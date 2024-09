PEPE på en glat bakke, der potentielt tester $0,0000048 supportniveau

PEPE, meme-mønten, der har fanget opmærksomheden hos mange på kryptovalutamarkedet, navigerer i øjeblikket i en udfordrende fase.

De seneste data viser, at meme-mønten er faldet med hele 25%, midt i et bredere fald på kryptomarkedet, der har fået folk som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) til at teste flere måneders lavpunkter. Bitcoin har for eksempel testet et lavpunkt på $49, hvor markedsstemningen forbliver bearish.

PEPE lukkede under en kritisk stigende trendlinje

Nylige analyser indikerer, at PEPE lukkede under sin kritiske stigende trendlinje lørdag, hvilket førte til et betydeligt fald på 6 % i løbet af den efterfølgende dag.

Ved pressetid i mandags var mønten styrtdykket 19% til $0,0000066. Den havde et lille opsving efter at have testet sit daglige supportniveau på $0,0000060. Prisaktionen har vakt bekymring blandt investorer.

Hvis PEPE ikke formår at opretholde denne support og lukker under $0,0000060, kan det opleve et yderligere fald, hvilket potentielt gentester det næste supportniveau på $0,0000048.

Momentumindikatorer som Relative Strength Index (RSI) og Awesome Oscillator signalerer en fortsættelse af den nedadgående tendens.

Derudover er MACD også faldet under det neutrale nul, og Chaikin Money Flow (CMF) er kun marginalt negativ, hvilket understreger en bearish bias på det daglige diagram.

På den anden side, hvis PEPE formår at stige over $0,000013-mærket, kan det vende den nuværende markedsstruktur. Et sådant træk ville repræsentere et højere højdepunkt på den daglige tidsramme, hvilket potentielt ville føre til et rally på 15 % for at gense den højeste 1. juni på $0,000015.

Den fremherskende tendens ser dog ud til at være bearish, hvor likvidationsdata fra Coinalyze og beholdningsdistribution indikerer en høj sandsynlighed for yderligere 20% fald i august.

Nylige data viser også, at hvaler har fordelt deres beholdninger, hvilket har bidraget til øget salgspres.

Fordelingen blandt mindre ejere er dog fortsat begrænset, hvilket yderligere forstærker de bearish-udsigter.

PEPE kæmpede for at holde sit fair value gap som en støttezone

Prishandlingen og on-chain data afslører, at PEPE kæmpede for at holde sin fair value gap som en støttezone. Mønten styrtede gennem dette niveau og nåede lokale lavpunkter på $0,000008.

Dette niveau fungerede tidligere som et afvisningspunkt efter tab i begyndelsen af juli, meme-mønten er faldet forbi det og nærmer sig det andet støtteniveau på $0,0000060. Selvom der er håb om et opsving, tyder de nuværende markedsforhold på noget andet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.