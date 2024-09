RBC opgraderer Lockheed Martin til at overgå med et prismål på $600: Skal du tilføje det til din portefølje?

Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), luftfarts- og forsvarsmajoren, modtog for nylig en væsentlig opgradering fra RBC Capital, der hævede aktien til “Outperform” fra “Sector Perform” med et revideret kursmål på $600, op fra $500.

Genoptagelse af leveringen af F-35 et stort løft

Denne optimistiske revision forudser en opside på mere end 9 % drevet af en positiv salgsvækstdynamik og en attraktiv værdiansættelse.

Analytikerne pegede på Lockheeds forbedrede leveringsplaner for F-35 kampflyene og en robust efterspørgsel efter dets avancerede missilsystemer som nøgledrivere for denne fornyede tillid.

Opgraderingen fra RBC er understøttet af den vellykkede genoptagelse af F-35-leverancer i sidste måned, som er afgørende for at øge Lockheeds pengestrøm.

RBC-estimater antyder levering af 95 F-35-jetfly til 2024, hvilket indikerer stærke produktionskapaciteter og lagerstyring.

Denne genopblussen af F-35-leverancer er afgørende, ikke kun for omsætningen, men også for at fastholde Lockheeds konkurrencefordel inden for luft- og rumfartsforsvar.

Samtidig forventes Lockheeds Missile and Fire Control (MFC) segment at se fortsat vækst.

Denne enhed, der er ansvarlig for systemer som HIMARS og Javelin-missiler, drager direkte fordel af øgede amerikanske og allierede militærudgifter, som er drevet af øgede globale sikkerhedsproblemer.

RBC’s analytikere, efter at have tilbragt to dage med Lockheeds ledelse, udtrykte stor tillid til den vedvarende vækst i MFC-segmentet, understøttet af investeringer i flere forsvarsprogrammer.

Bank of America opgraderede Lockheed til ‘Køb’

Andre store finansielle institutioner, herunder Bank of America og TD Cowen, har tilsvarende optimistiske synspunkter. Den 30. juli opgraderede Bank of America Lockheed til “Køb”, og projekterede et prismål på $635, idet den anerkendte det accelererede indtjeningspotentiale midt i voksende F-35-leverancer og stærk global efterspørgsel.

TD Cowens nylige opgradering til “Køb” med et prismål på $560 efter forsvarsministeriets godkendelse af genoptaget F-35-leverancer spiller også ind i den bredere fortælling om genopretning og vækst.

De bemærkede specifikt genstarten af leverancer under Technology Refresh 3 (TR-3)-programmet, som forbedrer F-35’erens teknologiske kapacitet og sikrer, at Lockheed forbliver på forkant med militær luftfartsteknologi.

Lockheeds indtjening i 2. kvartal

Denne række af opgraderinger og positive analytikerrapporter kommer på baggrund af Lockheed Martins stærke indtjeningsrapport for 2. kvartal. Virksomheden havde en Non-GAAP EPS på 7,11 USD, hvilket overgik forventningerne med 0,66 USD, med en omsætning på 9 % i forhold til 18,1 milliarder USD.

Disse tal slår ikke kun analytikernes prognoser, men indikerer også robust operationel effektivitet og voksende markedsefterspørgsel efter Lockheeds tilbud.

Operationelle højdepunkter inkluderer det betydelige efterslæb på næsten $160 milliarder, hvilket afspejler igangværende og nye kontraktengagementer, der er mere end det dobbelte af den årlige omsætning.

Lockheeds segmentresultater for kvartalet illustrerer yderligere dens imponerende vækst. Aeronautics-segmentet oplevede en stigning på 6% i nettoomsætningen, mens missiler- og brandkontrolsegmentet rapporterede en stigning på 13%, drevet af øget produktion af missilsystemer.

Segmenterne Rotary og Mission Systems og Space rapporterede også betydelige salgsstigninger, hvilket understregede virksomhedens diversificerede styrke på tværs af flere domæner inden for forsvarsteknologi.

Virksomhedens strategiske initiativer, herunder betydelige investeringer i digitale teknologier og kunstig intelligens, forbedrer dets produktudbud og operationelle muligheder.

Dette fremgår af integrationen af kunstig intelligens i platforme som Aegis Combat System og fremskridt inden for hypersoniske teknologier, hvilket positionerer Lockheed som førende inden for næste generations forsvarsteknologier.

Da Lockheed fortsætter med at udvide sit teknologiske og operationelle fodaftryk, er dets økonomiske udsigter fortsat stærke. Virksomheden har hævet sine forventninger til hele året for salg, segmentets driftsresultat og EPS, hvilket afspejler tilliden til fortsat vækst og rentabilitet.

I betragtning af Lockheed Martins strategiske fremskridt, robuste økonomiske resultater og gunstige analytikeropgraderinger er virksomheden velpoetiseret til fremtidig vækst.

Disse grundlæggende styrker giver en solid baggrund, når vi nu vender os for at undersøge de tekniske aspekter af Lockheeds aktiepræstation. Lad os dykke ned i diagrammerne for at skelne den potentielle bane for Lockheed Martins aktie i lyset af dens seneste positive udvikling.

Bullish momentum efter 2-års afstandsbundet bevægelse

Efter at have handlet i et interval mellem $400 og $500 i mere end to år, brød Lockheed Martins aktie endelig over den øverste ende af dette interval i sidste måned, efter at virksomheden annoncerede sin indtjening i andet kvartal.



LMT-diagram af TradingView

Siden da har den stærke udvist et stærkt bullish momentum på tværs af alle tidsrammer, selvom det står over for en vis modstandshandel over $550. Derfor har investorer, der fortsætter med at forblive optimistiske på aktien som en række analytikere, to valg på deres hænder lige nu.



For det første kan de vente på, at aktien vender lidt tilbage og købe den tæt på $520-niveauet. For det andet kan de købe aktien, hvis den giver en daglig lukning over $550.

Handlere, der har et bearish syn på aktien, skal afstå fra at åbne en short position, medmindre den begynder at vise svaghed, hvilket vil blive tydeligt, hvis den falder under sit 50-dages glidende gennemsnit eller det nedre bånd af sin 25-dages Donchian-kanal.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.