chips.

Mens den rapporterede forsinkelse har givet anledning til bekymring blandt investorer, giver virksomhedens strategiske fokus på innovation og dets stærke markedsposition et solidt grundlag for fremtidig vækst.

Mens Nvidia fortsætter med at navigere i disse udfordringer og udnytte mulighederne på AI- og datacentermarkederne, forbliver det en nøglespiller i det teknologiske landskab under udvikling.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.