Nikkei 225 oplever historisk dyk, Topix vælter midt i frygt for global recession

Japanske aktier var vidne til et hidtil uset dyk i mandags, hvor Nikkei 225-indekset faldt næsten 13 % i sit hidtil største fald på en enkelt dag, hvilket sendte chokbølger gennem de globale markeder og vækkede bekymringer om en truende amerikansk recession.

Det bredere Topix-indeks faldt også med op til 11 %, hvilket sletter alle årets gevinster.

Fredag havde Nikkei 225 allerede oplevet sit mest markante endags-pointfald siden 1987-krakket og styrtdykkede med mere end 4.600 point.

Markedsvanvid førte til suspension af handel med både Topix- og Nikkei-futures, da de ramte “kredsløbsafbryder”-niveauer, som er designet til at standse handel under ekstrem markedsvolatilitet.

Dette fænomen var ikke isoleret til Japan; lignende afbrydere blev udløst i Sydkorea for første gang i fire år.

Futures-markederne indikerede, at frasalget i Japan kunne strække sig til Europa og USA, hvor investorer forberedte sig på fornyet volatilitet drevet af frygt for, at Federal Reserve kunne have været for langsom til at håndtere tegn på en afkøling af amerikansk økonomi, hvilket potentielt har nødvendiggjort rentenedsættelser .

Bill Ackman, administrerende direktør for Pershing Square, sagde:

Federal Reserve var for langsom til at hæve renten. Nu går det for langsomt at sænke dem.

Sælges for at fjerne risikoen?

Handlende i Tokyo tilskrev frasalget til en betydelig korrektion og de-risiko-bevægelse fra globale fonde.

Det japanske marked, der ofte opfattes som en klokke for global handel, blev et mål for profittagning midt i den aftagende tendens.

Yenens styrke, der er steget med omkring 9 % siden midten af juli, forværrede yderligere påvirkningen af Tokyo-aktierne.

“Det japanske marked ses af globale investorer som en garanti for global handel,” sagde lederen af en global pensionsfond i Japan som citeret af Financial Times.

“Så hvis du er i alvorlig risikofri tilstand, da mange investorer nu er på grund af amerikansk recessionsfrygt og geopolitik, giver det mening at tage overskud på et japansk marked, der har klaret sig godt i år.” Ringvirkninger på tværs af Asien og verden Copy link to section

Frasalget i Japan var gentaget på tværs af andre asiatiske markeder.

Sydkoreas Kospi-benchmark faldt over 4 % i den tidlige handel, mens Australiens S&P/ASX 200 faldt næsten 3 %.

Taiwans vigtigste aktiemarkedsindeks faldt mere end 6%. Svage amerikanske jobdata fra fredag forværrede presset på markedet, da investorer fortsatte med at flygte fra dyre teknologiaktier.

I Indien handlede BSE Sensex 2,91 % lavere, ned 2.358 point, mens Nifty50 handlede 2,88 % lavere kl. 11:43, et fald på 712,50 point.

Nasdaq-indekset faldt ind i korrektionsområdet, og statsobligationer til haven steg kraftigt

Skiftende investorfølelser og fremtidige implikationer

Vix-indekset, et mål for forventet turbulens på de amerikanske aktiemarkeder kendt som Wall Streets “frygtmåler”, steg til 29 point fredag, det højeste niveau siden den amerikanske regionale bankkrise i marts året før.

Det teknologitunge Nasdaq Composite sluttede ugen 3,4 % lavere og er faldet mere end 10 % siden julis rekordhøje rekord.

Statsobligationer steg, og renten på den amerikanske 10-årige seddel ramte sit laveste niveau siden december på 3,82 %.

Lørdag afslørede Warren Buffetts Berkshire Hathaway, at de havde halveret sine Apple-beholdninger i andet kvartal, hævet sin likviditet til rekordhøje 277 milliarder dollars og købt statsobligationer.

Den seneste turbulens udvidede sig til kryptovalutamarkedet, hvor Bitcoins pris faldt mere end 8% til $54.000, og Ethers pris faldt næsten 17%.

Investorernes bekymringer blev forstærket af Federal Reserves beslutning om at holde renten i bero, hvilket førte til spekulationer om, at centralbanken kunne have taget fejl ved ikke at sænke renten tidligere.

JPMorgan-økonomer sluttede sig til andre Wall Street-strateger i weekenden for at opfordre Fed til at reducere renten med 0,5 procentpoint på de næste to møder.

Srini Ramaswamy, JPMorgans administrerende direktør for amerikanske renteanalyser, udtrykte et “bullish” syn på volatilitet i betragtning af den nyfundne usikkerhed omkring renter og illikviditet på sommermarkedet.

Madhavi Arora, ledende økonom, Emkay Global Financial Services, sagde:

En kombination af højere langsigtede renter i Japan, et uattraktivt afdækningsforhold for japanske virksomheder på oversøiske investeringer og en stærkere yen, drevet af andre faktorer mere end en høgeagtig BoJ, vil medføre en repatriering af kapital til Japan. Dette kan få de globale obligationsterminspræmier til at stige.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.