RBC nedgraderer Moderna og sænker kursmålet med 28 %: Skal du afslutte?

Beslutningen fra RBC Capital Markets om at nedgradere Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) fra “Outperform” til “Sector Perform” har fået aktien til at vælte med over 6% i før-markedshandel i mandags.

Denne nedjustering afspejler voksende bekymringer om Modernas udsigter på kort sigt midt i et stadig mere udfordrende marked for deres flagskibs COVID-19- og RSV-vacciner.

Sideløbende med nedgraderingen sænkede RBC sit kursmål for aktien fra $125 til $90, hvilket betyder en forsigtig holdning til virksomhedens fremtid.

Dette reviderede mål tyder stadig på en beskeden opside i forhold til sidste lukkekurs, men det understreger de usikre udsigter, som Moderna står over for efter en tumultarisk indtjeningsrapport for 2. kvartal.

Q2 indtjening i detaljer

Selskabets indtjening for 2. kvartal 2024, offentliggjort den 1. august, oversteg Wall Streets prognoser med en omsætning på 241 millioner dollars, hvilket slog forventningerne med 106,13 millioner dollars.

På trods af dette beat rapporterede Moderna et svimlende 73% år-til-år fald i nettoproduktsalget, primært drevet af den faldende efterspørgsel efter deres COVID-19-vaccine, Spikevax.



Biotekfirmaet forventer nu, at dets årlige produktsalg vil være mellem 3 og 3,5 milliarder dollars, ned fra en tidligere prognose på omkring 4 milliarder dollars.

Den sænkede guidance afspejler flere modvinde, herunder reduceret salg i EU og skærpet konkurrence på det amerikanske marked for luftvejsvacciner.

Modernas jævnaldrende, såsom Pfizer og GSK, har styrket deres positioner og efterladt Moderna til at navigere i et landskab fyldt med rivalisering.



Modernas administrerende direktør, Stéphane Bancel, har understreget virksomhedens forpligtelse til at eksekvere sin strategi for den kommende COVID-sæson og den amerikanske lancering af sin RSV-vaccine. RBC’s nedgradering tyder dog på, at disse bestræbelser måske ikke er nok til at opveje de fremherskende udfordringer.

Modvind, som Moderna møder

Grundlæggende står Moderna over for en kompleks række af problemstillinger. Selvom virksomhedens balance er stærk med en likviditetsreserve på $10,8 milliarder pr. 30. juni 2024, afslører de sårbarheder i at opretholde rentabiliteten midt i faldende salg.



Den reviderede guidance har rystet investorernes tillid og har bidraget til et kraftigt fald i Modernas aktiekurs, som faldt fra $120 til $86 på kun to dage efter indtjeningsmeddelelsen.



Denne volatilitet fremhæver markedets bekymring over Modernas afhængighed af sin COVID-19-franchise, en bekymring forværret af det bredere skift i retning af en endemisk håndtering af virussen.

I et vækstperspektiv står Moderna ved en skillevej. Virksomheden udvider aktivt sin pipeline ud over COVID-19, med bemærkelsesværdige fremskridt i dets respiratoriske syncytialvirus (RSV) og influenzavaccineprogrammer.



FDA-godkendelsen af Modernas RSV-vaccine, mRESVIA, markerer en væsentlig milepæl, men markedets reaktion indikerer skepsis over for dens umiddelbare indvirkning på omsætningsvæksten.



Modernas strategiske fokus på at udnytte sin mRNA-teknologiplatform til at løse bredere folkesundhedsudfordringer er fortsat en central del af dets langsigtede vækstfortælling.

På trods af disse vækstinitiativer er udsigterne på kort sigt stadig uklare. Modernas aggressive R&D-udgifter, der forventes at være omkring 4,5 milliarder dollars for 2024, understreger dets engagement i innovation, men afspejler også de store indsatser, der er involveret i udviklingen af nye terapier.



Biotekfirmaet har gjort fremskridt inden for onkologi med sin mRNA-baserede Individualized Neoantigen Therapy, men disse fremskridt forventes ikke at bidrage til omsætningen på kort sigt.

Mens Moderna kortlægger sin kurs gennem dette turbulente landskab, vil virksomhedens præstationer blive nøje undersøgt.

De næste par kvartaler vil være afgørende for, om Moderna kan stabilisere sin indtægtsbase og udnytte sin pipelines potentiale.

Både investorer og analytikere vil holde øje med tegn på bedring og vedvarende vækst i virksomhedens finansielle målinger.

Med dette grundlæggende overblik i tankerne, er det tid til at rette opmærksomheden mod de tekniske aspekter af Modernas lager.

Ved at analysere vigtige tekniske indikatorer og trends kan vi få værdifuld indsigt i markedsstemningen og forudse, hvordan Modernas aktie kan klare sig i de kommende måneder.

Et hop tilbage på kortene?

Modernas aktie har oplevet et betydeligt fald fra dets rekordhøje niveau nær 2022 i slutningen af 2021. Selvom den har forsøgt at vende tilbage og stabilisere sig flere gange under denne nedadgående trend, har den ikke formået at genvinde tidligere svinghøjder.



MRNA-diagram af TradingView

Aktien har mistet 50% af sin værdi fra dens tidligere swing højt over $170,47 lavet i maj i år og en tredjedel af sin værdi siden starten af måneden. Desuden handler det nu tæt på sit tidligere supportniveau nær $67,5. Derfor er chancen for en tilbagetrækning fortsat stor.

Derfor må bjørne, der ønsker at gå ind i en frisk short-position i aktien, vente på, at et skub tilbage, eller på at aktien falder til under $67,5.

Investorer og handlende, der har et gunstigt syn på virksomheden på kort til mellemlang sigt, kan udnytte dette seneste hurtige fald ved at købe aktien under $80 med et stop loss på $67,2. Hvis momentum skifter selv midlertidigt, kan aktien snart vende tilbage til niveauer over $100 igen.

